संसद की सीढ़ियों पर कंबल बिछाए...TMC सांसदों का आधी रात से धरना जारी, जी राम जी बिल के खिलाफ 12 घंटे का प्रोटेस्ट

विरोध कर रहे सांसदों का कहना है कि ये बिल महात्मा गांधी का अपमान है. आज दोपहर 12 बजे तक ये धरना जारी रहेगा.

TMC सांसदों का धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 19, 2025 at 9:56 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है. 1 दिसंबर से शुरू हुआ यह सत्र लगातार हंगामों और तीखी बहसों के कारण चर्चा में रहा. वंदे मातरम्, चुनाव सुधार और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ. उधर कल गुरुवार देर रात 12:30 बजे राज्यसभा में VB‑G RAM G बिल पास हो गया, जिससे विपक्ष ने जबरदस्त विरोध जताया. TMC सांसदों ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया और संसद परिसर में 12 घंटे का धरना दिया. बिल राज्यसभा से भी पास हो गया TMC ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए संसद परिसर में 12 घंटे का धरना दिया.

आधीरात में राज्यसभा के स्थगित होने के बाद, TMC के सभी राज्यसभा सांसद पुरानी संसद भवन की सीढ़ियों पर पूरी रात 12 घंटे के धरने पर बैठे रहे. TMC सांसद MNREGA को खत्म करने और महात्मा गांधी के अपमान के मुद्दा को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन करते रहे.

आप तस्वीरों में देख सकते हैं टीएमसी सांसद महात्मा गांधी रविंद्र नाथ टैगोर जी के फोटो लगाकर संसद भवन की सीढ़ियों के बाहर बैठे हुए हैं, देर रात काफी ठंड भी थी ऐसे में कंबल रजाई और सोल ओढ़े हुए टीएमसी कार्यकर्ता नजर आए.

इस दौरान में केंद्र की मोदी सरकार को लेकर भी प्रदर्शन करते रहे. विपक्ष का कहना है कि मौजूदा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर सरकार उनकी स्मृति का अपमान कर रही है और राज्यों पर वित्तीय बोझ डाल रही है.

वहीं राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने बिल वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. कई सदस्यों ने बिल की प्रतियां फाड़ दीं, जिस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें ट्रेजरी बेंच की ओर न जाने की चेतावनी दी. हंगामे के बाद विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया और संसद परि संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है.

