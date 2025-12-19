ETV Bharat / state

संसद की सीढ़ियों पर कंबल बिछाए...TMC सांसदों का आधी रात से धरना जारी, जी राम जी बिल के खिलाफ 12 घंटे का प्रोटेस्ट

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है. 1 दिसंबर से शुरू हुआ यह सत्र लगातार हंगामों और तीखी बहसों के कारण चर्चा में रहा. वंदे मातरम्, चुनाव सुधार और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ. उधर कल गुरुवार देर रात 12:30 बजे राज्यसभा में VB‑G RAM G बिल पास हो गया, जिससे विपक्ष ने जबरदस्त विरोध जताया. TMC सांसदों ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया और संसद परिसर में 12 घंटे का धरना दिया. बिल राज्यसभा से भी पास हो गया TMC ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए संसद परिसर में 12 घंटे का धरना दिया.

आधीरात में राज्यसभा के स्थगित होने के बाद, TMC के सभी राज्यसभा सांसद पुरानी संसद भवन की सीढ़ियों पर पूरी रात 12 घंटे के धरने पर बैठे रहे. TMC सांसद MNREGA को खत्म करने और महात्मा गांधी के अपमान के मुद्दा को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन करते रहे.

आप तस्वीरों में देख सकते हैं टीएमसी सांसद महात्मा गांधी रविंद्र नाथ टैगोर जी के फोटो लगाकर संसद भवन की सीढ़ियों के बाहर बैठे हुए हैं, देर रात काफी ठंड भी थी ऐसे में कंबल रजाई और सोल ओढ़े हुए टीएमसी कार्यकर्ता नजर आए.