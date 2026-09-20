ETV Bharat / state

नेहरू कप के फाइनल की तस्वीर साफ, खूंटी-सिमडेगा और सिमडेगा-रांची में खिताबी भिड़ंत

नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक वर्ग में खूंटी और सिमडेगा तथा बालिका वर्ग में सिमडेगा और रांची टीम फाइनल में पहुंची. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचर्या.

Simdega and Ranchi team in final
फाइनल में पहुंचीं बालिका वर्ग में सिमडेगा-रांची टीम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 11:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन मैदान पर रोमांच बढ़ गया. अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले पूरे होने के साथ फाइनल में पहुंचने वाली टीमों की तस्वीर साफ हो गई. अंडर-17 बालक वर्ग में खूंटी और सिमडेगा आमने-सामने होंगी, जबकि बालिका वर्ग में सिमडेगा और रांची के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, बरियातू में हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया. अंडर-17 बालक वर्ग के क्वार्टर फाइनल में खूंटी ने धनबाद को 7-0 से हराया. लातेहार ने पश्चिमी सिंहभूम को 3-0, गुमला ने रांची को 3-0 और सिमडेगा ने सरायकेला को 6-0 से शिकस्त दी.

सेमीफाइनल में खूंटी का सामना लातेहार से हुआ. खूंटी ने एकतरफा मुकाबले में 5-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. दूसरे सेमीफाइनल में सिमडेगा ने गुमला को 6-0 से हराया. इस तरह अंडर-17 बालक वर्ग का फाइनल खूंटी और सिमडेगा के बीच होगा.

बालिका वर्ग में रांची की रोमांचक जीत

अंडर-17 बालिका वर्ग के क्वार्टर फाइनल में सिमडेगा ने पश्चिमी सिंहभूम को 11-0 से हराया. खूंटी ने लोहरदगा को 7-0, हजारीबाग ने सरायकेला को 7-0 और रांची ने जामताड़ा को 14-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.

पहले सेमीफाइनल में सिमडेगा ने खूंटी को 4-1 से हराया. दूसरे सेमीफाइनल में रांची और हजारीबाग के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहा. रांची ने 3-2 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. अब बालिका वर्ग के खिताबी मुकाबले में सिमडेगा और रांची की टीमें आमने-सामने होंगी.

अंडर-15 में चार टीमें सेमीफाइनल में

अंडर-15 बालक वर्ग के क्वार्टर फाइनल में खूंटी ने लोहरदगा को 5-0, सिमडेगा ने सरायकेला को 4-0, गुमला ने रामगढ़ को 7-0 और हजारीबाग ने चतरा को 2-0 से हराया. इस वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 21 सितंबर को खेले जाएंगे.

खेल में अनुशासन और आत्मविश्वास जरूरी: किरण कुमारी पासी

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक किरण कुमारी पासी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मैदान पर प्रदर्शन के साथ अनुशासन और खेल भावना भी जरूरी है. उन्होंने खिलाड़ियों से पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की अपील की.

21 सितंबर को होगा समापन

राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का समापन 21 सितंबर को होगा. इसी दिन मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी में फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. प्रतियोगिता के अंतिम दिन अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग के साथ अंडर-15 बालक वर्ग के विजेता का भी फैसला होगा.

ये भी पढ़ें- जूनियर एशिया कप की स्वर्ण विजेता बेटियों का स्वागत, सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए 25 को ट्रायल

Nehru Cup Hockey: ग्रामीण खिलाड़ियों को स्कूली हॉकी से मिल रहा बड़ा मंच, दूसरे दिन भी मैदान पर दिखा उत्साह

Special: रांची के बरियातू गर्ल्स स्कूल ने दिए बेहतरीन ओलंपियन, देश-विदेश में हॉकी खिलाड़ियों ने मनवाया लोहा

TAGGED:

NEHRU HOCKEY CUP FINAL
जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता
TITLE CLASH OF NEHRU CUP FINAL
नेहरू हॉकी कप में खिताबी भिंड़त
JAIPAL SINGH MUNDA HOCKEY STADIUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.