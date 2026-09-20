ETV Bharat / state

नेहरू कप के फाइनल की तस्वीर साफ, खूंटी-सिमडेगा और सिमडेगा-रांची में खिताबी भिड़ंत

फाइनल में पहुंचीं बालिका वर्ग में सिमडेगा-रांची टीम ( Etv Bharat )

रांची: राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन मैदान पर रोमांच बढ़ गया. अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले पूरे होने के साथ फाइनल में पहुंचने वाली टीमों की तस्वीर साफ हो गई. अंडर-17 बालक वर्ग में खूंटी और सिमडेगा आमने-सामने होंगी, जबकि बालिका वर्ग में सिमडेगा और रांची के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, बरियातू में हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया. अंडर-17 बालक वर्ग के क्वार्टर फाइनल में खूंटी ने धनबाद को 7-0 से हराया. लातेहार ने पश्चिमी सिंहभूम को 3-0, गुमला ने रांची को 3-0 और सिमडेगा ने सरायकेला को 6-0 से शिकस्त दी.

सेमीफाइनल में खूंटी का सामना लातेहार से हुआ. खूंटी ने एकतरफा मुकाबले में 5-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. दूसरे सेमीफाइनल में सिमडेगा ने गुमला को 6-0 से हराया. इस तरह अंडर-17 बालक वर्ग का फाइनल खूंटी और सिमडेगा के बीच होगा.

बालिका वर्ग में रांची की रोमांचक जीत

अंडर-17 बालिका वर्ग के क्वार्टर फाइनल में सिमडेगा ने पश्चिमी सिंहभूम को 11-0 से हराया. खूंटी ने लोहरदगा को 7-0, हजारीबाग ने सरायकेला को 7-0 और रांची ने जामताड़ा को 14-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.

पहले सेमीफाइनल में सिमडेगा ने खूंटी को 4-1 से हराया. दूसरे सेमीफाइनल में रांची और हजारीबाग के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहा. रांची ने 3-2 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. अब बालिका वर्ग के खिताबी मुकाबले में सिमडेगा और रांची की टीमें आमने-सामने होंगी.

अंडर-15 में चार टीमें सेमीफाइनल में

अंडर-15 बालक वर्ग के क्वार्टर फाइनल में खूंटी ने लोहरदगा को 5-0, सिमडेगा ने सरायकेला को 4-0, गुमला ने रामगढ़ को 7-0 और हजारीबाग ने चतरा को 2-0 से हराया. इस वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 21 सितंबर को खेले जाएंगे.