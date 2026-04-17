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टीआईटी भिवानी में वार्षिक उत्सव, स्टूडेंट्स ने किया प्रतिभा और नवाचार का शानदार प्रदर्शन, 50 से अधिक मेधावी छात्र हुए सम्मानित

प्रतियोगिताओं में दिखी प्रबंधन और नवाचार की झलक: वार्षिक उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. विज्ञापन प्रस्तुति, सृजनात्मक प्रस्तुतीकरण चुनौती, विजन प्रस्तुति और विचार-सृजन जैसे आयोजनों में छात्रों ने अपने प्रबंधन कौशल और नवाचार क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. इन गतिविधियों ने छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया.

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं के एडमिट कार्ड 17 अप्रैल से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जबकि परीक्षाएं 21 अप्रैल से शुरू होंगी. इसी बीच भिवानी स्थित वस्त्र एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान (टीआईटी) में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पूरे दिन विद्यार्थियों की रचनात्मकता और उत्साह देखने को मिला.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन: सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पश्चिमी समूह नृत्य, लोक नृत्य और एकल अभिनय प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. पूरे परिसर में सांस्कृतिक रंगों की छटा बिखर गई. छात्रों की प्रस्तुतियों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि उनकी कलात्मक प्रतिभा को भी सामने लाया.

टीआईटी भिवानी वार्षिक उत्सव (ETV Bharat)

भोजन उत्सव और सामाजिक पहल बना आकर्षण: कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भोजन उत्सव रहा, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए. स्थानीय स्वाद और नवाचारपूर्ण खाद्य प्रस्तुतियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया. साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने आमजन को सेवाएँ प्रदान कीं.

मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित: इस दौरान 50 से अधिक मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, प्रमाण-पत्र और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया. इस दौरान टीआईटी निदेशक प्रोफेसर बीके बेहेरा ने कहा कि, "टीआईटी सदैव विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है. यह उत्सव उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है. " वहीं, भाजपा जिला अध्यक्ष विरेंद्र कौशिक ने कहा कि, "आज के युग में नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता राष्ट्र निर्माण की नींव हैं. ऐसे संस्थान भविष्य के नवप्रवर्तक तैयार कर रहे हैं."

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