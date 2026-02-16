ETV Bharat / state

UP में अब होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती; जानिए किसानों के लिए कैसे है लाभदायक

सीएसए विश्वविद्यालय की ओऱ से किसानों के लिए किया जा रहा क्या खास काम?

DRAGON FRUIT
ड्रैगन फ्रूट की खेती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 8:05 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है. चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) अब किसानों को बीज के साथ बागवानी फसलों के उन्नत पौधे उपलब्ध कराएगा. ये पौधे टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित किया जाएंगा, जिससे गुणवत्ता बेहतर और पैदावार भी अधिक होगा. इस योजना के तहत विश्वविद्यालय में वर्षों स्थापित टिश्यू कल्चर लैब को दोबारा विकसित किया जा रहा है. इसके लिए यूपी सरकार ने करीब ढाई करोड़ रुपये का बजट जारी किया है, जिसके लिए निर्माण कार्य जारी है.

पहले चरण में ड्रैगन फ्रूट के पौधे: सीएसए के शोध निदेशक डॉ. महक सिंह ने बताया कि पहले चरण में टिश्यू कल्चर विश्वविद्यालय से तैयार ड्रैगन फ्रूट के पौधे यूपी के सभी जिलों में किसानों तक पहुंचाए जाएंगे. पहले भी विश्वविद्यालय में ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर प्रयोग किया गया था. इसमें अच्छी संख्या में पौधे तैयार हुए थी. पैदावार भी संतोषजनक रहा था.

सीएसए में बन रही टिश्यू कल्चर लैब (ETV Bharat)

डॉ. महक सिंह ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट का फल बाजार में 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आता है. ऐसे में किसान ड्रैगन फ्रूट का खेती करेंगा, तो उसकी आय में भी इजाफा होगा. कृषि विश्वविद्यालय से 21 जिलों के लाखों किसान जुड़े हैं और बहुत जल्द उन किसानों को पौधे मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा.

tissue culture
टिश्यू कल्चर के फायदे (ETV Bharat)
आम और अमरूद की फसल पर भी काम करेंगे: डॉ. महक सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों ने केले की फसल को टिश्यू कल्चर तैयार किया था, जिसमें सफलता मिली थी. सार्थक परिणाम भी सामने आए थे. किसानों को जो पौधा दिया गया था, उस फसल की पैदावार भी अच्छी रही. अब हम आम और अमरूद की फसल पर भी काम करेंगे.
DRAGON FRUIT
ड्रैगन फ्रूट से किसानों का फायदा (ETV Bharat)

बता दें कि ड्रैगन फ्रूट, जिसे हाइलोसेरियस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि पोषण संबंधी चमत्कार भी है. ये विटामिन सी से भरपूर है. एंटीऑक्सिडेंट और आहार फाइबर के साथ, यह एक 'सुपरफूड' के रूप में सामने आता है जो आहार संबंधी आदतों को बदल सकता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है.

DRAGON FRUIT
ड्रैगन फ्रूट के फायदे (ETV Bharat)

ड्रैगन फ्रूट के फायदे

  1. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा : ड्रैगन फ्रूट में भरपूर विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ड्रैगन फ्रूट का नियमित सेवन शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे यह सामान्य बीमारियों और संक्रमणों के खिलाफ अधिक मजबूती से सामने आता है.
  2. पाचन स्वास्थ्य : फाइबर से भरपूर, ड्रैगन फ्रूट पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर नियमित मल त्याग को बढ़ावा आसान बनाता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, जिससे पाचन संबंधी स्वास्थ्य में योगदान मिलता है.
  3. डायबिटीज प्रबंधन : इसकी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च फाइबर सामग्री के साथ, ड्रैगन फ्रूट ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करने के लिए एक वरदान है. यह ग्लूकोज के स्तर को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे यह डायबिटीज वाले व्यक्तियों या संतुलित ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने की चाह रखने वालों के लिए एक उपयुक्त फल बन जाता है.
  4. हार्ट हेल्थ : फल के एंटीऑक्सीडेंट गुण हृदय के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और रक्त वाहिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाकर, ड्रैगन फ्रूट हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है. एक शोध से यह निष्कर्ष निकला कि ड्रैगन फ्रूट हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. यह शोध "फूड एंड फंक्शनल फूड्स" पत्रिका में प्रकाशित हुआ था. इस अध्ययन में डॉक्टर 'डब्ल्यू. झोउ, जेड वाई लिन' (Dr. W. Zhou, Z. Y. Lin) ने भाग लिया.
  5. एंटी-एजिंग गुण : ड्रैगन फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव का मुकाबला मजबूती से करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है. नियमित सेवन से त्वचा को युवा-हेल्दी बनाए रखने और समय से पहले उम्र बढ़ने की गति को रोकने में मदद मिल सकती है.
  6. हड्डियों का स्वास्थ्य : कैल्शियम से भरपूर, ड्रैगन फ्रूट मजबूत हड्डियों का समर्थन करता है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है. कैल्शियम भरपूर ड्रैगन फ्रूट हड्डियों के घनत्व और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है.

ड्रैगन फ्रूट सिर्फ एक ट्रेंडी फल नहीं है, यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए मूल्यवान है. चाहे ताजा खाया जाए, स्मूदी में या भोजन के हिस्से के रूप में, इसके प्रभावशाली पोषण संबंधी प्रोफाइल और विविध स्वास्थ्य लाभ इसे उन लोगों के लिए जरूरी बनाते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं.

ड्रैगन फ्रूट की खेती
ड्रैगन फ्रूट की खेती (ETV Bharat)

डिस्कलेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं. बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार किसानों को करेगी मालामाल, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती पर 40 फीसदी सब्सिडी

यह भी पढ़ें: कानपुर में सीएसए की नर्सरी में ड्रैगन फ्रूट की खेती, डेढ़ साल में फसल हुई तैयार

TAGGED:

CSA UNIVERSITY KANPUR
DRAGON FRUIT
DRAGON FRUIT BENEFITS
TISSUE CULTURE TECHNIQUE
DRAGON FRUIT PLANTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.