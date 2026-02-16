ETV Bharat / state

UP में अब होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती; जानिए किसानों के लिए कैसे है लाभदायक

ड्रैगन फ्रूट की खेती ( ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है. चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) अब किसानों को बीज के साथ बागवानी फसलों के उन्नत पौधे उपलब्ध कराएगा. ये पौधे टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित किया जाएंगा, जिससे गुणवत्ता बेहतर और पैदावार भी अधिक होगा. इस योजना के तहत विश्वविद्यालय में वर्षों स्थापित टिश्यू कल्चर लैब को दोबारा विकसित किया जा रहा है. इसके लिए यूपी सरकार ने करीब ढाई करोड़ रुपये का बजट जारी किया है, जिसके लिए निर्माण कार्य जारी है. पहले चरण में ड्रैगन फ्रूट के पौधे: सीएसए के शोध निदेशक डॉ. महक सिंह ने बताया कि पहले चरण में टिश्यू कल्चर विश्वविद्यालय से तैयार ड्रैगन फ्रूट के पौधे यूपी के सभी जिलों में किसानों तक पहुंचाए जाएंगे. पहले भी विश्वविद्यालय में ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर प्रयोग किया गया था. इसमें अच्छी संख्या में पौधे तैयार हुए थी. पैदावार भी संतोषजनक रहा था. सीएसए में बन रही टिश्यू कल्चर लैब (ETV Bharat) डॉ. महक सिंह ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट का फल बाजार में 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आता है. ऐसे में किसान ड्रैगन फ्रूट का खेती करेंगा, तो उसकी आय में भी इजाफा होगा. कृषि विश्वविद्यालय से 21 जिलों के लाखों किसान जुड़े हैं और बहुत जल्द उन किसानों को पौधे मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा. टिश्यू कल्चर के फायदे (ETV Bharat)