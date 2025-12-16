ETV Bharat / state

लातेहार के तिसिया गांव में बरसों से छाए अंधकार का हुआ खात्मा, सोलर लाइट से हुआ जगमग

लातेहार के बूढ़ापहाड़ में बसा तिसिया गांव नक्सलियों से मुक्त होकर अब सोलर लाइट से जगमगाने लगा है.

TISIYA VILLAGE OF LATEHAR
कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 4:33 PM IST

4 Min Read
लातेहार: वर्षों तक विकास से वंचित रहने वाले बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बसे गांव तिसिया में अब जिंदगी जवान होने लगी है. पुलिस, सुरक्षा बल और जिला प्रशासन की पहल से अब गांव में छाया अंधेरा भी खत्म हो गया है. पूरा गांव सोलर लाइट से जगमग हो गया है. गांव में लाइट आने के बाद ग्रामीणों के जीवन में भी बदलाव आने लगे हैं.

दरअसल, बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में तिसिया गांव कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था. इस कारण यहां विकास पूरी तरह बाधित था. गांव में किसी प्रकार की कोई सरकारी योजनाएं नहीं चलती थी और ना ही यहां कोई विकास के कार्य पहुंचते थे. यहां के ग्रामीण सरकारी योजनाओं के बारे में जानते भी नहीं थे. बल्ब और ट्यूबलाइट की बात तो दूर, यहां के ग्रामीणों के घर में लैंप भी नहीं जलता था. इस स्थिति में शाम ढलते ही पूरा गांव अपने घरों में दुबक जाता था. अगर कभी रात में कहीं रोशनी दिखती थी तो उससे साफ था कि वहां नक्सलियों का जमावड़ा लगा हुआ है.

संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)
वर्दी का रंग बदला तो गांव में दिखने लगा विकास

जब तक गांव में काली वर्दी वाले नक्सलियों का प्रभाव रहा, तब तक न तो गांव का कोई विकास हुआ और न ही यहां के ग्रामीणों के जीवन में खुशी के कोई क्षण आए. लेकिन कहा जाता है कि समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है. इसी कहावत की तर्ज पर तिसिया गांव का भी समय बदलने लगा. लगभग 3 वर्ष पहले पहली बार इस गांव में काली वर्दी के बदले खाकी वर्दी का प्रवेश हुआ था.

गांव से काली वार्दी का हुआ अंत

तत्कालीन एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ पूरे इलाके में बड़ा अभियान चलाया गया था. यह अभियान लगातार जारी रहा और वर्तमान समय में इस इलाके को लगभग नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कर दिया गया. गांव में अब विकास विरोधी काली वर्दी वाले नक्सलियों के बदले गांव को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले खाकी वर्दी वाले सुरक्षा बलों की उपस्थिति हो गई है. इसका असर भी दिखने लगा है.

tisiya village of latehar
सोलर सिस्टम से जलता ट्यूबलाइट (ईटीवी भारत)

हर घर तक पहुंची सोलर सिस्टम से बिजली

गांव में पहली बार सोलर सिस्टम से प्रत्येक ग्रामीण के घर में बल्ब जलने लगे हैं. जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी है. ग्रामीण लक्ष्मण नगेसिया, विजय किसान और संतोष यादव ने बताया कि पहले गांव में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी. जिसके कारण ना तो बच्चे पढ़ पाते थे और न ही गांव में कोई दूसरा कार्य हो पाता था. गांव में सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित होने के बाद काफी बदलाव आए हैं. वर्तमान समय में गांव के सभी ग्रामीणों के घर में बल्ब जलने लगे हैं. जिससे रात में अब बच्चे पढ़ाई भी करते हैं.

गांव में पहुंचेगी सभी सुविधाएं

लातेहार एसपी कुमार गौरव द्वारा ग्रामीणों को सुरक्षा के साथ-साथ सुविधा मुहैया कराने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है. इस संबंध में एसपी कुमार गौरव ने बताया कि वर्तमान समय में सोलर एनर्जी के माध्यम से ग्रामीणों के घर में रोशनी की व्यवस्था की गई है. यह इलाका पलामू टाइगर रिजर्व का है. इस कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहां सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए लातेहार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार की गई हैं और उसे धरातल पर उतारा भी जा रहा है.

