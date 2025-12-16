ETV Bharat / state

लातेहार के तिसिया गांव में बरसों से छाए अंधकार का हुआ खात्मा, सोलर लाइट से हुआ जगमग

लातेहार: वर्षों तक विकास से वंचित रहने वाले बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बसे गांव तिसिया में अब जिंदगी जवान होने लगी है. पुलिस, सुरक्षा बल और जिला प्रशासन की पहल से अब गांव में छाया अंधेरा भी खत्म हो गया है. पूरा गांव सोलर लाइट से जगमग हो गया है. गांव में लाइट आने के बाद ग्रामीणों के जीवन में भी बदलाव आने लगे हैं.

दरअसल, बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में तिसिया गांव कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था. इस कारण यहां विकास पूरी तरह बाधित था. गांव में किसी प्रकार की कोई सरकारी योजनाएं नहीं चलती थी और ना ही यहां कोई विकास के कार्य पहुंचते थे. यहां के ग्रामीण सरकारी योजनाओं के बारे में जानते भी नहीं थे. बल्ब और ट्यूबलाइट की बात तो दूर, यहां के ग्रामीणों के घर में लैंप भी नहीं जलता था. इस स्थिति में शाम ढलते ही पूरा गांव अपने घरों में दुबक जाता था. अगर कभी रात में कहीं रोशनी दिखती थी तो उससे साफ था कि वहां नक्सलियों का जमावड़ा लगा हुआ है.

जब तक गांव में काली वर्दी वाले नक्सलियों का प्रभाव रहा, तब तक न तो गांव का कोई विकास हुआ और न ही यहां के ग्रामीणों के जीवन में खुशी के कोई क्षण आए. लेकिन कहा जाता है कि समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है. इसी कहावत की तर्ज पर तिसिया गांव का भी समय बदलने लगा. लगभग 3 वर्ष पहले पहली बार इस गांव में काली वर्दी के बदले खाकी वर्दी का प्रवेश हुआ था.