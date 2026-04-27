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पूर्व आईआरएस अधिकारी के घर रेड मामले में दोषी सीबीआई अफसरों से समझौता मुमकिन, शिकायतकर्ता ने रखी शर्तें

कोर्ट ने सजा की अवधि पर कल यानि 28 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया.

तीस हजारी कोर्ट
तीस हजारी कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 4:28 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 25 साल पुराने मामले में एक आईआरएस अधिकारी के घर पर कथित छापेमारी के मामले में दोषी करार दिए गए सीबीआई के ज्वायंट डायरेक्टर रमनीश और रिटायर्ड एसीपी वीके पांडे की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है.

जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शशांक नंदन भट्ट ने दोषियों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने पर सुनवाई टालने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान इस मामले के शिकायतकर्ता और पूर्व आईआरएस अधिकारी अशोक अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि दोषियों ने समझौते के लिए कुछ प्रस्ताव दिया है. समझौते में अशोक अग्रवाल ने इसके लिए बिना शर्त माफी और मुआवजे की भी शर्त रखी है.

बता दें कि 18 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई के ज्वायंट डायरेक्टर रमनीश और रिटायर्ड एसीपी वीके पांडे ( उस समय सीबीआई में तैनात थे) को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 427, 448 और 34 के तहत दोषी ठहराया था.
मामला 1985 बैच के आईआईएस अधिकारी अशोक अग्रवाल की शिकायत से जुड़ा हुआ है. अशोक अग्रवाल उस समय दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के पद पर कार्यरत थे.

अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि 19 अक्टूबर 2000 को की गई छापेमारी और उनके घर पर ली गई तलाशी और गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत और दुर्भावनापूर्ण थी.

तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये छापेमारी सिर्फ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के 28 सितंबर 2000 के आदेश को नाकाम करने के उद्देश्य से की गई थी. कैट ने अपने आदेश में अग्रवाल के निलंबन की चार हफ्ते के भीतर समीक्षा करने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का पालन करने की बजाय सीबीआई अफसरों ने 18 अक्टूबर 2000 की शाम एक गुप्त बैठक की और अगले दिन सुबह अशोक अग्रवाल के घर पर छापा मारने और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी.

कोर्ट ने कहा कि अशोक अग्रवाल के घर की तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई न केवल अवैध थी बल्कि इसमें शक्तियों का दुरुपयोग साफ साफ दिख रहा है. अधिकारियों ने अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हुए एक निर्दोष अधिकारी को परेशान करने की कोशिश की.

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