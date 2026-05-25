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तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू, तीर्थयात्रा जाने वालो को मिला रेलवे का तोहफा

तीर्थयात्रा जाने वालो को मिला रेलवे का तोहफा ( Etv Bharat )

रायपुर: बिहार के रक्सौल से चलकर तिरुपति जाने वाली ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होगा. साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा और बेहतर रेल संपर्क को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत ट्रेन संख्या 17433/17434 तिरुपति-रक्सौल-तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का अब नियमित संचालन किया जाएगा. ट्रेन संख्या 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस 1 जून 2026 से तिरुपति से रक्सौल के लिए रवाना होगी. वहीं ट्रेन संख्या 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन 4 जून 2026 से रक्सौल से चलेगी और तरुपति तक जाएगी.





गाड़ी संख्या 17433 तिरुपति-रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को 1 जून 2026 से तिरुपति से सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर प्रस्थान कर रेणिगुंटा जंक्शन 8 बजकर 36 मिनट पर पहुंचेगी. जानिए कहां-कहां से होकर गुजरेगी ट्रेन