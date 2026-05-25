तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू, तीर्थयात्रा जाने वालो को मिला रेलवे का तोहफा
ट्रेन संख्या 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन 4 जून 2026 से रक्सौल से चलेगी और तरुपति तक जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 25, 2026 at 7:05 PM IST
रायपुर: बिहार के रक्सौल से चलकर तिरुपति जाने वाली ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होगा. साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा और बेहतर रेल संपर्क को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत ट्रेन संख्या 17433/17434 तिरुपति-रक्सौल-तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का अब नियमित संचालन किया जाएगा. ट्रेन संख्या 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस 1 जून 2026 से तिरुपति से रक्सौल के लिए रवाना होगी. वहीं ट्रेन संख्या 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन 4 जून 2026 से रक्सौल से चलेगी और तरुपति तक जाएगी.
गाड़ी संख्या 17433 तिरुपति-रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को 1 जून 2026 से तिरुपति से सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर प्रस्थान कर रेणिगुंटा जंक्शन 8 बजकर 36 मिनट पर पहुंचेगी.
जानिए कहां-कहां से होकर गुजरेगी ट्रेन
- कुडप्पा 10 बजकर 18 मिनट पर पहुंचेगी, वहां से 10 बजकर 20 मिनट पर खुलेगी
- यर्रगुन्तला 10 बजकर 53 मिनट पर पहुंचेगी, वहां से10 बजकर 55 मिनट पर खुलेगी
- ताडिपत्रि 11 बजकर 53 मिनट पर पहुंचेगी, 11 बजकर 55 मिनट पर खुलेगी
- गुंतकल जंक्शन 13.20 पर पहुंचेगी, 13.30 को खुलेगी
- आदोनि 14.18 पर पहुंचेगी और 14.20 को खुलेगी
- रायचूर 15.40 पर पहुंचेगी,15.42 बजे खुलेगी
- कृष्णा 16.08 पर पहुंचेगी, 16.18 पर खुलेगी
- विकाराबाद जंक्शन 19.38 पर पहुंचेगी,19.40 पर खुलेगी
- लिंगमपल्ली 20.38 पर पहुंचेगी,20.40 बजे वहां से खुलेगी
- सिकंदराबाद जंक्शन 21.25 पर पहुंचेगी, 21.35 बजे रवाना होगी
- चर्लापल्ली 21.58 पर पहुंचेगी, 22.00 बजे वहां से खुलेगी
- काजीपेट 23.28 बजे पहुंचेगी, 23.30 बजे खुलेगी खुलेगी
- पेद्दपल्ली 00.23 बजे पहुंचेगी, 00.25 बजे खुलेगी खुलेगी
- मंचिर्याल 00.59 पहुंचेगी, 01.00 बजे खुलेगी
- सिरपुर कागजनगर 01.54 पहुंचेगी, 01.56 बजे खुलेगी
- बल्हारशाह 03.50 पहुंचेगी, 04.00 बजे खुलेगी
- चांदाफोर्ट 04.15 पहुंचेगी, 04.17 बजे खुलेगी
- वडसा 05.53 पहुंचेगी, 05.55 बजे खुलेगी
- गोंदिया जंक्शन 07.30 पहुंचेगी, 07.40 बजे खुलेगी
- दुर्ग 10.00 पहुंचेगी, 10.05 बजे खुलेगी
- रायपुर जंक्शन 10.45 पहुंचेगी, 10.50 बजे खुलेगी
- बिलासपुर जंक्शन 13.20 पहुंचेगी, 13.30 बजे खुलेगी
- झारसुगुड़ा जंक्शन 18.05 पहुंचेगी, 18.07 बजे खुलेगी
- राउरकेला 19.40 पहुंचेगी, 19.48 बजे खुलेगी
- हटिया 22.50 पहुंचेगी, 22.55 बजे खुलेगी
- रांची 23.05 पहुंचेगी, 23.15 बजे खुलेगी
- मुरी जंक्शन 00.35 पहुंचेगी, 00.40 बजे खुलेगी
- बोकारो स्टील सिटी 01.40 पहुंचेगी, 01.50 बजे खुलेगी
- चंद्रपुरा 02.21 पहुंचेगी, 02.23 बजे खुलेगी
- धनबाद जंक्शन 03.43 पहुंचेगी, 03.50 बजे खुलेगी
- बराकर 04.31 पहुंचेगी, 04.32 बजे खुलेगी
- चित्तरंजन 05.02 पहुंचेगी, 05.04 बजे खुलेगी
- मधुपुर जंक्शन 06.01 पहुंचेगी, 06.03 बजे खुलेगी
- जसीडीह जंक्शन 06.39 पहुंचेगी, 06.41 बजे खुलेगी
- झाझा 08.00 पहुंचेगी, 08.05 बजे खुलेगी
- किऊल जंक्शन 08.51 पहुंचेगी, 08.53 बजे खुलेगी
- बरौनी जंक्शन 10.40 पहुंचेगी, 10.50 बजे खुलेगी
- समस्तीपुर जंक्शन 12.15 पहुंचेगी, 12.20 बजे खुलेगी
- दरभंगा जंक्शन 13.28 पहुंचेगी, 13.33 बजे खुलेगी
- सीतामढ़ी जंक्शन 14.55/15.00 बजे होते हुए 17.00 बजे रक्सौल पहुंचेगी.
रक्सौल से चलने वाली गाड़ी संख्या 17434 ट्रेन की टाइमिंग
- 4 जून 2026 से प्रत्येक गुरुवार को रक्सौल से प्रातः 3.15 बजे प्रस्थान कर सीतामढ़ी जंक्शन 04.42/04.47 बजे
- दरभंगा जंक्शन 07.00 पहुंचेगी, 07.05 बजे खुलेगी
- समस्तीपुर जंक्शन 08.13 पहुंचेगी, 08.18 बजे खुलेगी
- बरौनी जंक्शन 09.20 पहुंचेगी, 09.30 बजे खुलेगी
- किऊल जंक्शन 10.38 पहुंचेगी, 10.40 बजे खुलेगी
- झाझा 12.20 चलेगी, 12.25 बजे खुलेगी
- जसीडीह जंक्शन 12.58 पहुंचेगी, 13.00 बजे खुलेगी
- मधुपुर जंक्शन 13.25 पहुंचेगी, 13.27 बजे खुलेगी
- चित्तरंजन 14.20 पहुंचेगी, 14.22 बजे खुलेगी
- बराकर 15.09 पहुंचेगी, 15.10 बजे खुलेगी
- धनबाद जंक्शन 16.15 पहुंचेगी, 16.20 बजे खुलेगी
- चंद्रपुरा 17.21 पहुंचेगी, 17.23 बजे खुलेगी
- बोकारो स्टील सिटी 18.20 पहुंचेगी, 18.25 बजे खुलेगी
- मुरी 19.33 पहुंचेगी, 19.35 बजे खुलेगी
- रांची 21.05 पहुंचेगी, 21.10 बजे खुलेगी
- हटिया 21.25 पहुंचेगी, 21.30 बजे खुलेगी
- राउरकेला 00.12 पहुंचेगी, 0.:17 बजे खुलेगी
- झारसुगुड़ा जंक्शन 01.43 पहुंचेगी, 01.45 बजे खुलेगी
- बिलासपुर जंक्शन 04.40 पहुंचेगी, 04.50 बजे खुलेगी
- रायपुर जंक्शन 06.20 पहुंचेगी, 06.25 बजे खुलेगी
- दुर्ग 07.15 पहुंचेगी, 07.20 बजे खुलेगी
- गोंदिया जंक्शन 09.20 पहुंचेगी, 09.30 बजे खुलेगी
- वडसा 10.48 पहुंचेगी, 10.50 बजे खुलेगी
- चांदाफोर्ट 12.33 पहुंचेगी, 12.35 बजे खुलेगी
- बल्हारशाह 12.50 पहुंचेगी, 12.55 बजे खुलेगी
- सिरपुर कागजनगर 13.44 पहुंचेगी, 13.45 बजे खुलेगी
- मंचिर्याल 14.35 पहुंचेगी, 14.36 बजे खुलेगी
- पेद्दपल्ली 14.58 पहुंचेगी, 15.00 बजे खुलेगी
- काजीपेट 16.28 पहुंचेगी, 16.30 बजे खुलेगी
- चर्लापल्ली 18.28 पहुंचेगी, 18.30 बजे खुलेगी
- सिकंदराबाद जंक्शन 18.55 पहुंचेगी, 19.05 बजे खुलेगी
- लिंगमपल्ली 19.38 पहुंचेगी, 19.40 बजे खुलेगी
- विकाराबाद 20.08 पहुंचेगी, 20.10 बजे खुलेगी
- कृष्णा 00.05 पहुंचेगी, 00.15 बजे खुलेगी
- रायचूर 00.38 पहुंचेगी, 00.40 बजे खुलेगी
- आदोनि 01.38 पहुंचेगी, 01.40 बजे खुलेगी
- गुंतकल जंक्शन 02.45 पहुंचेगी, 02.50 बजे खुलेगी
- ताडिपत्रि 03.48 पहुंचेगी, 03.50 बजे खुलेगी
- यर्रगुन्तला 04.48 पहुंचेगी, 04.50 बजे खुलेगी
- कुडप्पा 05.23 पहुंचेगी, 05.25 बजे खुलेगी
- रेणिगुंटा जंक्शन 07.50/07.52 बजे होते हुए शनिवार को प्रातः 09.30 बजे तिरुपति पहुंचेगी
प्रमुख वाणिज्यिक ठहराव
यह ट्रेन मार्ग में रेणिगुंटा, गुंतकल जंक्शन, रायचूर, कृष्णा, सिकंदराबाद, काजीपेट, मंचिर्याल, सिरपुर कागजनगर, चांदाफोर्ट, वडसा, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, रांची, धनबाद, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा एवं सीतामढ़ी सहित अनेक महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव प्रदान करेगी.
कोच व्यवस्था
यह ट्रेन 24 आईसीएफ कोचों के साथ संचालित की जाएगी. जिसमें 3 एसी कोच, 5 एसी थ्री टियर, 10 स्लीपर कोच तथा 4 सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल रहेंगे.
नागपुर रेल मंडल
नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन सहित मध्य भारत एवं दक्षिण भारत के यात्रियों को इस नई नियमित सेवा से फायदा होगा. दक्षिण भारत एवं बिहार क्षेत्र के बीच रेल संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा. रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय एवं आरक्षण संबंधी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट अथवा NTES के माध्यम से अवश्य प्राप्त करें.