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तिरुपति मंदिर का दान प्रबंधन सुधारेगी ICAI की टीम, 100 दिन में तैयार होगी रिपोर्ट

तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर ने चढ़ावे से प्राप्त धन को पारदर्शी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए आईसीएआई की मदद लेने का निर्णय लिया.

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दान प्रबंधन सुधारेगी ICAI की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 28, 2026 at 10:10 AM IST

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नई दिल्ली: देश के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में शामिल तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर ने चढ़ावे से प्राप्त धन को पारदर्शी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (आईसीएआई) की मदद लेने का निर्णय लिया है. दरअसल, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने आईसीएआई से चढ़ावा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था का अध्ययन कर नया मॉडल तैयार करने का आग्रह किया है.

आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष सीए चरणजोत सिंह नंदा ने बताया कि

आईसीएआई की टीम पहले तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की चंदे और अन्य तरह के प्राप्त चढ़ावे का हिसाब किताब रखने की मौजूदा व्यवस्था का अध्ययन करेगी. उसके बाद उनके सिस्टम में हमें जो कमियां लगेंगी उनमें सुधार के लिए मॉडल तैयार किया जाएगा. आईसीएआई एडवाइजरी कैपेसिटी में अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (एआरएफ) एक सेक्शन आठ कंपनी है, जो पूरे प्रोसेस को स्टडी करके ये बता सकती है कि इसमें क्या कमी है ताकि किसी भी नुकसान का अंदेशा ना रहे. अगर टीटीडी के सिस्टम में कोई कमी पाई जाती है तो हम पूरे सिस्टम को फिर से डिजाइन करने की सलाह दे सकते हैं.

चरणजोत सिंह नंदा,पूर्व अध्यक्ष आईसीएआई (ETV Bharat)

फुलप्रूफ प्रबंधन मॉडल होगा तैयार

सीए नंदा ने कहा कि पहले सिस्टम को समझेंगे उसके बाद अगर विजिट की जरूरत होगी तो विजिट करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि आईसीएआई किसी संस्था का ऑडिट नहीं कर सकता है. हम सिस्टम को सुधारने की सलाह दे सकते और उसमें मदद कर सकते हैं. बता दें कि यह पहल ऐसे समय हुई है, जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में है. तिरुमला में भी पहले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. एक कर्मचारी को 700 डॉलर चोरी के आरोप में पहले पकड़ा जा चुका है. ऐसे में आईसीएआई की मदद से टीटीडी चढ़ावा प्राप्त होने से लेकर उसकी गिनती, सुरक्षित रखरखाव, बैंक में जमा, हिसाब-किताब, लेखा परीक्षण और निगरानी तक पूरी प्रक्रिया के लिए फुलप्रूफ प्रबंधन मॉडल तैयार करने मदद लेगा. तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो टीटीडी के अधीन संचालित होता है, देश के सबसे अधिक चढ़ावा प्राप्त करने वाले मंदिरों में शामिल है.

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