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कुल्लू के ग्रामीणों का व्यवस्था के मुंह पर तमाचा, सरकार से नहीं मिली मदद तो खुद जोड़े पैसे और बना डाला पुल

ग्रामीणों ने खुद बना डाला पुल ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की मदद कम पड़ जाए, तो सामूहिक प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं. कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के छामनी और आसपास के गांवों को जोड़ने वाला 'हामनी पुल' अब लगभग तैयार है. खास बात यह है कि इस पुल को बनाने में ग्रामीणों ने खुद आगे आकर आर्थिक और श्रमदान से बड़ा योगदान दिया. साल 2023 में आई भीषण बाढ़ में तीर्थन नदी पर बना यह पुल पूरी तरह बह गया था. इसके बाद हामनी, छामनी, घाटा धार और नाराह गांव का संपर्क कट गया था. पुल न होने के कारण लोगों को करीब 2 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता था. खासकर बरसात और सर्दियों में यह रास्ता और भी मुश्किल हो जाता था. सरकार से मिले सिर्फ 4 लाख पुल निर्माण के लिए सरकार की ओर से करीब 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी. लेकिन इतनी कम राशि में पुल बनाना संभव नहीं था. ऐसे में गांव के लोगों ने खुद पहल करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और सामूहिक रूप से धन जुटाना शुरू किया. ग्रामीणों ने जुटाए 9 लाख रुपए भूतपूर्व सैनिक हरी सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मिलकर करीब 9 लाख रुपये एकत्र किए. इस तरह कुल 13 लाख रुपये की लागत से पुल का निर्माण संभव हो पाया. इस दौरान कई लोगों ने श्रमदान भी किया, जिससे लागत कम हुई और काम तेजी से आगे बढ़ा. संस्थाओं ने भी दिया सहयोग जब बीच में धन की कमी आई, तो ग्रामीणों ने विभिन्न संस्थाओं से मदद मांगी. इसके बाद ट्राइडेंट ऑटोमोबाइल्स और एचवीटी फाउंडेशन ने सीएसआर के तहत सहयोग दिया. इसके अलावा सामाजिक सहयोग से भी करीब एक लाख रुपये की राशि जुटाई गई, जिससे अधूरा कार्य पूरा किया जा सका. पर्यटन कारोबारी ने दी जमीन