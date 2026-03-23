कुल्लू के ग्रामीणों का व्यवस्था के मुंह पर तमाचा, सरकार से नहीं मिली मदद तो खुद जोड़े पैसे और बना डाला पुल
जब पुल निर्माण के बीच में धन की कमी आई, तो ग्रामीणों ने विभिन्न संस्थाओं से मदद मांगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 7:54 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की मदद कम पड़ जाए, तो सामूहिक प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं. कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के छामनी और आसपास के गांवों को जोड़ने वाला 'हामनी पुल' अब लगभग तैयार है. खास बात यह है कि इस पुल को बनाने में ग्रामीणों ने खुद आगे आकर आर्थिक और श्रमदान से बड़ा योगदान दिया. साल 2023 में आई भीषण बाढ़ में तीर्थन नदी पर बना यह पुल पूरी तरह बह गया था. इसके बाद हामनी, छामनी, घाटा धार और नाराह गांव का संपर्क कट गया था. पुल न होने के कारण लोगों को करीब 2 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता था. खासकर बरसात और सर्दियों में यह रास्ता और भी मुश्किल हो जाता था.
सरकार से मिले सिर्फ 4 लाख
पुल निर्माण के लिए सरकार की ओर से करीब 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी. लेकिन इतनी कम राशि में पुल बनाना संभव नहीं था. ऐसे में गांव के लोगों ने खुद पहल करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और सामूहिक रूप से धन जुटाना शुरू किया.
ग्रामीणों ने जुटाए 9 लाख रुपए
भूतपूर्व सैनिक हरी सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मिलकर करीब 9 लाख रुपये एकत्र किए. इस तरह कुल 13 लाख रुपये की लागत से पुल का निर्माण संभव हो पाया. इस दौरान कई लोगों ने श्रमदान भी किया, जिससे लागत कम हुई और काम तेजी से आगे बढ़ा.
संस्थाओं ने भी दिया सहयोग
जब बीच में धन की कमी आई, तो ग्रामीणों ने विभिन्न संस्थाओं से मदद मांगी. इसके बाद ट्राइडेंट ऑटोमोबाइल्स और एचवीटी फाउंडेशन ने सीएसआर के तहत सहयोग दिया. इसके अलावा सामाजिक सहयोग से भी करीब एक लाख रुपये की राशि जुटाई गई, जिससे अधूरा कार्य पूरा किया जा सका.
पर्यटन कारोबारी ने दी जमीन
पुल निर्माण में एक बड़ी बाधा जमीन की थी, जिसे स्थानीय पर्यटन कारोबारी अंकित सूद ने दूर किया. उन्होंने अपनी ओर से भूमि उपलब्ध करवाई, जिससे पुल निर्माण का रास्ता साफ हुआ. यह सहयोग इस परियोजना को सफल बनाने में अहम साबित हुआ.
लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
पुल बनने से करीब 250 की आबादी वाले चार गांवों को सीधा लाभ मिलेगा. अब लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी. स्थानीय निवासी धनी राम के अनुसार, यह पुल खासकर स्कूली बच्चों और आपातकालीन सेवाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. इन गांवों के लोग मुख्य रूप से कृषि और बागवानी पर निर्भर हैं. वहीं कुछ युवा पर्यटन से भी जुड़कर आजीविका कमा रहे हैं. पुल बनने से अब उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.
दो साल की परेशानी का अंत
स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले दो साल से पुल न होने के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. स्कूल जाने वाले बच्चों को देरी होती थी और मरीजों को अस्पताल ले जाना भी चुनौतीपूर्ण था. अब यह पुल इन सभी समस्याओं का समाधान बनकर सामने आया है.
जल्द होगा उद्घाटन
एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने बताया, 'पुल का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा. उन्होंने ग्रामीणों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह सामुदायिक एकता का बेहतरीन उदाहरण है. तीर्थन घाटी का यह हामनी पुल केवल एक संरचना नहीं, बल्कि लोगों की एकजुटता, मेहनत और संकल्प की मिसाल है. यह कहानी दिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर लोग साथ मिलकर काम करें, तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो सकता है'.
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