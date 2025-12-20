ETV Bharat / state

तीर्थन घाटी में फिर आगजनी, चार गौशालाएं जलकर खाक, लाखों का नुकसान

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार शाम को उपमंडल बंजार की ग्राम पंचायत पेखड़ी के पेखड़ी गांव में अचानक आग लग गई. इस हादसे में काष्ठकुनी शैली से बनी चार गौशालाएं पूरी तरह जलकर राख हो गईं. हालांकि ग्रामीणों और दमकल विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जानी नुकसान नहीं हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार शाम करीब सात बजे पेखड़ी गांव में अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दीं. आग लगते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए और बिना देर किए आग बुझाने के प्रयास में जुट गए.

ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा

ग्रामीणों ने पानी की भारी कमी के बावजूद एकजुट होकर आग पर काबू पाने की कोशिश की. बाल्टियों और स्थानीय संसाधनों की मदद से आग को फैलने से रोका गया. सामूहिक प्रयासों के कारण आग आसपास के घरों और अन्य गौशालाओं तक नहीं पहुंच सकी.

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और प्रशासन को अवगत कराया गया. गुशेनी से पेखड़ी सड़क मार्ग छोटे वाहनों के लिए ही खुला होने के कारण दमकल विभाग का छोटा वाहन ही मौके पर पहुंच सका. इसके बावजूद दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.