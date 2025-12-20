ETV Bharat / state

तीर्थन घाटी में फिर आगजनी, चार गौशालाएं जलकर खाक, लाखों का नुकसान

कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी में एक बार फिर आगजनी की घटना हुई है. जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

PEKHRI VILLAGE FIRE KULLU
बंजार के पेखड़ी गांव में चार गौशालाएं जलकर खाक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार शाम को उपमंडल बंजार की ग्राम पंचायत पेखड़ी के पेखड़ी गांव में अचानक आग लग गई. इस हादसे में काष्ठकुनी शैली से बनी चार गौशालाएं पूरी तरह जलकर राख हो गईं. हालांकि ग्रामीणों और दमकल विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जानी नुकसान नहीं हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार शाम करीब सात बजे पेखड़ी गांव में अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दीं. आग लगते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए और बिना देर किए आग बुझाने के प्रयास में जुट गए.

ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा

ग्रामीणों ने पानी की भारी कमी के बावजूद एकजुट होकर आग पर काबू पाने की कोशिश की. बाल्टियों और स्थानीय संसाधनों की मदद से आग को फैलने से रोका गया. सामूहिक प्रयासों के कारण आग आसपास के घरों और अन्य गौशालाओं तक नहीं पहुंच सकी.

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और प्रशासन को अवगत कराया गया. गुशेनी से पेखड़ी सड़क मार्ग छोटे वाहनों के लिए ही खुला होने के कारण दमकल विभाग का छोटा वाहन ही मौके पर पहुंच सका. इसके बावजूद दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

चार गौशालाएं जलकर खाक

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस आगजनी में लाल सिंह, मिलाप, गायत्री और भाग सिंह की गौशालाएं पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई हैं. गनीमत यह रही कि हादसे के समय गौशालाओं में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई.

तहसीलदार बंजार नीरज शर्मा ने बताया, "ग्राम पंचायत पेखड़ी में आगजनी से चार गौशालाएं प्रभावित हुई हैं. किसी भी प्रकार की जानी क्षति नहीं हुई है. प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रारंभिक तौर पर 10 लाख रुपये से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी."

लगातार आगजनी से बढ़ी ग्रामीणों की चिंता

गौरतलब है कि इससे पहले भी तीर्थन घाटी के झनियार गांव में आगजनी की बड़ी घटना सामने आ चुकी है, जिसमें कई मकान जलकर खाक हो गए थे. लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावितों को शीघ्र राहत देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: कुल्लू जिले में अग्निकांड में राख हो चुके हैं कई गांव, जानिए आग लगने का प्रमुख कारण

TAGGED:

TIRTHAN VALLEY FIRE
PEKHRI VILLAGE FIRE
COWSHED FIRE PEKHRI VILLAGE
FIRE INCIDENT IN KULLU
PEKHRI VILLAGE KULLU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.