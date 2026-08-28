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तीर्थन की इस सड़क की खस्ता हालत के कारण संकट में पर्यटन कारोबार, 40 KM के सफर के लिए लग रहे 3 घंटे

तीर्थन घाटी में बंजार से बठाहड़ सड़क की बदहाली से पर्यटन कारोबार पर संकट. 40 किमी का सफर तय करने में लग रहे 3 घंटे.

बंजार बठाहड़ सड़क की खस्ता हालत
बंजार बठाहड़ सड़क की खस्ता हालत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:18 PM IST

10 Min Read
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कुल्लू: अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विश्व धरोहर 'ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क' और ट्रॉट मछली के लिए देश-दुनिया में मशहूर तीर्थन घाटी में खस्ताहाल सड़कें और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ रही हैं. बंजार से बठाहड़ को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग पिछले लंबे समय से बदहाली के आंसू बहा रहा है. गड्ढों में तब्दील हो चुकी इस सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी से न केवल सैलानी बल्कि स्थानीय लोग भी खासे परेशान हैं.

तीर्थन पहुंचने के लिए पहले कीरतपुर मनाली फोरलेन के माध्यम से औट पहुंचना पड़ता है. उसके बाद लारजी से एनएच 305 पर सफर करते हुए बंजार पहुंचते हैं. बंजार से 40 किलोमीटर लंबी बठाहड़ सड़क तीर्थन को जोड़ती है. ईटीवी भारत की टीम इस सड़क का रियलटी चैक करने के लिए निकली. बंजार में हमने पहले एक दो स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर से तीर्थन चलने के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने साथ चलने से मना कर दिया. कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि सड़क की खस्ता हालत है कई बार गाड़ियों को सवारी से मिलने वाले पैसे से ज्यादा नुकसान हो जाता है. इसके बाद हमने अपनी गाड़ी से ही निकलने का मन बनाया.

सड़क की खस्ता हालत
सड़क की खस्ता हालत (ETV Bharat)

देश-विदेश से तीर्थन पहुंचते हैं सैलानी

रास्ते में हमें कई जगह बड़े बड़े गड्ढे सड़क पर नजर आए इसके कारण गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो रहा था. सड़क पर उड़ रही धूल भी परेशानी का कारण बन रही थी. शाम को लौटते समय सड़क पर गड्ढे के कारण रेडियटर फटने के कारण गाड़ी बंद हो गई. इसके बाद गाड़ी को धक्के मारकर वर्कशॉप तक पहुंचाना पड़ा. इस दौरा रास्ते में हमने लोगों से बातचीत की और उन्होंने सड़क की खस्ता हालत को लेकर नाराजगी जाहिर की. हमें लोगों से बातचीत में मालूम चला कि यहां औट-बठाहड़ और तीर्थन के अन्य संपर्क मार्गों की खस्ताहालत के कारण राशन, गैस सिलेंडर जैसे जरूरी सामानों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. एक बार पर्यटक यहां आकर दूसरी बार आने से तौबा कर लेते हैं.

लोगों ने कहा कि कुल्लू जिला का उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और अपनी विश्व धरोहर के लिए देश दुनिया में जानी जाती है. बीते 10 सालों से यहां पर पर्यटन कारोबार भी काफी बढ़ा है. यहां पर शांत बहती हुई तीर्थन नदी में सैलानी ट्राउट मछली पकड़ने का मजा लेते हैं. इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ट्रैकिंग और अन्य वन्य जीव, वनस्पति पर शोध करने के लिए भी हर साल हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन बंजार से बठाहड़ सड़क की बदहाल हालात के चलते अब यहां का पर्यटन कारोबार भी खतरे में पड़ रहा है. वर्ल्ड हेरिटेज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की ओर जाने वाली इस सड़क की ये हालत सरकार की उदासीनता को दिखाती है.

तीर्थन घाटी के स्थानीय निवासी शेर सिंह का कहना है कि 'यहां पर सरकार आए दिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए सड़कों का शिलान्यास कर रही है, लेकिन जो इस पूरी घाटी को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग हैं उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है. सरकार को चाहिए कि वो पहले पुरानी सड़क की हालत को सुधारे. तीर्थन घाटी में मुख्य सड़क के साथ-साथ अन्य सड़कों के भी हाल काफी खराब हैं. मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि खराब सड़कों के कारण एंबुलेंस ही नहीं पहुंच पाती. इसके अलावा राशन के लिए भी कई इलाकों में ग्रामीणों को 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है. ऐसे में सरकार को पहले सड़कों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए.'

बंजार बठाहड़ सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी से लोग परेशान
बंजार बठाहड़ सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी से लोग परेशान (ETV Bharat)

20 हजार की आबादी को झेलनी पड़ रही परेशानी

तीर्थन घाटी में सर्ची, नोहांडा, कंडीधार, कलवारी सहित करीब 9 पंचायतें आती हैं और यहां आज भी करीब दो दर्जन गांव ऐसे हैं, जहां पर लोगों को सड़क सुविधा नहीं मिल पा रही है. प्राकृतिक आपदा के बाद से ही यहां सड़कें टूटी हुई हैं और अभी तक उन सड़कों की मरम्मत का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है. इससे 20 हजार के करीब की आबादी को परेशानी झेलनी पड़ रही है. यहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुशैणी समेत अन्य स्कूलों के छात्र स्कूल पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक का सफर करते हैं, लेकिन सड़क पर उड़ती धूल, कच्चा रोड उनके लिए आफत है. कच्ची सड़क के कारण कई बार बसें भी अपना रूट छोड़ देती हैं.

तीर्थन घाटी के गुशेनी के रहने वाले दिनेश्वर सिंह ने बताया कि 'कई इलाकों में सड़कों को ठीक करने का काम चल रहा है, लेकिन अधिकतर सड़कें अभी भी बदहाल हालत में है. बंजार से बठाहड़ सड़क गड्ढों से भरी हुई है. ऐसे में यहां पर सार्वजनिक परिवहन की भी समस्या रहती है. लोगों को टैक्सियों के माध्यम से बंजार या फिर कुल्लू जाना पड़ता है. साथ लगती पंचायतों की सड़कों की हालात भी काफी खराब है. कई बार तो बसें भी अपने निर्धारित रूट पर नहीं चलती. सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन सभी सड़कों को ठीक करे.'

खराब सड़क के कारण पर्यटन कारोबार हो रहा प्रभावित
खराब सड़क के कारण पर्यटन कारोबार हो रहा प्रभावित (ETV Bharat)

तीर्थन घाटी का पर्यटन हो सकता है प्रभावित

गौर है कि तीर्थन घाटी में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और यहां पर विभिन्न शोध के लिए भी देश-विदेश से सैलानी आते हैं. इसके अलावा तीर्थन नदी में भी ट्राउट फिशिंग के लिए समय-समय पर यह विभिन्न संस्थाओं की ओर से प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं. बीते कुछ सालों से तीर्थन घाटी भारत के पर्यटन मानचित्र में अपनी विशेष जगह बना चुकी है और आए दिन सोशल मीडिया में भी तीर्थन घाटी के खूबसूरत नजारे सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. सड़क की हालत में जल्द सुधार नहीं होने पर इसका सबसे अधिक बुरा असर पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल सकता है.

तीर्थन घाटी के पर्यटन व्यवसायी महेंद्र सिंह का कहना है कि 'साल 2025 की आपदा के बाद से लेकर अभी तक सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है. इस सड़क में कई स्थान ऐसे हैं जो आए दिन भूस्खलन की चपेट में आते हैं और पूरी सड़क गड्ढों से भरी हुई है. यहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि बागवानी और पर्यटन ही है, लेकिन जब सड़क की हालत ही ठीक नहीं है, तो किस तरह से ग्रामीण अपने लिए रोजगार के संसाधन जुटा पाएंगे. यहां पर जो सैलानी एक बार कदम रखता है तो वो खराब सड़क को देखकर दूसरी बार यहां ना आने का मन बना लेता है. सड़कों की खराब हालत के कारण हमें पर्यटकों के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिससे घाटी का पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है.'

दोबारा तीर्थन आने से तौबा करते हैं पर्यटक

यहां घूमने के लिए आने वाले सैलानी खराब सड़क को देखकर इतना परेशान हो जाता है कि वो दोबारा यहां आने का नाम नहीं लेते. ऐसे में बदहाल सड़क के कारण स्थानीय लोगों की भी परेशानी बढ़ रही है और वर्तमान में धूल और मिट्टी ही इस सड़क पर नजर आ रही है. सड़क पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं. कई जगह पर तो चारकोल का निशान ही नहीं है. इसके चलते पूरा दिन धूल मिट्टी उड़ने से यहां आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हैं.

घाटी के पर्यटन व्यवसाय अंकित सूद का कहना है कि 'यहां पर सैलानियों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. ना तो यहां पर एटीएम की व्यवस्था है और ना ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग की व्यवस्था है. उसके बावजूद भी यहां स्थानीय लोग अपनी मेहनत से यहां का पर्यटन कारोबार चल रहे हैं, लेकिन जो समय सैलानी को चंडीगढ़ से औट पहुंचने में लगता है. उससे अधिक समय उसे मात्र 40 किलोमीटर का सफर तय करने में लग जाता है और उनका पूरा जोश भी हवा हो जाता है. यहां आकर पर्यटक दूसरी बार आने से तौबा कर लेता है, कई बार तो पर्यटक रास्ते से ही वापस जाने का मन बना लेते हैं. ऐसे में उन्हे समझाकर यहां आने के लिए राजी करना पड़ता है.'

अंकित सूद ने कहा कि गुशैणी के पास कैंची मौड़ के पास भूस्खलन का खतरा है. यहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है. यहां दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है. बीच में आने वाले एनएच 305 की हालत खस्ता है. यहां स्थानीय संपर्क मार्गों जैसे ज्योरी से कलवारी, नगलाड़ी से सर्ची, पेखड़ी, इंद्र, शिल से गरूली, बरनागी से दोगड़ा सड़कों की हालत भी बहुत खराब है. इसके कारण गांवों में गैस सिलेंडर, राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है.

खराब सड़क के कारण पर्यटन कारोबार हो रहा प्रभावित
खराब सड़क के कारण पर्यटन कारोबार हो रहा प्रभावित (ETV Bharat)

40 किलोमीटर के सफर के लिए लगते हैं तीन घंटे

आलम ये है कि चंडीगढ़ से औट तक सैलानी मात्र चार घंटे में अपना सफर पूरा करते हैं, लेकिन औट से बठाहड़ तक करीब 40 किलोमीटर के लिए उन्हें 3 घंटे से अधिक का समय लग जाता है. इस थका देने वाले सफर के कारण तीर्थन घाटी पहुंचने का जोश ठंडा पड़ जाता है. गाड़ी के हिचकोले और उड़ती धूल सैलानियों के सारे 'हॉलिडे मूड' की हवा निकाल देती है.

एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने बताया कि 'बंजार से बठाहड़ सड़क के लिए 20 करोड रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है और बरसात का मौसम खत्म होने के बाद इस पर टारिंग का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा. इसके अलावा सैंज घाटी की सड़कों में भी सुधार के लिए 30 करोड रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है. एनएच 305 पर टारिंग के लिए भी 25 करोड रुपए का बजट लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृत कर लिया है और इस पर टारिंग का कार्य भी चल रहा है. बंजार विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव और अन्य कामों के लिए 200 करोड रुपए का बजट रखा गया है और मार्च 2027 तक इस बजट के माध्यम से सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा.'

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