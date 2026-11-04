ETV Bharat / state

वंशीधर ब्रजवासी बोले- BJP में शामिल नहीं हुआ, शिक्षकों के मुद्दे पर NDA का समर्थन किया

वंशीधर ब्रजवासी ( ETV Bharat )

पटना : तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्दलीय विधान पार्षद निर्वाचित हुए वंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद अब उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर विवाद शुरू हो गया है. चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करने वाले ब्रजवासी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह भाजपा कार्यालय में नजर आए और उनके भाजपा की सदस्यता लेने की चर्चा शुरू हो गई.

इसके बाद विपक्षी दलों ने उनके निर्वाचन पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग तक शुरू कर दी. हालांकि, वंशीधर ब्रजवासी ने भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल होने की बात से साफ इनकार किया है. उनका कहना है कि उन्होंने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ली है. उन्होंने शिक्षकों के मुद्दों पर एनडीए सरकार का समर्थन जरूर किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं.