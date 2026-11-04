वंशीधर ब्रजवासी बोले- BJP में शामिल नहीं हुआ, शिक्षकों के मुद्दे पर NDA का समर्थन किया
Tirhut Graduate MLC Banshidhar Brajwasi ने सम्राट चौधरी से मुलाकात और भाजपा कार्यालय में सम्मानित होने के बाद उठे सवालों पर दी सफाई. रिपोर्ट-बृजम पाण्डेय
Published : November 4, 2026 at 6:40 PM IST
पटना : तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्दलीय विधान पार्षद निर्वाचित हुए वंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद अब उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर विवाद शुरू हो गया है. चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करने वाले ब्रजवासी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह भाजपा कार्यालय में नजर आए और उनके भाजपा की सदस्यता लेने की चर्चा शुरू हो गई.
इसके बाद विपक्षी दलों ने उनके निर्वाचन पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग तक शुरू कर दी. हालांकि, वंशीधर ब्रजवासी ने भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल होने की बात से साफ इनकार किया है. उनका कहना है कि उन्होंने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ली है. उन्होंने शिक्षकों के मुद्दों पर एनडीए सरकार का समर्थन जरूर किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं.
वंशीधर ब्रजवासी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि लोगों का काम कहना है और कुछ तो लोग कहेंगे ही. राजनीति करने वाले लोगों को हर चीज में राजनीति दिखाई देती है, लेकिन उनकी पहचान राजनीतिक दलों के साथ नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में रही है.
उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से शिक्षकों के अधिकार और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करते आए हैं. चुनाव में भी शिक्षक समाज ने उन्हें इसी भरोसे के साथ समर्थन दिया है. इसलिए उनकी प्राथमिकता आज भी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराना है, न कि राजनीतिक बयानबाजी में उलझना.
CM सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद बढ़ा विवाद
भाजपा कार्यालय पहुंचने और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों पर ब्रजवासी ने बताया कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और अपने पास बुलाया था. मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आपने लगातार दो बार निर्दलीय चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में आपकी मजबूत पकड़ है और शिक्षक समाज का आप पर भरोसा है. अब आपकी जिम्मेदारी है कि शिक्षकों के लिए काम करें.
''मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि आप पहले की तरह केवल विरोध और हंगामा करने की भूमिका में रहेंगे तो न तो शिक्षकों का काम हो पाएगा और न ही आपके चुनाव जीतने का उद्देश्य पूरा होगा. मुख्यमंत्री की यह बात काफी अच्छी लगी.''- वंशीधर ब्रजवासी , बिहार विधान पार्षद
ब्रजवासी ने कहा कि राज्य के मुखिया जब शिक्षकों की समस्याओं को लेकर इतनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और एक निर्वाचित प्रतिनिधि से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वह शिक्षकों के हित में काम करे, तो यह सकारात्मक बात है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाया कि जिन लोगों ने आपको जिताया है, अगर उनके काम नहीं होंगे तो कल वही लोग आपके खिलाफ बोलेंगे. इसलिए हर बात का विरोध करना जरूरी नहीं है. शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के साथ मिलकर रास्ता निकालना चाहिए.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाकर सम्मानित भी किया. लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है. कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि एक निर्दलीय विधान पार्षद मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे हो सकता है. ब्रजवासी का कहना है कि कुछ लोगों ने पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्हें समर्थन दिया था. ऐसे में भाजपा कार्यालय जाने और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने को लेकर उन लोगों की नाराजगी हो सकती है. लेकिन उन्हें लगता है कि इस तरह की राजनीतिक चर्चाओं में उलझने के बजाय उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिनके लिए शिक्षक समाज ने उन्हें चुनकर विधान परिषद भेजा है.
'BJP में शामिल नहीं हुआ, शिक्षकों के मुद्दे पर NDA का समर्थन'
भाजपा की सदस्यता लेने की खबरों पर वंशीधर ब्रजवासी ने स्पष्ट कहा कि वह भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं और न ही किसी दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता ली है. उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षकों के मुद्दे पर एनडीए का समर्थन किया है. किसी सरकार का समर्थन कर देने मात्र से यह साबित नहीं हो जाता कि व्यक्ति उस दल का औपचारिक सदस्य बन गया है. उन्होंने कहा कि वह वैचारिक रूप से भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है. निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए हैं और अपनी निर्दलीय पहचान बनाए हुए हैं.
''भाजपा की सदस्यता लेने की चर्चा सही नहीं है. राजनीतिक दलों के बीच होने वाली बयानबाजी से शिक्षकों का कोई भला नहीं होने वाला है. हमारी लड़ाई शिक्षकों के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए है. आगे भी इसी दिशा में काम करते रहेंगे. इसलिए जो लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर मुझे समर्थन दिए हैं वह निश्चिंत रहें और उनके मुद्दे पर वह काम करते रहेंगे.''- वंशीधर ब्रजवासी , बिहार विधान पार्षद
'शिक्षा मंत्री से शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा'
वंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि वह शिक्षा मंत्री के पास भी काफी समय तक बैठे और शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि वह जिन समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे और जिन मुद्दों पर शिक्षक समाज ने उन्हें समर्थन दिया, उन सभी पर काम करना उनकी जिम्मेदारी है. शिक्षा मंत्री से मुलाकात का उद्देश्य भी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का रास्ता तलाशना था.
''समस्या का समाधान किस तरीके से होगा, यह भी अगर दूसरे लोग ही तय करेंगे तो फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों की जरूरत क्या रह जाएगी? हर मुद्दे पर विरोध करने की बजाय समाधान की दिशा में काम करना जरूरी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आशीर्वाद और सरकार की संवेदनशीलता बनी रही तो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा.''- वंशीधर ब्रजवासी , बिहार विधान पार्षद
संविदाकर्मियों के लिए काम करने की अपेक्षा
मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए ब्रजवासी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा था कि उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं. इस पर उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं और संविदाकर्मियों के मुद्दों को भी उठाया. उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में हैं. वहीं, संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की भी कई समस्याएं हैं. इन सभी विषयों पर सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है.
ब्रजवासी का कहना है कि शिक्षक समाज और शिक्षित युवा समाज ने उन्हें जिस उम्मीद के साथ अपना प्रतिनिधि चुना है, उस उम्मीद पर खरा उतरना उनकी पहली प्राथमिकता है. उनका पूरा ध्यान इसी बात पर है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किस तरह कराया जाए. वह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते.
'गरीब का बेटा जीतता है तो पूंजीपति लोगों को बर्दाश्त नहीं होता'
राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ कौन लोग माहौल बना रहे हैं और निर्दलीय रहने के बावजूद उन्हें निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? इस सवाल पर ब्रजवासी ने कहा कि जब गरीब का बेटा जीतकर आता है तो पूंजीपति लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोगों ने उन्हें दिल से समर्थन दिया है. कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि पैसे के दम पर उनका काम नहीं हो पाया.
उन्होंने दावा किया कि चुनाव में कुछ लोग करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार और आने-जाने सहित अन्य गतिविधियों पर महज 5 से 6 लाख रुपये खर्च किए. उनके मुताबिक, इस चुनाव में पैसे से ज्यादा शिक्षक और स्नातक समाज का जुड़ाव महत्वपूर्ण रहा. लोगों ने उनके संघर्ष और काम को देखकर समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यापार करने वाले लोगों को चुनाव में पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन सामाजिक और समाजवादी विचारधारा के साथ काम करने वाले लोगों के लिए जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है.
'पत्नी ने संघर्ष के दिया साथ'
वंशीधर ब्रजवासी ने अपने संघर्ष और चुनावी जीत में परिवार की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हर संघर्ष में उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी रहीं. चुनाव के दौरान भी उनकी पत्नी ने उनके लिए प्रचार किया और लोगों से संपर्क कर समर्थन मांगा. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के बीच उनकी पहचान लंबे समय से किए जा रहे संघर्ष के कारण बनी है. यही लोकप्रियता उनकी जीत का आधार बनी. कुछ लोगों को यह बात परेशान कर रही है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
ब्रजवासी ने कहा कि कौन क्या कह रहा है, इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है. लोग अपनी बात कहते रहें, वह शिक्षकों के लिए अपना काम करते रहेंगे. उनका कहना है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र की जनता और शिक्षक समाज ने उन्हें जिस भरोसे के साथ दूसरी बार विधान परिषद भेजा है, उस भरोसे को बनाए रखना ही उनका लक्ष्य है.
सियासी विवाद के बीच काम पर फोकस करने का संदेश
लगातार दूसरी बार निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद वंशीधर ब्रजवासी के सामने अब अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और शिक्षकों के प्रति जवाबदेही दोनों को बनाए रखने की चुनौती है. भाजपा कार्यालय में उनकी मौजूदगी और मुख्यमंत्री से नजदीकी को लेकर विपक्षी दलों के सवालों के बीच उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है.
कुल मिलाकर कहें तो सरकार के साथ मिलकर काम करना और किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनना दो अलग-अलग बातें हैं. ब्रजवासी शिक्षकों के हित में सरकार से सहयोग लेने के पक्षधर हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा विभाग के साथ उनकी बातचीत का शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान पर कितना असर पड़ता है. फिलहाल ब्रजवासी ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि शिक्षक समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना है.
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