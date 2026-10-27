Bihar MLC Election Result: तिरहुत शिक्षक सीट से BJP के नरेन्द्र प्रसाद सिंह की जीत, जानें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे?
एनडीए के प्रत्याशी नरेन्द्र प्रसाद सिंह की जीत हुई है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भूषण झा को 594 वोटों से हराया. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : October 27, 2026 at 5:20 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. सबसे पहला रिजल्ट तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट से आया. यहीं एनडीए उम्मीदवार की जीत हो गयी है. बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत का परचम लहराया है.
BJP ने लहराया परचम
बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह को 2945 वोट मिले. उन्हें 594 वोटों से जीत मिली है. दूसरे नंबर पर निर्दलीय भूषण झा रहे. उन्हें कुल 2351 वोट मिले. इसके अलावे सीपीआई के संजय सिंह को 1967 वोट मिले. जीत के बाद नरेंद्र प्रसाद सिंह काफी खुश नजर आ रहे थे. समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया. जीत के बाद नरेंद्र प्रसाद सिंह ने इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जीत बताया.
समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
जीत की खबर के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र प्रसाद सिंह को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया. इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और समर्थकों ने उन्हें गोद में उठाकर खुशी जाहिर की. मतगणना केंद्र के बाहर जश्न का माहौल रहा.
''यह जीत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है. शिक्षकों ने सरकार के वादों और उसकी नीतियों पर भरोसा जताया है, जिसके कारण उन्हें यह समर्थन मिला है.''- नरेंद्र प्रसाद सिंह, विजयी उम्मीदवार, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन
85 प्रतिशत हुआ था मतदान
बता दें कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था. इस सीट पर कुल 8,760 मतदाता थे. मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए करीब 85 प्रतिशत मतदान हुआ था.
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