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Bihar MLC Election Result: तिरहुत शिक्षक सीट से BJP के नरेन्द्र प्रसाद सिंह की जीत, जानें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे?

नरेन्द्र प्रसाद सिंह की जीत ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. सबसे पहला रिजल्ट तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट से आया. यहीं एनडीए उम्मीदवार की जीत हो गयी है. बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत का परचम लहराया है.

BJP ने लहराया परचम