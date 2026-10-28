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Tirhut MLC Result : निर्णायक जीत की ओर बढ़े निर्दलीय प्रत्याशी, पिछड़ गए JDU के अभिषेक झा

वर्तमान एमएलसी और निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बृजवासी जीत की ओर बढ़ चुके हैं. अभी एलिमिनेशन राउंड की प्रक्रिया जारी है. बंशीधर बृजवासी 5271 वोट से आगे चल रहा हैं. बृजवासी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं.

अब तक किसे कितने वोट मिले

अब तक मिले वोटों को देखें तो 11 राउंड तक बंशीधर बृजवासी को 25257 मत प्राप्त हुए हैं. वहीं जेडीयू के अभिषेक झा को 19980 वोट मिले हैं. आरजेडी उम्मीदवार डॉ रश्मि गौतम तीसरे नंबर पर 14977 वोट के साथ मौजूद हैं. जनसुराज के डॉ बीमोहन को 2341 वोट मिले हैं. इसमें 6835 वोट अवैध करार दिए गए.

नीतीश कुमार के साथ अभिषेक झा (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

17 प्रत्याशी मैदान में थे

इस चुनाव में कुल 17 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. 23 अक्टूबर को निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कराया गया था, जबकि मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी परिसर में मंगलवार से शुरू हुई मतगणना बुधवार को भी जारी है. इस चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था.

58.39 प्रतिशत हुई थी वोटिंग

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 1.45 लाख मतदाता हैं. इनमें से 58.39 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. चुनाव में मुख्य मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी, एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा और राजद समर्थित प्रत्याशी डॉ. रश्मि विनायक गौतम के बीच माना जा रहा था.

बंशीधर बृजवासी ने सबको चौंकाया था

बंशीधर बृजवासी दिसंबर 2024 में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधान परिषद पहुंचे थे. शिक्षक के रूप में करियर शुरू करने वाले बृजवासी ने शिक्षक संगठनों के माध्यम से शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है.