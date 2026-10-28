Tirhut MLC Result : निर्णायक जीत की ओर बढ़े निर्दलीय प्रत्याशी, पिछड़ गए JDU के अभिषेक झा
बिहार विधान परिषद चुनाव की तस्वीर साफ होती जा रही है. जेडीयू को कुछ सीटों पर झटका लगता दिख रहा है. रिपोर्ट- विवेक कुमार.
Published : October 28, 2026 at 1:19 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार एमएलसी चुनाव में कई सीटों पर उलटफेर देखने को मिला है. हालांकि कुछ सीटों पर वर्तमान एमएलसी ने ही जीत हासिल की है. ऐसा ही कुछ तिरहुत के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है.
वर्तमान एमएलसी और निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बृजवासी जीत की ओर बढ़ चुके हैं. अभी एलिमिनेशन राउंड की प्रक्रिया जारी है. बंशीधर बृजवासी 5271 वोट से आगे चल रहा हैं. बृजवासी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं.
अब तक किसे कितने वोट मिले
अब तक मिले वोटों को देखें तो 11 राउंड तक बंशीधर बृजवासी को 25257 मत प्राप्त हुए हैं. वहीं जेडीयू के अभिषेक झा को 19980 वोट मिले हैं. आरजेडी उम्मीदवार डॉ रश्मि गौतम तीसरे नंबर पर 14977 वोट के साथ मौजूद हैं. जनसुराज के डॉ बीमोहन को 2341 वोट मिले हैं. इसमें 6835 वोट अवैध करार दिए गए.
17 प्रत्याशी मैदान में थे
इस चुनाव में कुल 17 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. 23 अक्टूबर को निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कराया गया था, जबकि मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी परिसर में मंगलवार से शुरू हुई मतगणना बुधवार को भी जारी है. इस चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था.
58.39 प्रतिशत हुई थी वोटिंग
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 1.45 लाख मतदाता हैं. इनमें से 58.39 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. चुनाव में मुख्य मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी, एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा और राजद समर्थित प्रत्याशी डॉ. रश्मि विनायक गौतम के बीच माना जा रहा था.
बंशीधर बृजवासी ने सबको चौंकाया था
बंशीधर बृजवासी दिसंबर 2024 में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधान परिषद पहुंचे थे. शिक्षक के रूप में करियर शुरू करने वाले बृजवासी ने शिक्षक संगठनों के माध्यम से शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है.
अभिषेक झा का सफर
एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा ने एनआईटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उनकी पहचान शिक्षाविद् और जदयू प्रवक्ता के रूप में भी है. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत रालोसपा से की थी, जिसके बाद जदयू में शामिल हो गए.
राजनीतिक अटकलों पर लगा विराम
राजद प्रत्याशी डॉ. रश्मि विनायक गौतम पेशे से चिकित्सक और शिक्षाविद् हैं. वह सासाराम मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं. इस चुनाव में राजद ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था. चुनाव परिणाम के आंकड़ों से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है.
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