हमीरपुर: पति के प्रताड़ित महिला अपने बच्ची संग तालाब में कूदी, मासूम की मौत
शराबी पति की मारपीट से परेशान पत्नी ने तालाब में लगाई छलांग.
Published : March 12, 2026 at 5:12 PM IST
हमीरपुर: मुस्करा थाना क्षेत्र के हुसैना गांव से गुरुवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई. पति की प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने अपनी दो वर्षीय बच्ची के साथ तालाब में छलांग लगा दी, जिससे मासूम की मौत हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहा उसका ईलाज जारी है.
बच्ची संग तालाब में कूदी मां: मुस्करा थाना प्रभारी योगेश कुमार के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 05:41 बजे सूचना मिली कि गांव के तालाब में एक महिला अपने बच्चे के साथ कूद गई है. सूचना मिलते ही मुस्करा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला और बच्चे को तालाब से निकाला. महिला की पहचान शोभा (34) पत्नी भगत सिंह यादव, निवासी ग्राम हुसैना, थाना मुस्करा के रूप में हुई.
महिला के साथ मारपीट: पुलिस ने परिजनों की मदद से दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा भेजा, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. वहीं महिला का उपचार किया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि महिला का पति शराब का आदी है और शराब पीकर अक्सर महिला के साथ मारपीट करता है. इसी प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने बच्ची के साथ तालाब में छलांग लगा दी.
चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया: इस संबंध में थाना प्रभारी मुस्करा योगेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से महिला व बच्ची को तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां के चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
