लखनऊ में तेज रफ्तार कार का टायर फटा; साइकिल सवार पर पलटी, मौके पर ही मौत
हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार, पुलिस तलाश में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 4:32 PM IST
लखनऊ: राजधानी के मोहनलालगंज इलाके में रविवार सुबह एक बेकाबू कार मौत बनकर सड़क पर दौड़ी. फत्तेखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया, जिससे अनियंत्रित होकर कार ने न सिर्फ एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में लिया, बल्कि उसके ऊपर ही जा पलटी. इस दर्दनाक हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.
पुलिस के मुताबिक, फत्तेखेड़ा मजरा कनकहा निवासी रामबरन (40) रविवार सुबह करीब 7.30 बजे घर से मजदूरी के लिए साइकिल से निकला था. इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार का अचानक टायर फट गया. टायर फटने के कारण कार चालक ने अपना संतुलन खो बैठा. बेकाबू कार ने पहले रामबरन की साइकिल को टक्कर मारी और फिर उनके ऊपर ही पलट गई.
हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया. सूचना मिलते ही मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार के नीचे दबे रामबरन को बाहर निकाला. रामबरन को तत्काल एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इंस्पेक्टर मोहनलालगंज, ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टायर फटने की वजह से कार अनियंत्रित हुई थी. कार को कब्जे में ले लिया गया है और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फरार चालक की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है. इस हादसे के बाद से रामबरन के परिवार में मातम पसरा है. पुलिस अब कार नंबर के आधार पर मालिक की पहचान कर कार्रवाई आगे बढ़ा रही है.
