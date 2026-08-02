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तीरथगढ़ जलप्रपात, उफनते झरने ने बढ़ाई रौनक, प्राकृतिक सौंदर्य देखने उमड़ रहे सैलानी

पर्यटकों की बढ़ती संख्या और तीरथगढ़ जलप्रपात के बहते तेज बहाव को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

JAGDALPUR DISTRICT
तीरथगढ़ जलप्रपात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 11:21 AM IST

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बस्तर: लगातार हो रही बारिश ने बस्तर की वादियों को नई ताजगी दे दी है. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है. यह जगदलपुर से करीब 35 किमी दूर स्थित है. यहां पहाड़ों से तेज गिरती जलधारा, चारों ओर फैली हरियाली और गूंजती झरने की आवाज पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है.

पर्यटकों की उमड़ी भीड़

हर दिन बड़ी संख्या में प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी पर्यटक तीरथगढ़ का दीदार करने पहुंच रहे हैं. कोलकाता से आए पर्यटक मानस शाह ने बताया कि बरसात के मौसम में छत्तीसगढ़ के बस्तर का झरना देखने आए हैं.

तीरथगढ़ जलप्रपात (ETV Bharat)

चित्रकोट के बाद हम तीरथगढ़ पहुंचे. तीरथगढ़ बहुत अच्छा है. वापस जाकर अपने पहचान के लोगों को बारिश के मौसम में इस जलप्रपात को देखने के लिए भेजेंगे. पहली बार बस्तर आये हैं. छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात काफी खूबसूरत है, ऐसा लोगों से सुने थे. यहां आकर देखे तो जितना सुने उससे कहीं अच्छा पाया. दोबारा फिर आएंगे: मानस शाह, पर्यटक, कोलकाता

Tirathgarh Waterfalls
उफनते झरने ने बढ़ाई रौनक (ETV Bharat)

रोमांचित हुए पर्यटक

रायपुर से पहुंचे पर्यटक रजत गुप्ता ने बताया कि इस जलप्रपात के बारे में काफी सुना था. यहां आकर देखे तो वाकई काफी खूबसूरत जलप्रपात है. पहली बार बस्तर के जलप्रपात को देखने पहुंचे हैं. हम फिर यहां आएंगे. हमनें सुना था कि बाहुबली मूवी की शूटिंग इसी जलप्रपात में हुई थी, लेकिन यह गलत है.

Tirathgarh Waterfalls
उफनते झरने ने बढ़ाई रौनक (ETV Bharat)

यह बहुत खूबसूरत जलप्रपात है, हम यहां फिर आएंगे: रजत गुप्ता, पर्यटक, रायपुर

Tirathgarh Waterfalls
उफनते झरने ने बढ़ाई रौनक (ETV Bharat)

सुरक्षा के इंतजाम

पर्यटकों की बढ़ती संख्या और तीरथगढ़ जलप्रपात के बहते तेज बहाव को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. दरभा पुलिस और पर्यटन समिति की टीम लगातार मौके पर मौजूद रहकर लोगों को सुरक्षित स्थानों से जलप्रपात देखने की सलाह दे रही है.

Tirathgarh Waterfalls
उफनते झरने ने बढ़ाई रौनक (ETV Bharat)

तीरथगढ़ जलप्रपात में पानी का बहाव काफी तेज है. लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में कोई दुर्घटना न हो जाये, इसीलिए जलप्रपात के नजदीक तैनात हैं. सुबह से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, जब तक पानी का बहाव तेज है. बीच में अधिक बहाव के कारण कुछ समय के लिए जलप्रपात को पर्यटकों के लिए बंद किया गया था. 5 आरक्षक दरभा थाने से तैनात हैं और तीरथगढ़ जलप्रपात के पर्यटन समिति के लोग भी सुरक्षा में तैनात हैं: संजीव कश्यप,सुरक्षा में तैनात जवान

Tirathgarh Waterfalls
उफनते झरने ने बढ़ाई रौनक (ETV Bharat)

बस्तर का स्वर्ग तीरथगढ़ जलप्रपात

मानसून के इस मौसम में तीरथगढ़ जलप्रपात एक बार फिर बस्तर पर्यटन की पहचान बनकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. यदि मौसम अनुकूल रहा तो आने वाले दिनों में यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

Tirathgarh Waterfalls
उफनते झरने ने बढ़ाई रौनक (ETV Bharat)

कांगेर वैली नेशनल पार्क का दूसरा बड़ा जलप्रपात

बस्तर जिले के कांगेर वैली नेशनल पार्क में बस्तर जिले का दूसरा बड़ा तीरथगढ़ जलप्रपात है. इस जलप्रपात को बस्तर की जान भी कहा जाता है. इस जलप्रपात में मुनगा बहार नदी का पानी गिरता है. यह जलप्रपात 3 स्टेप में होकर नीचे गिरता है. इस जलप्रपात की ऊंचाई 100 फिट से भी अधिक है. इसे करीब से देखने के लिए पर्यटकों को करीब 300-400 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है. जिसके बाद लोग इसकी सुंदरता का पूरा आनंद लेते हैं. इस जलप्रपात को देखने के लिए हजारों लोग हर साल बस्तर पहुंचते हैं.

जगदलपुर से 35 किमी दूर है झरना, यहां कैसे पहुंचेंगे

तीरथगढ़ जलप्रपात जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर मुनगा बहार नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई करीब 300 फीट है. यहां पहुंचने के लिए आपको पहले सड़क मार्ग से जगदलपुर जिला मुख्यालय आना होगा, फिर यहां से तीरथगढ़ टैक्सी के जरिए जा सकते हैं. दूसरे राज्यों के पर्यटक यहां हवाई मार्ग से रायपुर या जगदलपुर एयरपोर्ट सीधे पहुंचकर तीरथगढ़ जा सकते हैं.

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