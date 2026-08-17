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बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद हरिद्वार पहुंचे तीरथ सिंह रावत, संतों का लिया आशीर्वाद

हरिद्वार पहुंचे तीरथ सिंह ( ETV Bharat )