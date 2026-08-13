तिरंगा यात्रा 2026 : श्यामगिरी में शहीद भीमा मंडावी को श्रद्धांजलि, विजय शर्मा ने कहा बस्तर की जनता जीती हार गया नक्सलवाद
तिरंगा यात्रा के दौरान 2019 की नक्सल घटनास्थल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे.इस दौरान वन मंत्री के साथ उन्होंने शहीदों के नाम पेड़ लगाएं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 9:17 PM IST
दंतेवाड़ा : डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने तिरंगा यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरु किया.इस दौरान दोनों दंतेवाड़ा के श्यामगिरी पहुंचे, जहां उन्होंने साल 2019 में हुई नक्सली हिंसा वाले घटनास्थल पहुंचकर शहीद पूर्व विधायक भीमा मंडावी समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी.इस दौरान स्थानीय ग्रामीण, चश्मदीद और स्वर्गीय भीमा मंडावी के सहयोगियों ने उस भयावह घटना का मंजर बताया.इसके बाद मंत्री ने शहीदों के नाम पर घटना स्थल पर पौधारोपण किया.
ओजस्वी मंडावी से मुलाकात के दौरान नम हुईं आंखें
कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने स्वर्गीय भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी से मुलाकात की. अपने साथी रहे पूर्व विधायक की स्मृतियों को याद करते हुए सभी भावुक नजर आए. शहीद परिवारों से बातचीत कर मंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण का भरोसा दिलाया.
नक्सल हिंसा को याद कर भावुक हुए डिप्टी सीएम
इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली आतंक के दौर में बस्तर के लगभग हर समुदाय और परिवार ने किसी न किसी रूप में नक्सल हिंसा का दर्द झेला है. किसी ने मित्र खोया, किसी ने भाई, पिता, रिश्तेदार या अपना कोई करीबी खोया.
जब ‘केन्जा नक्सली मनवा माटा अभियान’ के तहत नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, तब एक छोटी बच्ची ने बताया था कि नक्सली हिंसा में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी थीं. यह घटना बताती है कि नक्सलवाद ने बस्तर के लोगों को कितना गहरा दर्द दिया है. तिरंगा फहराने के लिए बस्तर ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है. अनेक लोगों की शहादत के बाद आज बस्तर के लोग पूरे सम्मान और गर्व के साथ तिरंगा फहरा पा रहे हैं.अब कोई भी ताकत यहां तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकती- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम ने कहा कि अब भारत का संविधान बस्तर के हर कोने में बिना किसी डर के लागू होगा. उन्होंने लोगों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा लगाने और पड़ोसियों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा है तो वह सोशल मीडिया के माध्यम से तिरंगे के प्रति अपनी भावना व्यक्त करे और दूसरों को भी प्रेरित करे.
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