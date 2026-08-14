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पलामू में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा, JPSC-JSSC आंदोलन पर नेता प्रतिपक्ष ने कही ये बात

पलामूः जेपीएससी और जेएसएससी के आंदोलन में छात्रों की मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है. भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज उठा रही है. यह बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलामू में कही है.

बाबूलाल मरांडी पलामू में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारी छात्रों की मांगों के साथ है. छात्र आंदोलन में पूर्व सीएम रघुवर दास के शामिल होने के मामले पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह राज्य के पूर्व सीएम हैं और छात्रों की मांगों को वह समझ रहे हैं. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के वीर शहीदों को याद करने के लिए भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, पलामू के मेदिनीनगर के गांधी मैदान पार्क से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई. तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न चौक-चौराहे से होते हुए शहर के साहित्य समाज चौक तक पहुंची. गांधी मैदान पार्क में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया उसके बाद सभी साहित्य समाज चौक पर पहुंचे और भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.