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राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा लखनऊ; स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों से निकाली गई तिरंगा यात्रा

तिरंगा यात्रा में मदरसे के सभी छात्र-छात्राओं के साथ-साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए.

राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा लखनऊ.
राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा लखनऊ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 12:50 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 1:29 PM IST

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लखनऊ/मुजफ्फरनगर/रामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराकर प्रदेशवासियों को बधाई दी. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के करीब 16 हजार मदरसों में तिरंगा यात्रा निकाली गई. झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. वहीं, मुजफ्फरनगर के मदरसों में भी तिरंगा फहराया गया.

स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों से निकाली गई तिरंगा यात्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

राजधानी लखनऊ के बड़ा चांद गंज स्थित मदरसा हनफिया जियाउल कुरान में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 300 से अधिक छात्र और युवा शामिल हुए. इस मौके पर मदरसे के शिक्षक मौलाना जमील निजामी ने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है.

आज ही के दिन अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ था. उन्होंने कहा कि जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों ने मिलकर देश को आजाद कराया था. आज भी उसी एकता की आवश्यकता है.

मुजफ्फरनगर के मदरसों में तिरंगा फहराया.
मुजफ्फरनगर के मदरसों में तिरंगा फहराया. (Photo Credit: ETV Bharat)

मौलाना निजामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि सरकार के शासनादेश के तहत ही सभी मदरसों में तिरंगा यात्रा निकालने और तिरंगा फहराने का विशेष आदेश दिया गया, जिसके तहत आज यह आयोजन संभव हो सका.

उन्होंने देश की आजादी में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने बताया कि यह तिरंगा यात्रा करीब दो किलोमीटर के दायरे में निकाली गई, जिसमें पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने भी सहयोग किया.

मदरसे के प्रबंधक इफ्तेखार अहमद बरकाती ने बताया कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसे से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी के बारे में बताया जाता है.

रामपुर के मदरसे में फहराया तिरंगा. (Video Credit; ETV Bharat)

इस यात्रा में मदरसे के सभी छात्र-छात्राओं के साथ-साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी शामिल होते हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष यह संकल्प लिया गया है कि आने वाले वर्षों में सरकार का आदेश हो या न हो, यह तिरंगा यात्रा हर साल निरंतर निकाली जाती रहेगी.

उन्होंने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई में मदरसों का भी अहम योगदान रहा है और आज जब देश आजादी के 80 वर्ष पूरे कर रहा है. ऐसे में मदरसा परिवार भी इस राष्ट्रीय पर्व में पूरे उत्साह के साथ शामिल है.

कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी मदरसों में तिरंगा फहराया गया, मिठाइयां बांटी गईं, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत गाए गए. साथ ही तिरंगा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सरोजनीनगर शास्त्री भवन में आयोजित झण्डारोहण में पीआरडी जवान अशोक कुमार, कौशलेंद्र सिंह, किशन कुमार गुप्ता, हेमराज, ओमप्रकाश, बिजेंद्र, राम सेवक, नरेंद्र कुमार, बब्लू यादव, विवेक शर्मा, गोमती प्रसाद, संबल सिंह, हरिवंश सिंह, अनामिका, पुष्पा, रेशमा, प्रीति शर्मा, अल्का, सुशीला, रजनी आदि जवानों ने हिस्सा लिया.

मुजफ्फरनगर के मदरसों में तिरंगा फहराया: मुजफ्फरनगर के सरवट स्थित महमूदिया मदरसे और महादुल बनात मदरसे समेत जिले के 350 से अधिक मदरसों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस दौरान मदरसे के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह और देशभक्ति के साथ आजादी का पर्व मनाया.

कार्यक्रमों में उलमा और शिक्षकों ने बच्चों को देश की आजादी के संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी.

इस दौरान बच्चों ने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश भी दिया. कार्यक्रम के दौरान देश की खुशहाली, अमन-चैन, तरक्की और मजबूती के लिए दुआ भी की गई. तिरंगा हाथों में लिए बच्चों के बीच देशभक्ति का माहौल नजर आया.

कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के साथ-साथ देश के इतिहास और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना से जोड़ना रहा. मदरसे में आयोजित कार्यक्रम ध्वजा रोहण कर राष्ट्रगान गया गया और यह संदेश दिया कि देशभक्ति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है.

तिरंगा पूरे देश की पहचान है और उसका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है. कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर देश के प्रति प्रेम और सम्मान का संदेश दिया.

रामपुर में मदरसा फैजुल उलूम में शान से फहराया तिरंगा

रामपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसा फैजुल उलूम में देशभक्ति और भाईचारे का संदेश देखने को मिला. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसे के प्रबंधक मौलाना असलम जावेद कासमी ने पूरे सम्मान के साथ तिरंगा झंडा फहराया. झंडारोहण के दौरान मदरसे के शिक्षक और बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे. इसके बाद सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और देश की एकता एवं अखंडता का संदेश दिया.

मौके पर मौजूद मदरसे के प्रबंधक मौलाना असलम जावेद कासमी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि आजादी के लिए जिन बुजुर्गों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दीं, उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए. कहा कि देशवासियों के बीच आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारा कायम रहना चाहिए. देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और खूबियों का पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए.

यह भी पढे़ं: UP में स्वतंत्रता दिवस: लखनऊ में CM योगी ने फहराया तिरंगा, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर समेत कई जिलों में झंडारोहण

Last Updated : August 15, 2026 at 1:29 PM IST

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