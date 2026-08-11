ETV Bharat / state

नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा, डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया 7 करोड़ से बने खेल मैदान का शुभारंभ

अरुण साव ने कहा, तिरंगा यात्रा प्रेम, एकता, अखंडता और जिम्मेदारी का संदेश देता है. बस्तर की पहचान अब बारूद से नहीं विकास से होगी.

Deputy CM Arun Sao
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (Deputy CM Arun Sao)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांकेर के मिनी स्टेडियम से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. इस तिरंगा यात्रा में डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए. करीब 7 करोड़ के खर्च से ये भव्य मैदान तैयार किया गया है. तिरंगा यात्रा और खेल मैदान के शुभारंभ के मौके पर बड़ी संख्या में स्कूल छात्र और खिलाड़ी मौजूद रहे. तिरंगा यात्रा में डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ स्थानीय विधायक आशाराम नेताम भी शामिल हुए. आयोजन के दौरान बच्चों का उत्साह देखने लायक था. बच्चे देशभक्ति गीतों पर झूमते और नाचते नजर आए.

नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा

आयोजन में शामिल हो रहे बच्चों ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहने चाहिए. आयोजन में शामिल हो रहे ग्रामीणों ने भी तिरंगा यात्रा के आयोजन की तारीफ की. लोगों ने बताया कि दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलने के बाद इस तरह का आयोजन दिल को सुकून देने वाला है. लोगों ने कहा कि अब बस्तर में शांति आने से विकास के कामों में तेजी आई है, यही बदलते बस्तर की नई पहचान है.

7 करोड़ से बने खेल मैदान का शुभारंभ (Deputy CM Arun Sao)

तिरंगा यात्रा प्रेम, एकता, अखंडता और जिम्मेदारी का संदेश है. बस्तर नक्सलमुक्त हो चुका है. बदलते बस्तर में अब विकास की पहचान बढ़ानी है. विकास से बस्तर की तस्वीर बदलेगी: अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

Deputy CM Arun Sao
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (Deputy CM Arun Sao)
Deputy CM Arun Sao
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

7 करोड़ की लागत से बने मिनी स्टेडियम का शुभारंभ

तिरंगा यात्रा के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांकेर शहर के मिनी स्टेडियम में 7 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित खेल मैदान का शुभारंभ भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा देश की एकता और अखंडता का संदेश देती है. दशकों तक नक्सलवाद से जूझता रहा बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है.

Deputy CM Arun Sao
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
Deputy CM Arun Sao
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
Deputy CM Arun Sao
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

तिरंगा यात्रा से राष्ट्रप्रेम का संदेश

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि खेल मैदान के मिलने से क्षेत्र के खिलाड़ियों और बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच मिलेगा. इससे बस्तर की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और युवाओं को नई दिशा मिलेगी. तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को भव्य बना दिया. राष्ट्रध्वज के साथ निकली इस यात्रा ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र में शांति, विकास और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया.

Tiranga Yatra 2026
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
Deputy CM Arun Sao
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
Deputy CM Arun Sao
नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

तिरंगा यात्रा 2026 : सीएम साय बोले लाखों सपूतों की शहादत के बाद मिली आजादी, नक्सलवाद का अंत एक बड़ा सौभाग्य

आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा, रायपुर में होगा भव्य आयोजन, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था होगी प्रभावित

बस्तर संभाग के 92 गांवों में पहली बार ध्वजारोहण, छत्तीसगढ़ में 10 से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा

TAGGED:

DEPUTY CM ARUN SAO
NAXAL FREE BASTAR
TIRANGA YATRA IN BASTAR
MINI STADIUM OF KANKER CITY
BJP TIRANGA YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.