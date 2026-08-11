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नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा, डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया 7 करोड़ से बने खेल मैदान का शुभारंभ

नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा ( Deputy CM Arun Sao )