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रामपुर तिरंगा रैली में उमड़ा जन सैलाब, भारत माता के जयकारों से गूंजा आसमान

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन.

रामपुर तिरंगा रैली
रामपुर तिरंगा रैली (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 4:55 PM IST

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रामपुर: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को भव्य तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया. हाथों में तिरंगा लेकर निकले कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया. सड़क पर चारों तरफ तिरंगे लहराते नजर आए और भारत माता के जयकारों से पूरा माहौल गूंजता रहा.

वहीं, बहराइच के पुलिस लाइन से पानी टंकी तिराहा तक एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस दौरान सभी सर्किल के सीओ व कई थानाध्यक्ष मौजूद रहे. इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पुलिस विभाग द्वारा लोगों को संदेश दिया गया कि हम लोग अपने देश की रक्षा और शांति के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे.

रामपुर में चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा (VIDEO Credit: ETV Bharat)

इस भव्य तिरंगा यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, शहर विधायक आकाश सक्सेना, जयपाल सिंह व्यस्त, महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी, पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी, भाजपा नेता राजा वर्मा, सूर्य प्रकाश पाल और ब्लॉक प्रमुख जगपाल यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

तिरंगा यात्रा आंबेडकर पार्क से शुरू होकर गांधी समाधि पहुंची. यहां भाजपा नेताओं और मुख्य अतिथियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया. रैली में युवाओं से लेकर महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं तक में खासा उत्साह दिखाई दिया.

शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुर ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया है और इस बार भी रामपुर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है. उन्होंने रामपुर के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा लगाना देशभक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक है. विधायक ने युवाओं की देश के प्रति बढ़ती भागीदारी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि युवाओं के साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है.

वहीं रामपुर प्रभारी भाजपा नेता राजा वर्मा ने कहा कि जनपद रामपुर की प्रत्येक विधानसभा में ऐतिहासिक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तरह की यात्राएं देशभक्ति की भावना को और मजबूत करती हैं. राजा वर्मा ने इस अवसर पर सभी नगरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारत माता की जय का उद्घोष किया.

कुल मिलाकर रामपुर में निकली यह भव्य तिरंगा यात्रा देशभक्ति, एकता और जनभागीदारी की शानदार तस्वीर पेश करती नजर आई. हजारों हाथों में लहराता तिरंगा और भारत माता के जयकारों ने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को यादगार बना दिया.

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