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तिरंगा यात्रा 2026 : नारायणपुर से भव्य आगाज, गृहमंत्री ने चलाई बाइक, एमसीबी में स्वास्थ्य मंत्री ने की यात्रा

स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को सुकमा जिले में शौर्य और राष्ट्र निर्माण का संकल्प-तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है. ग्राम चिंगावरम से शुरू होने वाली यह रैली सुकमा के संवेदनशील और दूरस्थ इलाकों से गुजरते हुए टेकलगुड़ा में संपन्न होगी.भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निर्देश और हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस रैली का शुभारंभ गुरुवार सुबह 10 बजे ग्राम चिंगावरम से होगा. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनके साथ जिला प्रभारी मंत्री केदार कश्यप और बस्तर सांसद महेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे.

नारायणपुर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा ने बस्तर में बदलते माहौल की तस्वीर पेश की. जिन रास्तों पर कभी नक्सली हिंसा और भय का साया रहा, उन्हीं रास्तों पर आज तिरंगा शान से लहराता नजर आया.

यात्रा के दौरान उन स्थानों से मिट्टी एकत्र की जाएगी, जहां देश की रक्षा करते हुए वीर जवान शहीद हुए हैं.इस मिट्टी का उपयोग शहीदों की स्मृति में स्मारक तैयार करने के लिए किया जाएगा. यह पहल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने और आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता से परिचित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी- केदार कश्यप, वनमंत्री

मंत्री केदार कश्यप ने सभा को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर दंतेवाड़ा और फिर सुकमा सहित नक्सल प्रभावित इलाकों से होकर गुजरेगी.

यह यात्रा केवल तिरंगा लेकर चलने का आयोजन नहीं है, बल्कि उन इलाकों में शांति, विश्वास और राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाने का प्रयास है, जहां लंबे समय तक नक्सल हिंसा का प्रभाव रहा है. तिरंगा यात्रा नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों से भयमुक्त होकर गुजरेगी और वहां शांति का संदेश देगी - विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

इस दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिन इलाकों में कभी नक्सलियों के फरमान के कारण लोगों को घरों के बाहर काले झंडे और काले छाते लगाने पड़ते थे, आज उन्हीं क्षेत्रों में देश की शान तिरंगा पूरे सम्मान के साथ लहरा रहा है. नक्सल उन्मूलन के बाद जब सरकार और प्रशासन के लोग ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं, तो ग्रामीण कहते हैं कि “हमारे लिए अभी देश आजाद हुआ है.उन्होंने इसे बदले हुए बस्तर और ग्रामीणों के बीच लौट रहे विश्वास का प्रतीक बताया.

स्कूली छात्रों ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाथों में तिरंगा लेकर हजारों की संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं और जिले के नागरिक इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने.तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से पहले नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीं.वहीं खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मौजूद लोगों ने जमकर उत्साह बढ़ाया.

नारायणपुर/सुकमा/बीजापुर/एमसीबी : आजादी के जश्न और राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर नारायणपुर जिले में बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ.हाई स्कूल मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा और नारायणपुर विधायक एवं मंत्री केदार कश्यप ने बाइक चलाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया.

चिंगावरम से सिलगेर तक, फिर टेकलगुड़ा में होगा समापन



रैली का सफर सुबह 10 बजे चिंगावरम से शुरू होगा. इसके बाद बाइक रैली एराबोर से लगभग 11:45 बजे आगे बढ़ेगी. यात्रा के दौरान गादीरास, सुकमा, दोरनापाल, चिंतगुफा, जगरगुंडा और सिलगेर जैसे प्रमुख स्थानों से रैली गुजरेगी. करीब शाम 4:30 बजे टेकलगुड़ा में रैली का समापन होगा. इस दौरान मार्ग में तिरंगा लहराते बाइक सवार, देशभक्ति के नारों और राष्ट्रप्रेम के संदेश के साथ लोगों से “हर घर तिरंगा” अभियान से जुड़ने की अपील करेंगे.

बीजापुर में भी निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर अंचल में राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश लेकर ‘बस्तर तिरंगा यात्रा 2026’ का आयोजन किया जा रहा है. 12 से 15 अगस्त तक प्रस्तावित इस तिरंगा यात्रा में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे.मोटरसाइकिलों के माध्यम से आयोजित होने वाली यह यात्रा बस्तर के उन क्षेत्रों और ग्रामों तक पहुंचेगी, जो कभी नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे हैं और अब शांति, सुरक्षा एवं विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं.

क्या है यात्रा का उद्देश्य ?

इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शहीदों की शहादत वाले स्थानों की मिट्टी को श्रद्धापूर्वक संग्रहित एवं संरक्षित किया जाएगा. इस पवित्र मिट्टी को भविष्य में शहीदों के लिए निर्मित किए जाने वाले संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वीर शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सकें.यात्रा में स्थानीय युवा, स्वयंसेवी संगठन, महिला समूह, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट-गाइड और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रहेगी.

कहां-कहां से गुजरेगी यात्रा ?

12 अगस्त को यात्रा नारायणपुर से प्रारंभ होकर धौड़ाई, कन्हारगांव, कोड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर और गीदम होते हुए दंतेवाड़ा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा.

13 अगस्त को यात्रा दंतेवाड़ा से कुआकोंडा, भुसारास घाटी, चिंगावरम, सुकमा, एर्राबोर, मनीकोंटा, दोरनापाल, पोलमपल्ली, बुर्कापाल, मिनपा-टाड़मेटला, चिंतलनार, जगरगुंडा, सिलगेर, टेकलगुड़ेम और आवापल्ली होते हुए बीजापुर पहुंचेगी। बीजापुर में रात्रि विश्राम होगा.

14 अगस्त को यात्रा बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी और ताड़पाला होते हुए कुर्रेगुट्टालु पहाड़ी पहुंचेगी, जहां यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कभी माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले कुर्रेगुट्टालु की पहाड़ी पर तिरंगा फहराया जाएगा.



इस यात्रा के प्रत्येक घटना स्थल पर ‘एक पेड़ शहीदों के नाम’ अभियान के तहत स्थल पर जितने लोग शहीद हुए हैं उतने ही पौधों का पौधरोपण किया जाएगा. इसके साथ ही युवाओं, विद्यार्थियों और खेल प्रतिभाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. नशामुक्ति एवं साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूकता का संदेश दिया जाएगा.

मनेंद्रगढ़ में तिरंगा यात्रा का आयोजन

एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में जिला प्रशासन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह एवं जिले के अन्य अधिकारी, स्कूली छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए.

एमसीबी में स्वास्थ्य मंत्री तिरंगा यात्रा में हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया गया याद

इस मौके पर जिले की कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार ये तिरंगा यात्रा 17 तारीख तक आयोजित होनी है. इसके लिए जिला मुख्यालय में आयोजन हुआ है. लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है.इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि देश की आजादी लाखों वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है.

मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री यात्रा में हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनेक ऐसे महान सेनानी भी रहे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो सका, लेकिन उनके त्याग और बलिदान से ही भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली- श्याम बिहारी जायसवाल,स्वास्थ्य मंत्री

स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया याद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थय मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाकर यहां की मिट्टी, संसाधनों और विकास को नुकसान पहुंचाया.ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करे और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करे.

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