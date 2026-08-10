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पटना में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, दोनों डिप्टी सीएम रहे नदारद

पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकली, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही. रिपोर्ट- राजीव रंजन

सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा
सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 2:10 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में सोमवार 10 अगस्त को 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा की शुरुआत जेपी गोलंबर से हुई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ाया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे. देशभक्ति के नारों और तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा से राजधानी की सड़कों पर उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला.

जेपी गोलंबर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा : तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. जेपी गोलंबर से शुरू हुई यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारे लगाए. कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे. यात्रा के दौरान राजधानी की सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आई. हालांकि, इस कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक गलियारों में एक अलग चर्चा भी शुरू हो गई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ कार्यक्रम स्थल पर दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदगी नहीं दिखी. कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आए. इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच उनकी गैरमौजूदगी को लेकर चर्चा होती रही.

सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

सीएम आए लेकिन दोनों डिप्टी सीएम रहे गैरमौजूद : जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी फिलहाल पटना से बाहर हैं. इसी वजह से उनके तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात सामने आई. वहीं, दूसरे उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने को लेकर भी अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं. उनकी उम्र अधिक होने की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की चर्चा रही. हालांकि, विजेंद्र यादव के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की आधिकारिक वजह की पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

कार्यक्रम में देर से पहुंचे मंत्री : मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी की मौजूदगी जरूर देखने को मिली. वह कार्यक्रम के दौरान मंच पर नजर आए और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद नेताओं को लेकर भी लोगों की नजर बनी रही. इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर एक और स्थिति देखने को मिली. मंत्री दिलीप जायसवाल और मंत्री मिथिलेश तिवारी कार्यक्रम में देर से पहुंचे. दोनों मंत्री जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो सुरक्षा व्यवस्था के कारण उन्हें कुछ देर गेट पर ही इंतजार करना पड़ा. इसके बाद उन्हें कार्यक्रम स्थल के अंदर प्रवेश मिला.

देशभक्ति के नारों से गूंज उठा इलाका : तिरंगा यात्रा का आयोजन देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया. हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में निकली इस यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

भव्य तिरंगा यात्रा निकली
भव्य तिरंगा यात्रा निकली (ETV Bharat)

तिरंगा यात्रा में दिखा देशभक्ति का माहौल : हालांकि, कार्यक्रम के दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री की अनुपस्थिति और कुछ मंत्रियों के देर से पहुंचने को लेकर राजनीतिक चर्चा जरूर तेज रही. विजय चौधरी के पटना से बाहर होने की जानकारी सामने आई है, जबकि विजेंद्र यादव की गैरमौजूदगी की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई है. ऐसे में कार्यक्रम का राजनीतिक संदेश जहां चर्चा में रहा, वहीं तिरंगा यात्रा ने राजधानी में देशभक्ति का माहौल बनाया.

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