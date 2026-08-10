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पटना में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, दोनों डिप्टी सीएम रहे नदारद

पटना : बिहार की राजधानी पटना में सोमवार 10 अगस्त को 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा की शुरुआत जेपी गोलंबर से हुई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ाया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे. देशभक्ति के नारों और तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा से राजधानी की सड़कों पर उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला.

जेपी गोलंबर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा : तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. जेपी गोलंबर से शुरू हुई यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारे लगाए. कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे. यात्रा के दौरान राजधानी की सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आई. हालांकि, इस कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक गलियारों में एक अलग चर्चा भी शुरू हो गई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ कार्यक्रम स्थल पर दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदगी नहीं दिखी. कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आए. इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच उनकी गैरमौजूदगी को लेकर चर्चा होती रही.

सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

सीएम आए लेकिन दोनों डिप्टी सीएम रहे गैरमौजूद : जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी फिलहाल पटना से बाहर हैं. इसी वजह से उनके तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात सामने आई. वहीं, दूसरे उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने को लेकर भी अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं. उनकी उम्र अधिक होने की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की चर्चा रही. हालांकि, विजेंद्र यादव के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की आधिकारिक वजह की पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.