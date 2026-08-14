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कोरबा में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, सीतामणी से शुरू होकर घंटा घर पर समापन

कोरबा तिरंगा यात्रा में युवा, आम लोग और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए.

TIRANGA YATRA IN KORBA
कोरबा तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 11:53 AM IST

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कोरबा: देशभक्ति के माहौल और ‘हर घर तिरंगा’ सहित ‘अमृत महोत्सव’ की गूंज के बीच कोरबा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. हालांकि लगातार बारिश की वजह से तिरंगा यात्रा में कुछ खलल भी पड़ा, जिससे अपने निर्धारित समय से कुछ देर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. देर शाम शहर के हृदय स्थल घंटाघर में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ.

तिरंगा ​यात्रा में खूबसूरत झांकी

तिरंगा यात्रा की शुरुआत कोरबा के ऐतिहासिक और व्यस्त क्षेत्र सीतामणी से हुई. यहां से, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे और देशभक्ति के नारे लगाते हुए लोगों का काफिला आगे बढ़ा, जो शहर के मुख्य केंद्र घंटा घर पहुंचकर समाप्त हुआ. इस दौरान ओपन ट्रक में खूबसूरत झांकी की निकाली गई. जिसमें भारत माता की वेशभूषा में बच्चियों को तैयार किया गया. तिरंगा यात्रा के साथ ही साथ यह झांकी भी घंटाघर तक पहुंची.

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व्यस्त मार्गो से गुज़री तरंगा यात्रा

​यात्रा के दौरान पूरा मार्ग भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से गूंज रहा था. युवाओं और बच्चों में तिरंगे को लेकर विशेष उत्साह था. ​इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और अखंडता की भावना को और ज्यादा प्रगाढ़ करना था. घंटा घर चौक पर पहुंचकर यात्रा एक विशाल जनसभा और राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई. जहां सभी ने देश की प्रगति और उसकी रक्षा का संकल्प लिया.

देश की आन बान शान है तिरंगा

तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर उद्योग और आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए. मंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान है. देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया है. हमने भी हर घर तक तिरंगा पहुंचने का प्रयास किया है.लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा भी रहे हैं. मंत्री ने कहा कि सभी को तिरंगा का सम्मान करना चाहिए, इस यात्रा के माध्यम से हम देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देशभक्ति का संदेश पहुंचे. देशभक्ति की भावना उनके मन में जागृत हो.

Tiranga Yatra in Korba
कोरबा तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर पालिक निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा में लगभग 4000 स्कूली बच्चे, युवा और आम लोग शामिल हुए हैं. पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और घंटाघर में एक बड़े तिरंगा के नीचे राष्ट्रगान के साथ तिरंगा यात्रा को समाप्त किया गया. इस तरह के सभी आयोजन में नगर पालिक निगम अपनी सहभागिता निभा रहा है और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा.

Tiranga Yatra in Korba
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