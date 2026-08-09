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धमतरी में तिरंगा यात्रा, वंदे मातरम के जयघोष से गूंजा शहर

धमतरी में 10 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.

Singing of Vande Mataram in Dhamtari
धमतरी में वंदे मातरम का गायन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर शनिवार को धमतरी में साइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली गई. लोग हाथों में तिरंगा लिए देश प्रेम के रंग में रंगे नजर आए. जिला प्रशासन की ओर से आयोजित साइकिल तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं, विद्यार्थियों, अधिकारी, कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया.

10 किलोमीटर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा

करीब 10 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की शुरुआत रत्नाबांधा चौक से हुई. तिरंगा लेकर साइकिलों पर निकले प्रतिभागी मरादेव तक पहुंचे. यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों और वंदे मातरम् के जयघोष से माहौल उत्साह से भर गया. यात्रा का उद्देश्य केवल राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना नहीं था, बल्कि इसके जरिए राष्ट्रीय एकता, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया.

धमतरी में तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)

तिरंगा यात्रा का बना माहौल

यात्रा में धमतरी के महापौर रामू रोहरा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए. इनके अलावा माई भारत के स्वयंसेवक, स्काउट-गाइड, एनएसएस स्वयंसेवक, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए. छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक तिरंगे के साथ साइकिल चलाते नजर आए, जिससे यात्रा का माहौल और भी खास बन गया.

Tiranga Yatra On Bicycles In Dhamtari
धमतरी में साइकिल पर तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)

साइकिल तिरंगा यात्रा रहा आकर्षण का केंद्र

साइकिल तिरंगा यात्रा का एक खास आकर्षण रायपुर से पहुंचे टूर डे धमतरी के 25 साइकिल सवार रहे. पर्यटन, युवा सहभागिता और नशामुक्ति का संदेश लेकर धमतरी पहुंचे इन साइकिल सवारों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया. रायपुर से साइकिल के जरिए धमतरी पहुंचे इन प्रतिभागियों की मौजूदगी ने आयोजन को अलग पहचान दी. साइकिल सवारों ने यात्रा के माध्यम से युवाओं को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के साथ नशे से दूर रहने का संदेश दिया. साथ ही धमतरी की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया.

साइकिल तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में उसके महत्व को याद किया गया. प्रतिभागियों ने तिरंगे के साथ राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया. आयोजकों की ओर से युवाओं को नशे से दूर रहने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए भी प्रेरित किया गया

जैसे ही सभी ने एक साथ ‘वंदे मातरम्’ का गायन शुरू किया, पूरा वातावरण देशभक्ति के भाव से भर गया. कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों और युवाओं ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया. सामूहिक गायन के जरिए राष्ट्रगीत के गौरवशाली इतिहास और उसके प्रति सम्मान का संदेश दिया गया.

वंदे मातरम केवल एक राष्ट्रगीत नहीं है, बल्कि यह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई, संघर्ष, त्याग और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी गौरवशाली पहचान है. इसके 150 वर्ष पूरे होना पूरे देश के लिए गर्व का अवसर है. साइकिल तिरंगा यात्रा में समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी यह बताती है कि देशभक्ति की भावना आज भी लोगों के दिलों में मजबूत है- रामू रोहरा, महापौर, धमतरी

महापौर ने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने की अपील की. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को अधिक से अधिक साइकिल चलाने और समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया.

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राष्ट्र गीत वंदे मातरम
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TIRANGA YATRA IN DHAMTARI

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