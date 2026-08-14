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डर के रास्तों पर तिरंगे का कारवां, एर्राबोर से सिलगेर टेकलगुड़ा तक नई कहानी

एर्राबोर में 16-17 जुलाई 2006 की नक्सल घटनाओं ने कई परिवारों से उनका सुख-चैन छीन लिया था. इस इलाके में कई सालों तक नक्सल दहशत रही. अब समय बदला है. यहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास हो रहा है. एर्राबोर की जनसभा में पुराने दर्द को भी याद किया गया. गृह मंत्री विजय शर्मा ने मासूम कट्टम ज्योति समेत उन निर्दोष ग्रामीणों और जवानों के बलिदान का जिक्र किया, जिन्होंने बस्तर के संघर्ष में अपनी जान गंवाई.

सुकमा: नक्सलमुक्त बस्तर में पहली बार एर्राबोर से तिरंगा यात्रा शुरू हुई. यह यात्रा उन इलाकों से होकर गुजरी, जिन्हें कभी माओवादी हिंसा के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता था. गृह मंत्री विजय शर्मा और सांसद महेश कश्यप एर्राबोर से बाइक पर तिरंगा लेकर रवाना हुए.

नक्सलमुक्त बस्तर में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सलियों ने जिस बच्ची को जला दिया था, वो एक वर्ष की बच्ची कट्टम ज्योति जीत गई और नक्सलवाद हार गया है. बस्तर का जनमानस जीत गया है, नक्सवाद हारा है. बस्तर के युवा जीते हैं, नक्सलवाद हारा है. बस्तर के जनप्रतिनिधि जीते हैं और नक्सलवाद हारा है. एर्राबोर में हम सब मिलकर यह घोषणा कर रहे हैं कि नक्सलवाद जैसा संगठन समाप्त हो गया है और अब कोई आतंक या भय किसी के मन में नहीं है-विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

दोरनापाल से जगरगुंडा तक बदली तस्वीर

वन मंत्री केदार कश्यप ने चिंगावरम से यात्रा की कमान संभाली. दोनों दिशाओं से निकली यात्राएं दोरनापाल में मिलीं. दोरनापाल में बच्चों ने करीब 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा का स्वागत किया. दोरनापाल में दोनों यात्राओं के एकजुट होने के बाद कारवां ताड़मेटला, बुरकापाल और जगरगुंडा की ओर बढ़ा. सिलगेर-टेकलगुड़ा में यात्रा का समापन हुआ.

लोकतंत्र को कोई हरा नहीं सकता-विजय शर्मा

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बंदूक उठा लेना लोकतंत्र नहीं होता है. बंदूक से छोटी बच्ची को मार देना, लोकतंत्र नहीं होता है. जनअदालत लगाकर लोगों को मार देना या, घरों में आग लगा देना, भारत के संविधान को नकार देना, लोकतंत्र नहीं होता. हमारे देश में लोकतंत्र को कोई हरा नहीं सकता है. बस्तर तिरंगा यात्रा कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक चलेगी, जिसमें दो महीने तक लड़ाई चली थी, वहां भी लोकतंत्र जीता था.

सुकमा में तिरंगा यात्रा की शुरुआत (ETV Bharat Chhattisgarh)

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया. हमारे शहीद जवान जीत गए, नक्सलवाद हार गया है. बस्तर का आदिवासी समाज जीत गया है और नक्सलवाद हार गया है.