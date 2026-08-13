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पलवल में 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली तिरंगा यात्रा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज

हरियाणा के पलवल में 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई है.

Tiranga Yatra featuring a massive tricolour 5 kilometers long and 10 feet wide was taken out in Palwal and entered into the Golden Book of Records
पलवल में 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2026 at 9:27 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 10:20 PM IST

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पलवल : स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर आज पलवल में पांच किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया. तिरंगा यात्रा जिला पुलिस लाइन पलवल से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में संपन्न हुई. तिरंगा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे को थाम कर भारत माता का जयघोष किया और जय हिंद एवं वंदे मातरम् के नारे लगाए. इस अवसर पर पूर्व मंत्री जगदीश नायर, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, हरेंद्र पाल राणा, हरित बैसला, उपायुक्त जयेंद्र सिंह छिल्लर भी मौजूद थे.

5 किलोमीटर लंबे, 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा : देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और तिरंगे के सम्मान का ऐसा विराट दृश्य गुरुवार को पलवल की धरती पर देखने को मिला, जिसने पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया. हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में निकली ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े. 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ निकले इस देशभक्ति के कारवां ने पलवल के इतिहास में एक यादगार अध्याय जोड़ दिया और इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया.

पलवल में 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

अद्भुत वातावरण के बीच चलता जनसमूह : सुबह पलवल पुलिस लाइन से शुरू हुई ये यात्रा जैसे-जैसे शहर के विभिन्न मार्गों से आगे बढ़ी, वैसे-वैसे जनसैलाब भी बढ़ता चला गया. सड़क के दोनों ओर हाथों में तिरंगा लिए खड़े नागरिक, भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष, देशभक्ति गीतों की गूंज और विशाल तिरंगे के नीचे कदम से कदम मिलाकर चलता जनसमूह पूरे वातावरण को अद्भुत बना रहा था.

20 स्थानों पर किया गया भव्य स्वागत : यात्रा का करीब 20 स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया. कहीं पुष्पवर्षा से तिरंगे का अभिनंदन हुआ तो कहीं ढोल-नगाड़ों और देशभक्ति गीतों के बीच लोगों ने यात्रा का स्वागत किया. सबसे खास बात ये रही कि इस आयोजन में समाज के हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिली. स्कूली बच्चों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत किया.

Tiranga Yatra featuring a massive tricolour 5 kilometers long and 10 feet wide was taken out in Palwal and entered into the Golden Book of Records
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज (ETV Bharat)

देशभक्ति के रंग में सराबोर शहर : खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल में विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर एक ऐतिहासिक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है. उन्होंने कहा कि पलवल की धरती पर तिरंगे की शान में ऐसा इतिहास रचा गया, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी. उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने वाला विराट जन-आंदोलन है. उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर लंबा तिरंगा हजारों हाथों में लहराता हुआ पलवल की सड़कों से गुजरा तो पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया. ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ और ‘जय हिंद’ के नारों से वातावरण देश भक्ति से सराबोर हो गया. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सामूहिक देशभक्ति का संदेश प्रस्तुत करना है. उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की स्वतंत्रता, शहीदों के बलिदान, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 10:20 PM IST

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