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भाजपा का तिरंगा यात्रा अभियान; बरेली-कानपुर समेत कई समेत जिलों में गूंजे भारत माता की जय के नारे

भारतीय जनता पार्टी ने 11 से 13 अगस्त तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है.

बरेली में तिरंगा यात्रा निकालते भाजपा कार्यकर्ता.
बरेली; तिरंगा यात्रा निकालते भाजपा कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 8:34 AM IST

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बरेली/कानपुर : भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया है. तिरंगा यात्रा 11 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकालने की घोषणा की गई है. इसका आगाज मंगलवार से हो चुका है. भाजपा का दावा है कि तिरंगा यात्रा राष्ट्र प्रेम का संदेश लेकर शहर, गांव, गली, मोहल्लों तक पहुंचेगी.

बरेली में तिरंगा यात्रा निकालते भाजपा कार्यकर्ता.
बरेली में तिरंगा यात्रा निकालते भाजपा कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)

हर घर तिरंगा अभियान के तहत बरेली में मंगलवार को देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. गांधी इंटर कॉलेज से निकली भव्य पैदल तिरंगा यात्रा में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया. हाथों में लहराता तिरंगा और ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ व ‘जय हिंद’ के नारों से पूरा कस्बा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया. तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉ. डीसी वर्मा रहे.

कानपुर; तिरंगा यात्रा को लेकर वार्ता करते भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित व अन्य.
कानपुर; तिरंगा यात्रा को लेकर वार्ता करते भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित व अन्य. (Photo Credit : Media Cell, BJP)
भाजपा मंडल प्रभारी अंकित महेश्वरी और मंडल अध्यक्ष अनुरोध सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. गांधी इंटर कॉलेज और प्रताप इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भी हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया. तिरंगा यात्रा गांधी इंटर कॉलेज से शुरू होकर मुख्य बाजार के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए प्रताप इंटर कॉलेज पहुंची. रास्तेभर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया.



प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचने पर तिरंगा यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां भाजपा मंडल प्रभारी अंकित महेश्वरी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है. हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों को राष्ट्र के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी और गौरव की भावना से जोड़ना है.


मंडल अध्यक्ष अनुरोध सिंह ने कहा कि तिरंगे का सम्मान करना और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करते हैं. समापन कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई. इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष रोहित शर्मा, वरिष्ठ कार्यकर्ता सत्यपाल यदुवंशी, गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद पांडे, प्रताप इंटर कॉलेज के प्रबंधक देवेश उर्फ अंशु शर्मा समेत भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.

कानपुर : 13 अगस्त को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय मंत्री डाॅ. महेंद्र सिंह होंगे मुख्य अतिथि

कानपुर में हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी तेज हो गई है. इसी क्रम में 13 अगस्त को कानपुर की सड़कों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. जिसमें पांच हजार से अधिक लोगों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है. यह जानकारी मंगलवार को नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में कानपुर उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित और यात्रा संयोजक अभिनव दीक्षित ने संयुक्त रूप से दी. जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने यात्रा की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा घोषित की.


अनिल दीक्षित ने कहा तिरंगा यात्रा भाजपा का महज राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रज्वलित करने का सशक्त माध्यम है. तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और इसके सम्मान में पूरा समाज एकजुट होकर आगे आएगा. तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को सुबह 11 बजे फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा से प्रारंभ होकर भारत माता प्रतिमा, घंटाघर तक पहुंचेगी.

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