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तिरंगे के रंग में रंगा हरियाणा, कुरुक्षेत्र से फरीदाबाद तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा, उमड़ा जनसैलाब

पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस दौरान हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा.

Tiranga Yatra Haryan
तिरंगे के रंग में रंगा हरियाणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 11:30 AM IST

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कुरुक्षेत्र/फरीदाबाद: हरियाणा में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया. कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जबकि फरीदाबाद में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई. दोनों यात्राओं में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय के जयघोष लगाए और देश की एकता व अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लिया.

कुरुक्षेत्र में पिपली से शहीदी स्मारक तक यात्रा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में निकली राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा लाडवा विधानसभा के पिपली मंडल से शुरू होकर थानेसर विधानसभा के शहीदी स्मारक तक पहुंची. हजारों लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने यात्रा में हिस्सा लिया. पूरे मार्ग पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला. यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री ने शहीदी स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया और शहीदों के परिजनों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

Tiranga Yatra Haryan
तिरंगा यात्रा, उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

"तिरंगे में शहीदों का बलिदान और युवाओं के सपनों की चमक": तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "तिरंगा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, वीर सैनिकों का शौर्य, माताओं की तपस्या, किसानों का परिश्रम और हमारे युवाओं के सपनों की चमक है. कुरुक्षेत्र की हवाएं संदेश दे रही हैं कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं और तिरंगे से बढ़कर कोई गौरव नहीं है."

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कुरुक्षेत्र से फरीदाबाद तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

कुरुक्षेत्र की धरती से राष्ट्रधर्म का संदेश: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "कुरुक्षेत्र केवल ऐतिहासिक या धार्मिक भूमि नहीं, बल्कि कर्तव्य और कर्म की प्रेरणा देने वाली धरती है. यही वह धर्मभूमि है, जहां भगवान श्रीकृष्ण ने मानव मात्र को श्रीमद्भगवद् गीता का अमर संदेश दिया था कि कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो. इसी धरती से हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं. गीता कर्मयोग सिखाती है और तिरंगा राष्ट्रयोग का संदेश देता है."

कुरुक्षेत्र में पिपली से शहीदी स्मारक तक यात्रा (ETV Bharat)

हर घर तिरंगा बना जन-अभियान: नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान अब जन-अभियान और राष्ट्र उत्सव बन चुका है. वर्ष 2022 में शुरू हुए इस अभियान ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ नागरिकों के भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया है. आज तिरंगा सरकारी भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि गली, गांव, छत, दुकान और आम लोगों के दिलों में भी दिखाई देता है."

"तिरंगा गरीब की झोपड़ी को भी स्वाभिमान का मंदिर बनाता है": मुख्यमंत्री ने तिरंगे को देश के हर वर्ग से जोड़ते हुए कहा कि, "जब किसी गरीब की छोटी-सी झोपड़ी पर तिरंगा लहराता है तो वह झोपड़ी भी भारत के स्वाभिमान का मंदिर बन जाती है. जब किसान के ट्रैक्टर पर तिरंगा सजता है तो मिट्टी का प्रत्येक कण राष्ट्रभक्ति की सुगंध से भर जाता है. वहीं, तिरंगा हाथ में लिए बच्चे में विकसित भारत का भविष्य दिखाई देता है."

बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा का संकल्प: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "तिरंगे के सामने देशवासियों को बेटियों के सम्मान और अधिकारों को लेकर भी संकल्प लेना चाहिए. कोई बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी, कोई बेटी असुरक्षित महसूस नहीं करेगी और किसी बेटी के सपनों पर भेदभाव का पहरा नहीं होगा.विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं और बेटियों की बराबर भागीदारी जरूरी है.

2047 के विकसित भारत में हरियाणा की अहम भूमिका: नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के सामने रखा है. स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत कैसा होगा, इसका फैसला आज के कर्म करेंगे. विकसित भारत के इस विराट संकल्प में हरियाणा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. हमारी भाषा अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, पूजा-पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा तिरंगा एक है.” तिरंगा 140 करोड़ भारतीयों की पहचान और धड़कन है. तिरंगा लहराने पर छोटे-बड़े, गरीब-अमीर और शहर-गांव के सभी भेद मिट जाते हैं और केवल भारतीय होने की पहचान बचती है."

फरीदाबाद में पल्ला से सराय मार्केट तक तिरंगा यात्रा: वहीं, फरीदाबाद में राज्य मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. यात्रा की शुरुआत पल्ला स्थित मंत्री के कार्यालय से हुई. यहां से यात्रा सैफरन स्कूल, डीएवी स्कूल, हुड्डा मार्केट सेक्टर-37, सेक्टर-37 चौक और मथुरा रोड होते हुए सराय मार्केट पहुंची. इसके बाद यात्रा वापस पल्ला कार्यालय पहुंची, जहां इसका समापन हुआ.

फरीदाबाद में पल्ला से सराय मार्केट तक तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

बच्चों से बुजुर्गों तक दिखा उत्साह: फरीदाबाद की तिरंगा यात्रा में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ भाग लिया. लोगों के हाथों में तिरंगा दिखाई दिया और भारत माता के जयघोष से यात्रा मार्ग गूंजता रहा. स्थानीय लोगों ने भी जगह-जगह यात्रा का स्वागत किया. इस दौरान देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया गया.

"तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक": तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे राज्य मंत्री राजेश नागर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है. तिरंगे के साथ देश की एकता, अखंडता और गौरव की भावना जुड़ी हुई है. तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश की आजादी के महत्व और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से परिचित कराना है. देश की आजादी के लिए असंख्य वीरों ने अपना जीवन बलिदान किया और यातनाएं सहीं. आज की युवा पीढ़ी को उनके संघर्ष और बलिदान की जानकारी होना जरूरी है. ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को देश की संस्कृति, विरासत और संस्कारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है."

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