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हर घर तिरंगा अभियान: जैसलमेर व बारां सहित कई शहरों में निकली तिरंगा रैली, देशभक्ति के रंग में रंगा शहर

जैसलमेर के गड़ीसर चौराहा से शुरू हुई जिला स्तरीय तिरंगा रैली को जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने स्वयं हाथ में तिरंगा लेकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया. जिला कलेक्टर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रति सम्मान, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का अवसर है. उन्होंने आमजन से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करने का आह्वान किया.

जैसलमेर/बारां/अजमेर/कुचामनसिटी : राजस्थान के कई शहरों में तिरंगा रैली निकाली गई. यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ. अभियान के तहत सोमवार को जैसलमेर जिला प्रशासन के तत्वावधान में जिला स्तरीय तिरंगा रैली का भव्य आयोजन किया गया. रैली में शहर के विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस एवं होमगार्ड के जवान, प्रशिक्षणार्थी, विद्यार्थी, खिलाड़ी और समाजसेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. हाथों में तिरंगा थामे बड़ी संख्या में लोग देशभक्ति के जज्बे के साथ शामिल हुए. रैली के दौरान पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा और मार्ग 'भारत माता की जय' तथा 'वंदे मातरम' के नारों से गूंज उठा. इसी प्रकार बारां में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई. इसमें विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक ललित मीणा सहित भाजपा के नेता और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए. अजमेर और कुचामनसिटी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई

अधिकारी, विद्यार्थी और खिलाड़ी हुए शामिल: रैली में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह, नरपत सिंह हरसानी, नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा, जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार बिसा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई, समाजसेवी कंवराज सिंह चौहान सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों के साथ एएनएम प्रशिक्षणार्थियों, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं और बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया.

गड़ीसर से गांधी दर्शन तक गूंजे देशभक्ति के नारे: रैली गड़ीसर चौराहा से नगर परिषद, एयरफोर्स चौराहा, नीरज बस स्टैंड चौराहा और हनुमान सर्किल होते हुए गांधी दर्शन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंची. पूरे मार्ग में 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'स्वतंत्रता सेनानी अमर रहें' के नारे गूंजते रहे. सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने रैली का स्वागत किया. रैली का समापन गांधी प्रतिमा के समक्ष हुआ. यहां प्रतिभागियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया. जिला प्रशासन ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य आमजन को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ना और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है.

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बारां में तिरंगा बाइक रैली: घर-घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को बारां में जिला प्रशासन द्वारा भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई. रैली कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी. रैली की खास बात यह रही कि जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा और जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू एक ही बाइक पर सवार हुए. दोनों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया. रैली में विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक ललित मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार सहित अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए. बाइक सवारों ने तिरंगा लहराते हुए शहरवासियों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की. जिला प्रशासन ने कहा कि अभियान का उद्देश्य 15 अगस्त पर प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना है.

अजमेर में निकाली गई बाइक रैली (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर में वाहन रैली निकाली: हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को अजमेर में विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाली गई. पूर्व राज्य मंत्री एवं अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने बजरंगगढ़ चौराहे से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. देशभक्ति गीतों और 'भारत माता की जय' के नारों के बीच सैकड़ों वाहन रैली में शामिल हुए. रैली बजरंगगढ़ से शुरू होकर क्रिश्चियन गंज, वैशाली नगर और रीजनल चौराहा होते हुए परशुराम सर्किल पर संपन्न हुई. विधायक भदेल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की बदौलत हमें आजादी मिली है. 15 अगस्त के उल्लास को दोगुना करने और नई पीढ़ी को देशभक्ति से जोड़ने के लिए यह रैली निकाली गई है. जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि 17 अगस्त तक जिले में ग्राम से जिला स्तर तक प्रभात फेरी, तिरंगा रैली और वंदे मातरम गायन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे.

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कुचामनसिटी में तिरंगा रैली: स्वतंत्रता दिवस से पहले डीडवाना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को तिरंगा रैली निकाली गई. रैली की खास बात यह रही कि जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और एसपी डॉ. प्यारे लाल शिवरान ट्रैक्टर पर सवार होकर अधिकारियों के साथ शहर में निकले. जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बच्छराज विद्यालय पहुंची. हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे लोगों ने नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की. कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि हर घर की छत पर तिरंगा लहराकर देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जाए. जनप्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि अभियान के लिए तिरंगे झंडे प्रशासन को मिल गए हैं और इन्हें घर-घर वितरित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को याद कर स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया जाए. रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.