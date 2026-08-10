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तिरंगा यात्रा 2026 : सीएम साय बोले लाखों सपूतों की शहादत के बाद मिली आजादी, नक्सलवाद का अंत एक बड़ा सौभाग्य

रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की.ये यात्रा 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश निकलेगी. संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Procession taken out to Subhash Stadium
रायपुर में प्रदेश स्तर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 5:21 PM IST

6 Min Read
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रायपुर : रायपुर के इनडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री , सांसद और कई विधायक भी मौजूद रहे. तिरंगा यात्रा की शुरुआत बूढ़ा तालाब के इनडोर स्टेडियम से मोतीबाग चौक सुभाष स्टेडियम तक निकाली गई. इस तिरंगा यात्रा में शहर के आम नागरिक सहित स्कूली बच्चे, पूर्व सैनिक, हजारों की संख्या में स्काउट गाइड के बच्चों ने हिस्सा लिया. इस दौरान लोगों में देशभक्ति का जुनून और जज्बा देखते ही बना. इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे के साथ यात्रा में शामिल हुए.



सीएम साय ने तिरंगा यात्रा की बताई वजह
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में ये सौभाग्य की बात है कि आज नक्सलवाद जैसी समस्या का समाधान हुआ है. ये एक ऐसी समस्या थी जिसे देखकर ऐसा लगता था, मानो कभी समाप्त नहीं होगा. लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का इच्छाशक्ति के साथ हमारे प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने लगातार प्रयास किया. वहीं जवानों के अदम्य साहस और बस्तर क्षेत्र की जनता जनार्दन का समर्थन मिला.

Procession taken out to Subhash Stadium
सुभाष स्टेडियम तक निकाली गई यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक असंभव सा काम नक्सलवाद इसे हम लोग समाप्त करने में सफल हुए हैं. इस बार बस्तर के भी अनेक गांव में, घरों में स्कूलों में तिरंगा यात्रा के साथ ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित होगा. यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है- विष्णुदेव साय,सीएम छग

तिरंगा यात्रा 2026 का सीएम साय ने किया आगाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि साथियों हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं. स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान आप लोगों से किए हैं.

School children gathered at the indoor stadium
इंंडोर स्टेडियम में जुटे स्कूली बच्चे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक तो हर घर, हर कार्यालय, हर दुकान, हर संस्थान में हर घर तिरंगा और दूसरा तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन होगा. देशभक्त वीर शहीदों के बलिदान, त्याग तपस्या से इस देश को आजादी मिली है. उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें याद करने के लिए यह तिरंगा यात्रा है- अरुण साव, डिप्टी सीएम

वहीं डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने अपनी बात शुरू करने से पहले वंदे मातरम के नारे लगाए. देशभक्ति का एक गीत भी गाया. तिरंगा यात्रा की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इसका अंतिम समापन सुभाष स्टेडियम में होगा.


सीएम साय ने तिरंगा यात्रा को बताया सौभाग्य

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा यात्रा को रवाना करने के बाद कहा कि आज रायपुर में प्रदेश स्तर का तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है. इसमें हमारे प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी पूरे रायपुर शहर के आम नागरिक के साथ ही स्कूली बच्चे हर वर्ग के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं. बड़े उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिए हैं. मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. आजादी के देश के अमृत काल के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है.

School children took out Tiranga Yatra
स्कूलों बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है हर घर तिरंगा का मकसद ?

सीएम साय ने कहा कि हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा इसके पीछे मकसद यही है कि आजादी की कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि हम लोगों को आजादी आसानी से नहीं मिली है. इसके लिए देश के लाखों सपूत शहीद हुए हैं. तब जाकर भारत देश को आजादी मिली है. इसका महत्व आने वाली पीढ़ी को भी पता चले. आज हम सब लोग अपने घर-घर में तिरंगा ध्वज लहराते हैं. यह समय उन अमर शहीदों को भी याद करने का है जिन्होंने हंसते-हंसते देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी. छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह गुंडाधुर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जो शहीद हुए आज का यह दिन इन्हें भी नमन करने का दिन है.


सीएम साय ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान में प्रदेशवासियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है. यह अभियान देश के प्रति हमारी निष्ठा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और अमर शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने का अवसर है.



कैसा रहेगा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम ?

  • 11 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक जिले, मण्डल, ग्राम पंचायत और बूथ स्तर तक 'हर घर तिरंगा' अभियान
  • लाखों घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया जाएगा
  • सभी विधानसभा क्षेत्रों और प्रमुख शहरों में युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों को जोड़कर भव्य 'तिरंगा यात्रा' का आयोजन
  • बाइक रैलियों और विविध निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति का संदेश घर-घर तक पहुंचाने का काम
  • राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों, अमर शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा
  • प्रदेशभर में स्थापित महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं की सफाई कर उन पर माल्यार्पण भी किया जाएगा
  • इस अभियान के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश, जिला और मण्डल स्तर पर विशेष समितियों का गठन



इसके अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ इस राष्ट्रभक्ति के पर्व को सफल बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे. हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा 11 से 15 अगस्त तक प्रदेश के कोने-कोने में शान से तिरंगा लहराएगा. छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की इस अभियान में भागीदारी होगी.


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