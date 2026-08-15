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देशभक्ति के रंग में रंगा विश्वनाथ धाम, बाबा का हुआ अद्भुत तिरंगा श्रृंगार; देखें भव्य तस्वीरें

बाबा विश्वनाथ का हुआ अद्भुत तिरंगा श्रृंगार ( Photo Credit; ETV Bharat )

दरअसल, बाबा विश्वनाथ धाम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ प्रातःकाल बाबा श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती से हुआ. इस विशेष अवसर पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का तिरंगा श्रृंगार किया गया.

वाराणसी : देशभर में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर काशी भी देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई. इसकी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बाबा विश्वनाथ के धाम में भी देखने को मिली, जहां सुबह मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का भव्य तिरंगा श्रृंगार किया गया. इस अलौकिक रूप के दर्शन करने और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देखिए विश्वनाथ धाम की तस्वीरें...

केसरिया, श्वेत एवं हरे रंग के पुष्पों से सुसज्जित श्रृंगार के माध्यम से राष्ट्रध्वज की भव्य एवं मनोहारी छटा प्रस्तुत की गई. मंगला आरती के दौरान राष्ट्र एवं समस्त देशवासियों के कल्याण, सुख-समृद्धि और शांति की विशेष प्रार्थना की गई.

विश्वनाथ धाम (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके पश्चात नीलकंठ भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ. परिसर में मौजूद मां भारती का श्रृंगार किया गया और पूरे परिसर को सजाया गया. इसके बाद दोपहर में बाबा का भोग श्रृंगार हुआ, जहां उन्हें देशभक्ति के रंग में तिरंगे के साथ सजाया गया. बाबा की इस भव्य छवि देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा था. इस मौके पर बाबा की भोग आरती भी हुई.



बाबा का तिरंगा श्रृंगार (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि पिछले साल भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का भव्य तिरंगा श्रृंगार किया गया था. 15 अगस्त को सुबह तड़के हुई मंगला आरती के दौरान, बाबा के गर्भगृह और ज्योतिर्लिंग को तिरंगे के तीनों रंग- केसरिया गेंदा, सफेद रजनीगंधा और हरे रंग की पत्तियों से सजाया गया था.

बाबा का तिरंगा श्रृंगार (Photo Credit; ETV Bharat)

गौरतलब है कि बाबा के धाम में पहले भी किसी न किसी रूप में भावना व्यक्त की जाती थी, लेकिन 2021 में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का नया स्वरूप सामने आने के बाद मंदिर न्यास इस तिरंगा श्रृंगार को बड़े उत्सव के रूप में हर साल आयोजित करता है.

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