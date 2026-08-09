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हर घर तिरंगा अभियान 2026: तिरंगा रैली से देशभक्ति में रंगा झुंझुनूं

रैली को जनप्रतिनिधियों ने दिखाई हरी झंडी. हर ओर भारत माता की जय एवं वंदे मातरम की गूंज.

Guests flagging off the Tiranga Rally in Jhunjhunu
झुंझुनू में तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाते अतिथि (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
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झुंझुनू: हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को देशभक्ति से ओतप्रोत प्रभात फेरी और तिरंगा रैली निकाली गई. कलेक्ट्रेट परिसर से तिरंगा रैली को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाई. रैली के दौरान शहर का माहौल देशभक्ति में रंगा नजर आया. बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के सदस्य और आमजन तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए. भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा. जगह-जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया.

विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की जानकारी देना है. तिरंगा केवल ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है. जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग ने कहा, 9 से 17 अगस्त तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य हर घर में तिरंगा फहराने के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है. यह अभियान लोगों में राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेगा.

पढ़ें: हर घर तिरंगा अभियान 2026 : कल अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी राज्यस्तरीय तिरंगा रैली, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे नेतृत्व

भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुल्हरी ने कहा कि यह अभियान समाज में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का अहम माध्यम है. उन्होंने सभी नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की.पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी मौजूद थे.

पढ़ें:9 से 17 तक जयपुर में चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, 14 को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

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प्रभात फेरी और तिरंगा रैली
झुंझुनू में तिरंगा रैली
PROGRAM FROM AUGUST 9 TO 17
RESPECT FOR NATIONAL FLAG
HAR GHAR TIRANGA CAMPAIGN 2026

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