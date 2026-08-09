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हर घर तिरंगा अभियान 2026: तिरंगा रैली से देशभक्ति में रंगा झुंझुनूं

झुंझुनू: हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को देशभक्ति से ओतप्रोत प्रभात फेरी और तिरंगा रैली निकाली गई. कलेक्ट्रेट परिसर से तिरंगा रैली को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाई. रैली के दौरान शहर का माहौल देशभक्ति में रंगा नजर आया. बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के सदस्य और आमजन तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए. भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा. जगह-जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया.

विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की जानकारी देना है. तिरंगा केवल ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है. जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग ने कहा, 9 से 17 अगस्त तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य हर घर में तिरंगा फहराने के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है. यह अभियान लोगों में राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेगा.

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