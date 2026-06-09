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ऑर्गेनिक फॉर्मिंग से बढ़ती है जमीन की उर्वरता, फल और सब्जी के उत्पादन में भी पड़ता है असर

वैश्विक संकट के कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रासायनिक खाद या उर्वरक का कम उपयोग करते हुए जैविक खेती करें. ऐसे में साग सब्जियों के साथ ही फलों को जैविक खेती करके कैसे उत्पादन लिया जा सकता है. कौन से जैविक खाद हैं. जिससे जैविक खेती की ओर आगे बढ़ा जा सकता है. छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर अंचल के कुछ जगहों पर जैविक खेती भी किसान कर रहे हैं. आईए जानते हैं कौन से तरीके अपनाकर जैविक खेती की ओर आगे बढ़ा जा सकता है.

रायपुर : वर्तमान समय में रासायनिक खाद या उर्वरक का लगातार इस्तेमाल करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है. ऐसे में रासायनिक खाद या उर्वरक का उपयोग कम करते हुए किसानों को जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए. भले ही जैविक खेती में उत्पादन कम मिलता है, लेकिन जैविक उत्पाद का बाजार मूल्य ज्यादा मिलता है. जैविक उत्पाद फ्रेश रहते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख फल वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि लगातार रासायनिक उर्वरक या खाद का प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है. दूसरे जो माइक्रो क्लाइमेटस या माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम है. रासायनिक खाद्य उर्वरक का लगातार प्रयोग करने से कम होते जा रहा है.इससे मिट्टी का स्ट्रक्चर और टेक्चर हैं. वह लगातार बदलते जा रहा है. इससे एक दिक्कत यह आती है कि जब हम फल उत्पादन लेते हैं या अन्य उद्यानिकी फसल लेते हैं तो रासायनिक खाद्य उर्वरक का उपयोग करने वाले उत्पाद होते हैं. उसकी क्वालिटी या कीमत उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी जैविक खाद वाले उत्पाद होते हैं. ऑर्गेनिक या जैविक खेती करने के लिए कुछ शर्ते हैं. इन शर्तों का पालन करते हुए प्रदेश के किसान जैविक खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं.

ऑर्गेनिक फॉर्मिंग से बढ़ती है जमीन की उर्वरता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसान जैविक खेती के लिए गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर पौधों में हर साल डालते हैं, तो जमीन की उपजाऊ क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं. इसके साथ-साथ जैसे केंचुआ का खाद केंचुआ का एक किस्म जिसे भूमिपुत्र भी कहा जाता है. किसान जैविक खेती के रूप में उद्यानिकी फसल में केंचुआ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही जैविक उत्पादों में नीम युक्त जैविक उत्पाद, सरसों की खली युक्त जैविक उत्पाद है. इस तरह के जैविक उत्पाद का उपयोग करके ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती आसानी से की जा सकती है- डॉ घनश्याम साहू, फल वैज्ञानिक, IGKVV





कैसे करें फल और सब्जियों का उत्पादन ?

वैज्ञानिक घनश्याम साहू के मुताबिक जैविक खेती में किसान फल और सब्जियों में छत्तीसगढ़ के जितने भी सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं. आम, अमरूद, नींबू, कटहल अनार, चीकू के साथ ही उद्यानिकी के जितने भी सब्जी हैं. उनको टपक सिंचाई की व्यवस्था है, तो टपक सिंचाई करके जैविक खेती आसान तरीके से कर सकते हैं. इसके साथ ही नील हरित शैवाल और एजोला- जी जो साइनोबैक्टीरिया है. नत्रजन को वायुमंडल से सीधे भूमि में स्थापित करता है. इस तरीके से हम नत्रजन की पूर्ति रासायनिक खाद्य उर्वरक से ना करके एजोला या बीजीए से कर सकते हैं. ऐसा करके हम उद्यानिकी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं.

फल और सब्जी के उत्पादन में भी पड़ता है असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑर्गेनिक फॉर्मिंग से बढ़ती है जमीन की उर्वरता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रासायनिक खाद या उर्वरक के बजाय जैविक खेती करने से उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि "उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो वह पैकेज प्रैक्टिसेस पर रहता है. किसान पौधे को किस तरीके से सजाया और संवारा है. रासायनिक खाद या उर्वरक वाली उत्पाद की एक अलग भूमिका है और जैविक उत्पाद की एक अलग भूमिका है. जैविक उत्पाद हमेशा फ्रेश मिलेगा जो की हेल्थ के हिसाब से काफी अच्छा होता है. जैविक खेती करते हैं तो उत्पादन भले कम होता है. उसके दाम महंगे होते हैं. रासायनिक खाद से तैयार हुए उत्पाद का बाजार मूल्य कम मिलता है.

वर्तमान में प्रदेश के कुछ किसान जैविक खेती की ओर बढ़े हैं इस पर उन्होंने कहा कि "भारत के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और मेघालय को जैविक स्टेट कहा जाता है. वैसे ही छत्तीसगढ़ के बस्तर के कुछ जिले हैं जो जंगल आधारित जिला है. वहां पर की भूमि जैविक ही है. ऐसे भूमि पर उद्यानिकी फसल जैविक उत्पाद की श्रेणी में आते हैं.बस्तर में बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के साथ ही सरगुजा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कोरिया, सूरजपुर, बैकुंठपुर जैसी जगहों पर कम रासायनिक खाद या उर्वरक का उपयोग किया जाता है. ऐसी जगह से मिलने वाला उत्पाद जैविक उत्पाद है.

उद्यानिकी की फसलों में जैसे फलों में NPA की मात्रा दूसरे के माध्यम से भी दे सकते हैं. इसमें रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं है. जैविक खाद हिजोला का उपयोग कर सकते हैं. फल उद्यान लगाएं या रोपण करें. उस बीच सुखा हिजोला को डाल देते हैं तो वह कहीं ना कहीं एनपीए की मात्रा को संतुलित कर देता है. इस प्रकार से प्रदेश के किसान जैविक खेती कर सकते हैं.

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