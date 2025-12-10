ETV Bharat / state

गेहूं, चना और फूलों की खेती के लिए जानिए कौन सा मौसम है उपयुक्त

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. घनश्याम साहू कहते हैं, नवंबर से लेकर जनवरी तक का महीने में, अंबिकापुर के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर बस्तर तक धान कटाई के बाद रवि की फसल किसान लेते हैं. रवि फसल में मुख्य रूप से गेहूं और चना की खेती करते हैं. रवि फसल में गेहूं की खेती बिलासपुर अंबिकापुर के साथ ही जांजगीर चांपा के किसान रवि फसल में गेहूं उगाते हैं.

रायपुर सहित दूसरे जिलों के किसान शीत ऋतु के इस मौसम में रवि फसल में गेहूं और चना के साथ मसला फसल की खेती करते हैं. इसके साथ ही कुछ जिलों में फूलों की खेती के लिए भी यह मौसम उपयुक्त होता है. धान की कटाई होने के बाद प्रदेश के किसान रवि फसल की खेती में जुट जाते हैं. अधिकांश किसान अफने खेतों में धान की फसल लेते हैं. जिसकी वजह से धीरे-धीरे पानी का लेवल भी नीचे जा रहा है. ऐसे में शीत ऋतु के इस मौसम में प्रदेश के किसान अब धीरे-धीरे रवि फसल की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं. गेहूं चना के साथ ही मसाला की खेती की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ को धान कटोरा कहा जाता है. लेकिन धान के कटोरे में सिर्फ चावल की ही खेती नहीं होती, यहां हरी सब्जियां भी बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं. यहां से बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों का निर्यात दूसरे राज्यों में होता है. धान की खेती में जहां हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है, वहीं कई ऐसी भी फसलें जो पहले हमारे यहां नहीं के बराबर होती थी, अब उसकी खेती छत्तीसगढ़ में होने लगी है. उदाहरण के तौर पर फूलों की खेती. फूलों की खेती कर अब यहां के किसान भी अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं. कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी.

फसल के लिए उपयुक्त मौसम (ETV Bharat)

धान की खेती करते हैं तो इसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है. ऐसे में प्रदेश के किसान अब चना और गेहूं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. चना की खेती की बात करें तो अभिभाजित मध्य प्रदेश के समय से राजनादगांव सोयाबीन और चना के लिए जाना जाता है. राजनादगांव के साथ ही खैरागढ़ के किसान भी चना की खेती करते हैं. इसके साथ ही बेमेतरा और कवर्धा मुंगेली जिले में भी चना की खेती की जाती है: घनश्याम साहू, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

हरी सब्जियों की खेती में हो रहे आत्मनिर्भर

खेती किसानी के क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव आया है. इस मौसम में स्ट्रॉबेरी की खेती जशपुर अंबिकापुर के शंकरगढ़ ब्लाक के स्ट्रॉबेरी की खेती किसान करते हैं. सूरजपुर में भी किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं. ड्रैगन फ्रूट में फूल और फल आने का अभी समय है. ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए राजनादगांव और दुर्ग जिले को इसके लिए उपयुक्त माना गया है. सब्जियों के बात करें तो हरा मटर अंबिकापुर, महासमुंद, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर जैसे इलाकों में हो रही है.



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (ETV Bharat)



अंबिकापुर में हो रही सब्जियों के राजा आलू की खेती

जिस तरह से फलों का राजा आम है, उसी तरह से सब्जियों का राजा आलू है. अंबिकापुर जैसे जिले में भी आलू की खेती होने लगी है. ये इलाका इलाहाबाद से लगा हुआ है. मैनपाट इलाके के किसान गुलदाउदी, लेडीयोलस और गेंदा जैसे फूल की खेती कर रहे हैं. कोरिया जिला गेंदा फूल के लिए जाना जाता है. यहां के फूल झारखंड तक भेजे जाते हैं. लेडीयोलस फूल की बात करें तो दुर्ग, महासमुंद, राजनादगांव के साथ ही रायपुर में भी इसकी खेती की जा रही है. इसके साथ ही बीज मसाला फसल जिसमें सौंफ, अजवायन, करायत, जीरा, धनिया, मेथी की खेती रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, रायपुर जैसे जिले में किसान कर रहे हैं.

फसल के लिए उपयुक्त मौसम (ETV Bharat)



चने की खेती इन जिलों में हो रही

खैरागढ़, राजनादगांव, बेमेतरा में किया जा रहा है. साल 2024- 25 में 384 हेक्टेयर में खेती की गई थी और 464 मीट्रिक उत्पादन हुआ था.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (ETV Bharat)







गेहूं की खेती इन जिलों में हो रही

बिलासपुर, पेंड्रा रोड, रायपुर, जांजगीर चांपा में साल 2024 -25 में 283 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई थी, जिसमें 458 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ.

फसल के लिए उपयुक्त मौसम (ETV Bharat)







स्ट्रॉबेरी की खेती इन जिलों में हो रही

कोरिया, जशपुर, अंबिकापुर, रायपुर और दुर्ग में साल 2024 -25 में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई. जिसमें एक टन उत्पादन हुआ.



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (ETV Bharat)









ड्रैगन फ्रूट की खेती

राजनादगांव, दुर्ग और महासमुंद जैसे जिलों में साल 2024-25 में 60 हेक्टेयर में खेती की गई थी. जिसमें 245 टन उत्पादन हुआ.







आलू की खेती

अंबिकापुर, सरगुजा, मैनपाट, जशपुर में साल 2024- 25 में 41330 हेक्टेयर में खेती की गई. जिसमें 6 लाख 36 हजार टन उत्पादन हुआ.







गुलदाउदी फूल की खेती

जशपुर और कोरिया में साल 2024- 25 में 345 हेक्टेयर में खेती की गई. जिसमें 1172 टन उत्पादन हुआ.







गुलाब की खेती से गुलजार हुआ फूलपुर, धान की खेती छोड़ खुशबूदार फूलों की खेती कर रहा किसान

फूलों की खेती के लिए स्वर्ग बन रहा रायपुर, 12 हजार हेक्टेयर में हो रही खेती

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर में अब बम बारूद नहीं कलकतिया गेंदा फूल की फैल रही खुशबू

