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प्रचंड गर्मी और लू में भूलकर भी न करें ये गलतियां; शरीर को हीट स्ट्रोक से बचाएंगी एक्सपर्ट की ये बातें

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 22- 23 मई तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति देखने को मिलेगी. ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपना बचाव करें. बचाव के लिए एक तरफ जहां खान-पान पर संयम रखना है, तो बहुत सी चीज ऐसी हैं जो नहीं करनी है, जिससे आप सुरक्षित रहें. इस बारे में शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बृजेश कुमार का कहना हैं कि गर्मी का जो असर अब दिख रहा है. वह बहुत खतरनाक है. तापमान 40 का आंकड़ा पार कर गया है. गर्म हवाएं भी चल रही है. इसमें एक तरफ युवाओं को तो दिक्कत होगी साथ ही बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है.

बृजेश कुमार ने कहा कि महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा बहुत गंभीरता से करनी होगी, जो कामकाजी महिलाएं अगर वह घर के बाहर निकल रही है तो उनको बहुत सचेत होकर निकलना होगा. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल की डाइटिशियन विदिशा का कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए खान-पान का संयमित खानपान होना बहुत जरूरी है. सबसे महत्वपूर्ण है उन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना जिसमें पानी ज्यादा होता है. ऑयली पदार्थ से भी इस समय बचना चाहिए.अगर आप आटा फ्रिज में रख रहे हैं तो इस समय यह गलती ना करें यह भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है.

भीषण गर्मी (Photo Credit: ETV Bharat)

कोई भी सामान खुले में गर्म जगह बना रखें नहीं तो उसको खराब होने में बहुत कम वक्त लगेगा और आपको वह नुकसान पहुंचा देगा. पानी कहीं भी इधर-उधर ना पिए. हमेशा बोतल बंद पानी को ही चुने, ताकि आप सुरक्षित रहे घर पर भी RO का इस्तेमाल करें या फिर गर्म पानी को ठंडा करके उसे पिए ठंडे पानी का सेवन कम से कम करें ताकि सर्द गर्म की स्थिति से बचा जा सके.



घर पर बचें ऐसे