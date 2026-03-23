तेजी से बढ़ रहे टिनिटस के मरीज, जानिए क्या है ये बीमारी, कहां और कैसे इलाज संभव
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद सर सुंदरलाल अस्पताल में टिनिटस को लेकर बड़ा रिसर्च किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 3:24 PM IST
वाराणसी: क्या आपके भी कानों में बजती है लगातार सीटी या सनसनाहट होने की आवाज? तो सावधान हो जाइए इसे इग्नोर बिल्कुल न करें. इसे अनदेखा करना कानों पर बड़ा असर डाल सकता है. जिसकी तस्वीर इन दिनों BHU की ओपीडी में नजर आ रही है, जहां टिनिटस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बड़ी बात यह है कि जांच के बाद उनके सुनने की क्षमता पर भी असर देखा गया है. आंकड़े की बात करें तो, ओपीडी में आने वाले लगभग 20 युवा मरीज इससे पीड़ित है.
बता दें, वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण या ज्यादा इयरफोन इस्तेमाल करने के कारण युवाओं के कानों में सनसनाहट की दिक्कत बढ़ी है. आमतौर पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर ये सुनने की क्षमता पर असर डालता है. कोविड के बाद इस समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. बड़ी बात ये है, आज भी टिनिटस को लेकर अस्पतालों में कोई विशेष काम नहीं हुआ है, लेकिन इसके विपरीत वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद सर सुंदरलाल अस्पताल में टिनिटस को लेकर बड़ा रिसर्च किया जा रहा है. यहां पर लगभग 90 फीसदी मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं. इसके लिए यहां पर बकायदा टिनिटस हैंडिकैप्ड इन्वेंटरी भी तैयार की गई है, जिसकी मदद से मरीजों का इलाज किया जा रहा है.
युवाओं में टिनिटस की समस्या ज्यादा: इस बारे में BHU ENT विभाग के डॉ. विशंभर सिंह ने बताया, बीते कुछ सालों से जैसे कार्य पद्धति में बदलाव आया है. लगातार हेडफोन-इयरफोन का इस्तेमाल घंटों के लिए बढ़ा है. इस प्रकार से युवाओं में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. WHO ने भी इसको लेकर कहा है, लंबे समय तक इयरफोन-हेडफोन का प्रयोग करने से बहरेपन की समस्या से पूरे विश्व में एक चौथाई जनसंख्या इससे प्रभावित होने जा रही है, उसी प्रकार से टिनिटस की समस्या भी लगातार बढ़ रही है. यह इयरफोन ही नहीं बल्कि अन्य चीजों के साथ भी जुड़ा हुआ है. डॉ सिंह कहते है कि जहां शोर-शराबा होगा वहां कान की बीमारी होगी. वहां सनसनाहट यानी कि टिनिटस की समस्या बनी रह सकती है.
क्या है टिनिटस: डॉ. सिंह कहते है कि जो तेज आवाज हो रही है या लगातार आप ईयर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आप अवॉइड करें, मरीजों की बात करें तो, इसमें ज्यादातर संख्या युवाओं की है. इनमें अन्य कोई फाइंडिंग नहीं होती. ये मरीज जल्दी अस्पताल दिखाने के लिए आते हैं. इनको घबराहट, नींद प्रभावित होना, कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई देना जैसी दिक्कत होती है. जिस वजह से वह ओपीडी में आते हैं. आंकड़े की बात करें तो प्रतिदिन 10 से 20 मरीज टिनिटस के आते ही हैं.
ऐसे करें बचाव: उन्होंने कहा, इस समस्या से इलाज आसान है. जब भी कोई व्यक्ति ईयर फोन या मोबाइल फोन के साथ हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हायर वॉइस के बारे में बताया गया है. उसके अनुसार ही व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिए. सामान्यतः 60 मिनट तक ही ईयरफोन का प्रयोग करना चाहिए. छोटे ईयरफोन के बजाए बड़े हेडफोन कानों में लगाना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण है, दिन भर ईयर फोन का प्रयोग ना करें और इससे बचने की कोशिश करें. हरी सब्जियों को खाएं और ध्वनि प्रदूषण से भी बचें, क्योंकि इस वजह से भी युवाओं में टिनिटस की समस्या बढ़ रही है. इसमें मुख्यतः जो लोग ऑटो ट्रक चलाते हैं, ट्रैफिक, डीजे वर्क करते हैं उनमें यह समस्या पाई जा रही है.
ऐसे होता है इलाज: उन्होंने बताया कि इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी है, उसके विषय में जानकारी. BHU में टिनिटस के लिए हम मरीज को बताते हैं, कैसे तेज आवाज से खुद को बचाना है. कितनी देर तक ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए और करने के बाद क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए. जिससे कि हम टिनेटस की समस्या को बढ़ने ना दें और यदि यह समस्या हो गई है, तो ठीक होने में कौन सी दवा का प्रयोग करना है और इसे ठीक करने में कितना समय लगता है. इस पर काम करते हैं.
मरीजों के लिए तैयार हुआ टिनिटस हैंडिकैप्ड इन्वेंटरी: डॉ. विशंभर ने बताया कि 3 से 6 महीने का वक्त इस समस्या के समाधान में लगता है. यहां आने वाली मरीजों की ऑडियोमेट्री जांच करते हैं और चेक करते हैं की हियरिंग लॉस है या नहीं. उसके अनुसार मरीज का इलाज किया जाता है. उन्होंने कहा, मरीजों के लिए हम लोगों ने BHU में टिनिटस हैंडिकैप्ड इन्वेंटरी को हिंदी भाषा में तैयार किया है. इस इन्वेंटरी से हम मरीज का स्टेट्स पता कर पाते हैं. हर महीने हम जांच करते हैं और यह पता करते हैं कि सनसनाहट में कितनी कमी आई है, मरीज के स्ट्रेस लेवल में कितनी कमी आई है. इसमें हम साइकेट्री विभाग की भी कभी-कभी मदद लेते हैं.
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