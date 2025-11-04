ETV Bharat / state

प्रयागराज में टीना मां ने बनाया नया सनातनी किन्नर अखाड़ा, आचार्य महामंडलेश्वर बनीं, ममता कुलकर्णी से विवाद के बाद छोड़ा था किन्नर अखाड़ा

किन्नर अखाड़े में दो फाड़ के बाद यह नया अखाड़ा बनाया गया है. मंगलवार को टीना मां ने गंगाजल से खुद का शुद्धिकरण किया.

टीना मां ने बनाया नया सनातनी किन्नर अखाड़ा.
टीना मां ने बनाया नया सनातनी किन्नर अखाड़ा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 4, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 5:38 PM IST

प्रयागराज : किन्नर अखाड़े से अलग हुईं स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने मंगलवार को सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन किया. टीना मां ने गंगाजल से खुद का शुद्धिकरण भी किया. सर्वसम्मति से टीना मां को नए किन्नर अखाड़ा का पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया. जबकि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां को संरक्षक नियुक्त किया गया.

टीना मां का पत्ताभिषेक करने के बाद यज्ञ और हवन कर नए अखाड़े का उद्घोष किया गया. संगम तट पर जलाभिषेक कर किन्नर समाज के लोग तलवारें लहराते हुए, टीना मां के साथ पदयात्रा करते हुए मठ पहुंचे. इस दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई किन्नर परिवारों के संरक्षक किन्नर गुरु मौजूद रहीं. उन्होंने कहा कि इस अखाड़े का उद्देश्य सनातन सभ्यता से जुड़े कर्मकांड करना है. ऐसे लोग जो किन्नर ना होते हुए भी पैसों के बल पर किन्नर अखाड़े को जॉइन कर उसको बदलने में लगे हैं, ऐसे लोगों से समाज की रक्षा करना है.

सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर बनीं टीना मां. (Video Credit; ETV Bharat)

टीना मां ने कहा कि हम सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए एकजुट हुए थे और किन्नर अखाड़े का गठन किया था. लेकिन जिस तरह से ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को लेकर बयानबाजी की. वह कहीं से भी सनातन को एकजुट करने वाला बयान नहीं था. उन्होंने कहा है कि विचार न मिलने के कारण ही नए अखाड़े का गठन किया है.

स्वामी कौशल्यांनद गिरी उर्फ टीना मां ने कहा कि वह धर्म को बचाने के लिए काम करेंगी. सनातनी किन्नर अखाड़ा देशभर में धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम चलाएगा, जो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं उनकी घर वापसी कराएगा. साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए देशभर में जनजागरण अभियान चलाएगा. किन्नर समुदाय के उत्थान के लिए भी जरूरी कदम सनातनी किन्नर अखाड़ा उठाएगा.

स्वामी कौशल्यांनद गिरी ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी पर जमकर निशाना साधा. कहा कि लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी अपना विचार सभी पर थोपना चाहती हैं, नियम और शर्तों को दरकिनार करके देश विरोधी तत्वों को अखाड़े में शामिल कर लेती हैं. उन्होंने लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी की गतिविधियों की जांच की भी मांग की.

