ETV Bharat / state

बालोद में झांकी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा, टीन शेड गिरने से करीब 10 लोग घायल, एक गंभीर

बालोद: जिले के ग्राम पोंडी मटिया में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. गांव में आयोजित रात्रिकालीन झांकी कार्यक्रम के दौरान एक टीन शेड अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से लगभग 10 लोग घायल हो गए हैं. घायलों में से एक की स्थिति गंभीर है. उसे उच्च संस्थान के लिए रेफर किया गया है, जबकि अन्य का उपचार जिला अस्पताल में जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पोंडी मटिया में झांकी का भव्य आयोजन किया गया था. झांकी देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी थी. बेहतर दृश्य पाने की होड़ में बड़ी संख्या में लोग पास ही स्थित एक टीन शेड के ऊपर चढ़ गए. चश्मदीदों के मुताबिक, शेड लोगों का वजन सह नहीं पाया और अचानक ढह गया. शेड गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

गुणवत्ता और सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों और आयोजकों की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. इस घटना ने आयोजन स्थल पर सुरक्षा इंतजामों और टीन शेड के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि शेड की हालत पहले से ही कमजोर थी या वह जरूरत से ज्यादा लोगों का भार सहन करने के लिए नहीं बना था.

पुलिस और प्रशासन मुस्तैद

वहीं प्रमुख डॉक्टर के ना पहुंचने के चलते इलाज में देरी का आरोप भी सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही बालोद थाना पुलिस भी हरकत में आई. पुलिस टीम अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल-चाल जान रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ऊंचे और असुरक्षित स्थानों पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में न डालें.