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तिमली-बड़मा मोटर मार्ग पर भरभराकर ढही पहाड़ी, 80 गांवों का टूटा संपर्क

तिमली-बड़मा मोटर मार्ग पर दरकी पहाड़ी ( फोटो सोर्स- Local Resident )

2013 की आपदा के बाद से ही हो रहा भूस्खलन: सबसे गंभीर बात ये है कि जिस स्थान पर यह भूस्खलन हुआ, वो साल 2013 की आपदा के बाद से लगातार संवेदनशील बना हुआ है. हर मानसून में यहां पहाड़ी दरकती है और सड़क कई-कई दिनों तक बंद रहती है. इसके बावजूद स्थायी उपचार आज तक शुरू नहीं हो सका. लोक निर्माण विभाग ने इस भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेज रखा है, लेकिन स्वीकृति के अभाव में योजना सालों से फाइलों में अटकी हुई है.

रुद्रप्रयाग: केदारघाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. गुरुवार को तिमली-बड़मा मोटर मार्ग पर अचानक पहाड़ी का विशाल हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गिरा. देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर पूरी सड़क पर फैल गए और मार्ग पूरी तरह बंद हो गया. इसके साथ ही करीब 80 गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया. मार्ग बंद होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और दैनिक जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है.

वहीं, मार्ग बंद होने का सबसे ज्यादा असर ग्रामीणों पर पड़ा है. मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, छात्रों के स्कूल-कॉलेज आने-जाने, किसानों की उपज बाजार तक पहुंचाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर संकट गहरा गया है. ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल सफर तय करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है.

मार्ग बंद होने से ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें (फोटो सोर्स- Local Resident)

जेसीबी मशीन ने शुरू किया मलबा हटाने का काम: भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंच गई. लगातार बारिश और ऊपर से गिर रहे पत्थरों के बीच मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. विभाग का कहना है कि मौसम अनुकूल होते ही मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोलने का प्रयास किया जाएगा.

तिमली-बड़मा मोटर मार्ग पर भूस्खलन (फोटो सोर्स- Local Resident)

"संबंधित स्थल के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए करीब 26 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही सुरक्षा कार्य शुरू कर दिए जाएंगे. फिलहाल, विभाग की प्राथमिकता मलबा हटाकर यातायात बहाल करना है."- एसएस सैनी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग

वहीं, स्थानीय लोगों ने शासन से मांग की है कि प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति देकर इस संवेदनशील क्षेत्र का स्थायी समाधान किया जाए. ताकि, हर मानसून में 80 गांवों के लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े. वहीं, पहाड़ी के दरकने का वीडियो भी सामने आया है. जहां मलबा गिरने के साथ ही धूल का गुबार उठता दिख रहा है.

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