Heatwave Alert : स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों और मनरेगा कार्यों का समय बदला
तेज गर्मी को देखते हुए जिले में मनरेगा कार्यों का समय परिवर्तित करते हुए सुबह 6 से दोपहर 1 बजे किया गया है.
Published : April 25, 2026 at 8:48 AM IST
बाड़मेर/करौली: थार के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर जिले में इन दिनों सूरज की तेज तपिश के चलते गर्मी का असर तेज हो गया है. जिसके चलती लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिले में भीषण गर्मी तथा आगामी दिनों में अत्यधिक हीट वेव की चेतावनी के मद्देनजर आंगनबाड़ी,स्कूल के विद्यार्थियों ओर मनरेगा कार्यों के समय मे बड़ा बदलाव किया गया है. जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों का समय बदला है. करौली में भी सोमवार से स्कूलों का समय बदल जाएगा.
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि बाड़मेर जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री प्राईमरी,कक्षा 1 से 8 तक तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों के लिए शनिवार यानी आज से अग्रिम आदेश तक समय प्रातः 7:30 से 11:30 बजे तक किया गया है. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णसिंह महेचा ने बताया कि इस दौरान संबंधित विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिको को अपने निर्धारित पूर्ववत विभागीय सययानुसार उपस्थिति देनी होगी. इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
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इसी प्रकार बालोतरा जिले मे हिट वेव को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम प्रजापत ने भी आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालयों ओर आंगनबाड़ी केंद्रों का समय परिवर्तन करते हुए समय 7.30 से 11.30 तक किया है. इधर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशानुसार बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में मनरेगा कार्यों का समय परिवर्तित करते हुए प्रातः 6 से दोपहर 1 बजे किया गया है. इसमें विश्राम काल की अवधि शामिल नहीं है. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि प्रचंड गर्मी के दृष्टिगत मनरोगा कार्यों का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक करने के निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत एनएमएमएस की निर्धारित प्रकियानुसार दूसरी पारी की हाजरी अंकन उपरांत कार्य स्थल छोड़ सकता है. उन्होंने बताया कि कार्य समय परिवर्तन की व्यवस्था की क्रियान्विति तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है.
DM ने दी बच्चों को राहत, सोमवार से बदला स्कूलों का समय : इधर, करौली जिले में भी गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिले के समस्त राजकीय और गैर-राजकीय विद्यालयों के समय में बड़े बदलाव के आदेश जारी किए हैं. जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह परिवर्तन 27 अप्रैल से 16 मई तक प्रभावी रहेगा.
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समय का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है. कक्षा 8 तक के स्टूडेंट के लिए विद्यालय का समय प्रातः 7:30 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा. कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी के कक्षाओं के लिए समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इनका समय यथावत बना रहेगा. समस्त शिक्षकों और विद्यालय स्टाफ का समय भी पूर्व की भांति यथावत रहेगा.
आदेश की उडाई धज्जियां तो होगी सख्त कार्रवाई : कलेक्टर अक्षय गोदारा ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है. उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि कोई भी सरकारी या निजी विद्यालय का संस्था प्रधान इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.