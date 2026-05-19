यात्रीगण कृपया ध्यान दें! गोरखपुर होकर जाने वाली कई ट्रेनें 8 जून तक कैंसिल और डायवर्ट, घर से निकलने से पहले देख लें ये पूरी लिस्ट
अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 2:33 PM IST
गोरखपुर: अगर आप या आपके परिवार से कोई सदस्य आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाला है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि रेलवे ने कई कारणों की वजह से कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है. साथ ही कई गाड़ियों के रूट में भी बदलाव किया है.
दरअसल, पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी मण्डल के गोरखपुर कैंट से पनियहवा रेल रूट पर उनौला और पिपराईच स्टेशनों के बीच पटरियों के दोहरीकरण का कार्य किया है. अब जांच के बाद उस पर ट्रेनों को चलाया जाएगा. इस वजह से 30 मई तक और उसके बाद प्री-नान इण्टरलॉक और इंटरलॉक की वजह से 31 मई से 8 जून तक कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. कुछ को रद्द और कुछ के समय में भी बदलाव किया गया है. इसी दौरान 8 जून को रेल संरक्षा आयुक्त पटरियों के दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार सिंह तरफ से जारी सूचना के आधार पर जानिए किन ट्रेनों को लेकर क्या निर्णय लिया गया है.
ये गाड़ियां रहेंगी निरस्त
- नरकटियागंज से 20 मई से 09 जून 2026 तक चलने वाली 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैण्ट सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर कैण्ट से 19 मई से 08 जून 2026 तक चलने वाली 55096 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर कैण्ट से 19 मई से 08 जून 2026 तक चलने वाली 55098 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- थावे से 19 मई से 08 जून 2026 तक चलने वाली 75105 थावे-नकहा जंगल डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर कैण्ट से 19 मई से 08 जून 2026 तक चलने वाली 55048 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- नरकटियागंज से 19 मई से 08 जून 2026 तक चलने वाली 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैण्ट सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- नरकटियागंज से 19 मई से 08 जून 2026 तक चलने वाली 55039 नरकटियागंज-बढ़नी सवारी गाड़ी नरकटियागंज से गोरखपुर कैण्ट तक निरस्त रहेगी.
- लालकुंआ से 21, 28 मई एवं 04 जून 2026 को चलने वाली 05060 लालकुंआ-कोलकाता विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- कोलकाता से 23, 30 मई एवं 06 जून 2026 को चलने वाली 05059 कोलकाता-लालकुंआ विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- दिल्ली से 28 मई एवं 04 जून 2026 को चलने वाली 04010 दिल्ली-मोतिहारी विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- सीतामढ़ी से 30 मई एवं 06 जून 2026 को चलने वाली 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- गांधी धाम से 29 मई एवं 05 जून 2026 को चलने वाली 09451 गांधी धाम-भागलपुर विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- भागलपुर से 01 एवं 08 जून 2026 को चलने वाली 09452 भागलपुर-गांधी धाम विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- पूर्णिया कोर्ट से 24, 31 मई तथा 05 एवं 07 जून 2026 को चलने वाली 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 26 मई तथा 02, 07 एवं 09 जून 2026 को चलने वाली 05580 आनन्द विहार टर्मिनस-पूर्णिया कोर्ट विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- उधना से 30 मई एवं 06 जून 2026 को चलने वाली 09041 उधना-जयनगर विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- जयनगर से 01 एवं 08 जून 2026 को चलने वाली 09042 जयनगर-उधना विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- उधना से 31 मई एवं 07 जून 2026 को चलने वाली 09045 उधना-जयनगर विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- जयनगर से 01 एवं 08 जून 2026 को चलने वाली 09046 जयनगर-उधना विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- उधना से 31 मई एवं 07 जून 2026 को चलने वाली 09047 उधना-झंझारपुर विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- झंझारपुर से 01 एवं 08 जून 2026 को चलने वाली 09048 झंझारपुर-उधना विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- सहरसा से 02 जून 2026 को चलने वाली 05575 सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 04 जून 2026 को चलने वाली 05576 आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
इन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्ग में किया गया है परिवर्तन
- राधिकापुर से 02 जून 2026 को चलने वाली 14011 राधिकापुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फपुर-छपरा ग्रामीण-भटनी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 07 जून 2026 को चलने वाली 14012 आनन्द विहार टर्मिनस-राधिकापुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-भटनी-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, नरटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- कटिहार से 21 मई 2026 को चलने वाली 15705 कटिहार-दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फपुर-छपरा ग्रामीण-गोरखपुर कैण्ट के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- दिल्ली से 02 एवं 05 जून 2026 को चलने वाली 15706 दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव सिसवा बाजार, बगहा, नरटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- गोरखपुर से 21 एवं 28 मई 2026 को चलने वाली 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव पिपराईच, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया, मेहसी स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- मुजफ्फरपुर से 28 मई एवं 05 जून 2026 को चलने वाली 12211 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा ग्रामीण-भटनी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 20 मई एवं 05 जून 2026 को चलने वाली 12212 आनन्द विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव बगहा, नरटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- देहरादून से 30 मई एवं 05 जून 2026 को चलने वाली 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरटियागंज, हरिनगर, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया, मेहसी स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- छपरा से 25, 28 मई तथा 01 एवं 04 जून 2026 को चलने वाली 15133 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सीवान-भटनी-गोरखपुर कैण्ट के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 23, 30 मई तथा 03 एवं 06 जून 2026 को चलने वाली 15134 आनन्द विहार टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-भटनी-सीवान के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, पडरौना, तमकुही रोड, थावे स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- बांद्रा टर्मिनस से 20 मई एवं 06 जून 2026 को चलने वाली 19037 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव पिपराईच, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, खड्डा, पनियहवा, बगहा, हरिनगर, नरटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, पिपरा, चकिया, मेहसी, मोतीपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 21 मई 2026 को चलने वाली 15530 आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-भटनी-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- छपरा से 05 जून 2026 को चलने वाली 15135 छपरा-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सीवान-भटनी-गोरखपुर कैण्ट के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- अमृतसर से 06 जून 2026 को चलने वाली 15136 अमृतसर-छपरा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-भटनी-सीवान के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, पडरौना, तमकुही रोड, थावे स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- मुजफ्फरपुर से 24, 31 मई तथा 01, 07 एवं 08 जून 2026 को चलने वाली 19270 मुजफ्फरपुर-पोरबन्दर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा ग्रामीण-भटनी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव मेहसी, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- पोरबन्दर से 05 जून 2026 को चलने वाली 19269 पोरबन्दर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-भटनी-छपरा ग्रामीण के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया, मेहसी स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- मुजफ्फरपुर से 07 जून 2026 को चलने वाली 12557 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा ग्रामीण-भटनी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव मोतीपुर, मेहसी, चकिया, पिपरा, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, चनपटिया, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- कामाख्या से 07 जून 2026 को चलने वाली 15655 कामाख्या-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग समस्तीपुर-मुजफ्फपुर-छपरा ग्रामीण-भटनी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव लहरिया सराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- प्रयागराज जं. से 25, 27 मई तथा 01, 03 एवं 08 जून 2026 को चलने वाली 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग भटनी-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव देवरिया, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, चकिया, मेहसी स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- मुजफ्फरपुर से 25, 27 मई तथा 01, 03 एवं 08 जून 2026 को चलने वाली 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा ग्रामीण-भटनी के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव मेहसी, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, चनपटिया, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, देवरिया सदर स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- गुवाहाटी से 20 मई 2026 को चलने वाली 15653 गुवाहाटी-जम्मू तवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव मोतीपुर, मेहसी, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, चनपटिया,नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- इन विशेष गाड़ियों के मार्ग में किया गया है परिवर्तन
कटिहार से 20 मई एवं 03 जून 2026 को चलने वाली 05736 कटिहार-अमृतसर विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग सकरी-मुजफ्फरपुर-छपरा ग्रामीण-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव काकरघाटी, शिशो, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- लौकहा बाजार से 21 मई से 08 जून 2026 तक चलने वाली 04013 लौकहा बाजार-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग सकरी-मुजफ्फरपुर-छपरा ग्रामीण-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 20 मई से 07 जून 2026 तक चलने वाली 04014 आनन्द विहार टर्मिनस-लौकहा बाजार विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, सीतामढ़ी, शिशो स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 21 मई 2026 को चलने वाली 05576 आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- कोलकाता 28 मई एवं 04 जून 2026 को चलने वाली 04623 कोलकाता-अमृतसर विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-छपरा ग्रामीण-गोरखपुर कैण्ट के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- पठानकोट से 20, 27 मई एवं 03 जून 2026 को चलने वाली 05194 पठानकोट-छपरा विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-सीवान-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव कप्तानगंज, पडरौना, तमकुही रोड, थावे, दिघवा दुबौली, छपरा कचहरी स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
- छपरा से 01 मई एवं 08 जून 2026 को चलने वाली 05193 छपरा-पठानकोट विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग सीवान-भटनी-गोरखपुर कैण्ट के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव छपरा कचहरी, दिघवा दुबौली, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा.
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