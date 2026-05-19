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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! गोरखपुर होकर जाने वाली कई ट्रेनें 8 जून तक कैंसिल और डायवर्ट, घर से निकलने से पहले देख लें ये पूरी लिस्ट

गोरखपुर होकर जाने वाली कई ट्रेनें 8 जून तक कैंसिल और डायवर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: अगर आप या आपके परिवार से कोई सदस्य आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाला है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि रेलवे ने कई कारणों की वजह से कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है. साथ ही कई गाड़ियों के रूट में भी बदलाव किया है.

दरअसल, पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी मण्डल के गोरखपुर कैंट से पनियहवा रेल रूट पर उनौला और पिपराईच स्टेशनों के बीच पटरियों के दोहरीकरण का कार्य किया है. अब जांच के बाद उस पर ट्रेनों को चलाया जाएगा. इस वजह से 30 मई तक और उसके बाद प्री-नान इण्टरलॉक और इंटरलॉक की वजह से 31 मई से 8 जून तक कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. कुछ को रद्द और कुछ के समय में भी बदलाव किया गया है. इसी दौरान 8 जून को रेल संरक्षा आयुक्त पटरियों के दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार सिंह तरफ से जारी सूचना के आधार पर जानिए किन ट्रेनों को लेकर क्या निर्णय लिया गया है.