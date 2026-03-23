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लखनऊ से चलने वाली इन महत्वपूर्ण ट्रेनों की टाइमिंग बदली, गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेंगी ये 6 ट्रेन

लखनऊ : रेलवे प्रशासन लखनऊ मंडल के ओरवारा-मुंडेरवा-चुरेब खंड पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण ब्लॉक लेने जा रहा है. इस वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलवा किया गया है. वहीं ट्रेन के बेहतर संचालन के लिए 12533 गोमतीनगर-छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनस (मुंबई) और 11408 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस गाड़ियों के वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया है.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, गोमतीनगर से 23 मई से चलने वाली 12533 गोमतीनगर-छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनस (मुंबई) एक्सप्रेस संशोधित समयानुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन स्टेशन पर 02.40 बजे पहुंचकर 02.48 बजे छूटेगी. लखनऊ जंक्शन से

28 मई से चलने वाली 11408 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस संशोधित समयानुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन स्टेशन पर 12.25 बजे पहुंचकर 12.33 बजे छूटेगी.