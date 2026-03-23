लखनऊ से चलने वाली इन महत्वपूर्ण ट्रेनों की टाइमिंग बदली, गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेंगी ये 6 ट्रेन

लखनऊ से चलने वाली इन महत्वपूर्ण ट्रेनों की टाइमिंग बदली, गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेंगी ये 6 ट्रेन
ओरवारा-मुंडेरवा-चुरेब खंड पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण ब्लॉक लेने जा रहा है. इस कारण कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 9:09 PM IST
लखनऊ : रेलवे प्रशासन लखनऊ मंडल के ओरवारा-मुंडेरवा-चुरेब खंड पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण ब्लॉक लेने जा रहा है. इस वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलवा किया गया है. वहीं ट्रेन के बेहतर संचालन के लिए 12533 गोमतीनगर-छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनस (मुंबई) और 11408 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस गाड़ियों के वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, गोमतीनगर से 23 मई से चलने वाली 12533 गोमतीनगर-छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनस (मुंबई) एक्सप्रेस संशोधित समयानुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन स्टेशन पर 02.40 बजे पहुंचकर 02.48 बजे छूटेगी. लखनऊ जंक्शन से
28 मई से चलने वाली 11408 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस संशोधित समयानुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन स्टेशन पर 12.25 बजे पहुंचकर 12.33 बजे छूटेगी.
ब्लॉक का इन ट्रेनों पर पड़ेगा असर...
- आनंद विहार टर्मिनस से 29 मार्च, 5, 12, 19, 26 अप्रैल, 3 और 10 मई को चलने वाली 14012 आनंद विहार टर्मिनस-रधिकापुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
- गोमतीनगर से 30 मार्च, 13, 20, 27 अप्रैल, 4 और 11 मई को चलने वाली 15078 गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
- श्री गंगानगर से 29 मार्च को चलने वाली 04731 श्री गंगानगर-समस्तीपुर विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
- यशवंतपुर से 30 मार्च, 6, 13, 20, 27 अप्रैल, 4, और 11 मई को चलने वाली 12592 यशवंतपुर- गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी के रास्ते चलाई जायेगी.
- आनंद विहार टर्मिनस से 26 मार्च, 2, 9, 16, 23, 30 अप्रैल, 7 और 14 मई को चलने वाली 15530 आनंद विहार टर्मिनस-सहरसा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
- तिरुअनन्तपुरम से 25 मार्च, 1, 8, 15, 22, 29 अप्रैल, 6 मई और 13 मई को चलने वाली 12512 तिरुअनन्तपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी.
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