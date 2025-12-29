ETV Bharat / state

Indian Railway Schedule - कोटा असारवा, इंदौर व मंदसौर समेत इन ट्रेनों का बदलेगा समय

कोटा: नए साल से कोटा से चलने और टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव होने जा रहा है. साथ ही यहां से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी में भी एक जनवरी से बदलाव होगा. कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज समय भी बढ़ाया गया है. ऐसी करीब एक दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि नया शेड्यूल 1 जनवरी से लागू होगा. इनमें कई ट्रेनों का समय बदला है. ऐसे में नए शेड्यूल के साथ ही अब ट्रेन चलेंगी. इनमें मंदसौर, इंदौर, चौमहला, इटावा, असारवा समेत कई गाड़ियां शामिल हैं.

कोटा से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव