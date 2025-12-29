ETV Bharat / state

Indian Railway Schedule - कोटा असारवा, इंदौर व मंदसौर समेत इन ट्रेनों का बदलेगा समय

कोटा से चलने व टर्मिनेट होने वाली ट्रेन के साथ यहां से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के टाइमटेबल में बदलाव एक जनवरी से लागू होगा.

Kota Railway Station
कोटा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नए साल से कोटा से चलने और टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव होने जा रहा है. साथ ही यहां से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी में भी एक जनवरी से बदलाव होगा. कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज समय भी बढ़ाया गया है. ऐसी करीब एक दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियां हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि नया शेड्यूल 1 जनवरी से लागू होगा. इनमें कई ट्रेनों का समय बदला है. ऐसे में नए शेड्यूल के साथ ही अब ट्रेन चलेंगी. इनमें मंदसौर, इंदौर, चौमहला, इटावा, असारवा समेत कई गाड़ियां शामिल हैं.

पढ़ें:इन ट्रेनों के समय में होगा 5 मिनट से 1 घंटे का बदलाव, 1 जनवरी से लागू होगा नया टाइम टेबल

कोटा से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव

  • ट्रेन नंबर 22983 कोटा-इंदौर इंटरसिटी सुबह 6:30 की जगह 6:35 बजे रवाना होगी
  • ट्रेन नंबर 19816 कोटा-मंदसौर एक्सप्रेस सुबह 4:45 बजे की जगह एक घंटा देरी 5:45 बजे रवाना होगी
  • ट्रेन नंबर 19811 कोटा-इटावा एक्सप्रेस कोटा से रात 12:10 बजे की जगह रात 12:20 बजे रवाना होगी
  • ट्रेन नंबर 19822 कोटा-असारवा शाम 6:45 की जगह 6:55 बजे रवाना होगी
  • ट्रेन नंबर 61624 कोटा-चौमहला सुबह 5:45 की जगह 5:40 बजे रवाना होगी

पढ़ें:कोयंबटूर-हरिद्वार के लिए कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिल रहा है कंफर्म टिकट

कोटा आने वाली ट्रेनों में शुरुआती स्टेशन के समय में बदलाव

  • ट्रेन नंबर 19815 मंदसौर-कोटा एक्सप्रेस मंदसौर से 11:35 की जगह 12:05 बजे रवाना होगी

कोटा में खत्म होने वाली ट्रेन के समय में बदलाव

  • ट्रेन नंबर 19819 वडोदरा-कोटा 21:30 की जगह 21:25 बजे कोटा पहुंचेगी
  • ट्रेन नंबर 22984 इंदौर-कोटा के कोटा पहुंचने का समय रात 23:25 बजे की जगह 23:20 होगा
  • ट्रेन नंबर 19815 मंदसौर-कोटा के कोटा पहुंचने का समय शाम 5:05 की जगह 5:15 बजे होगा
  • ट्रेन नंबर 61615 नागदा-कोटा पैसेंजर का कोटा पहुंचने का समय शाम 7:00 बजे की जगह 7:05 बजे होगा
  • ट्रेन नंबर 59837 इकलेरा-कोटा पैसेंजर का कोटा पहुंचने का टाइम दोपहर 1:45 की जगह 1:40 बजे होगा

पढ़ें:यात्रियों को तोहफा : अमृतसर से गोवा के बीच दिल्ली व कोटा होकर चल रही विंटर स्पेशल ट्रेन

कोटा में बढ़ा ट्रेनों का स्टॉपेज टाइम

  • ट्रेन नंबर 22653 त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कोटा में 5 की जगह 10 मिनट रुकेगी
  • ट्रेन नंबर 22655 एर्नाकुलम-निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कोटा में 5 की जगह 10 मिनट रुकेगी

TAGGED:

TRAIN SCHEDULE FROM KOTA
TRAIN TIME CHANGE FROM JANUARY 1ST
NEW TIMETABLE OF RAILWAY
KOTA RAILWAY STATION
RAILWAY TIMETABLE FROM 1 JANUARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.