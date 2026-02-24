ETV Bharat / state

अगर बकाया है हाउस टैक्स तो 31 मार्च तक है समय, इस तरह करें चेक, घर बैठे जमा

वाराणसी : राजस्व वसूली को लेकर नगर निगम ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है. इस क्रम में बकायेदारों को पूर्व में नोटिस भी दिया जा चुका है. इसके बावजूद करीब एक लाख से अधिक भवन स्वामी अब तक टैक्स नहीं जमा किए हैं. इसे देखते हुए निगम एक माह के भीतर 1264 बड़े बकायेदारों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई करते हुए कुर्की भी कर चुका है. हालांकि, सीलिंग की कार्रवाई के बाद भवन स्वामी टैक्स जमा कर रहे हैं.

नगर निगम स्वर्णिम छूट' योजना के तहत 31 मार्च तक जलकर और सीवर कर के पुराने ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट की घोषणा की है. ऐसे में 35 दिनों के बाद भवन स्वामियों को ब्याज सहित टैक्स जमा करना होगा. शहर में कुल 233708 भवन गृहकर, जलकर व सीवर कर के दायरे मे है. इन भवनों पर कुल 434.65 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है. जब कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) में कुल 225.05 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं तय टारगेट से अब तक 142.59 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित की है, जो कुल लक्ष्य का करीब 63.36 प्रतिशत है.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने वाले भवन स्वामियों को अगले वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा और उनसे ब्याज के साथ वसूली की जाएगी. अब वसूली अभियान नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही करने का निर्देश दिया है. दूसरी ओर ​वसूली के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक गृहकर के मद में 58.16 करोड़ और जलकल के मद में 84.44 करोड़ रुपये जमा हुए हैं. इसमें भेलूपुर जोन 81.80 प्रतिशत की वसूली के साथ सबसे आगे है, जबकि वरुणापार जोन ने भी 78.19 प्रतिशत का आंकड़ा छू लिया है. वहीं आदमपुर और कोतवाली वसूली लक्ष्य से अब भी काफी दूर है.

कैसे जमा करें हाउस टैक्स

भवन स्वामियों की सुविधा के लिए जोनवार कैंप लगाया जा रहा है.

घर बैठे क्यूआर कोड व निगम की वेबसाइट पर आनलाइन भी टैक्स जमा किया जा सकता है.

आप निगम की वेबसाइट https://nnvns.org.in/PropertyPayment/Mutation_Citizen पर जाएं.

यहां पर जाने के बाद अपने घर का पता या यूनिक आईडी नंबर मौजूद हो, उसे इंटर कर अपनी डिटेल देखें और बकाए बिल का भुगतान ऑनलाइन करें.

बिल का भुगतान होने के बाद आप ऑनलाइन इन्वॉयस डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भी ले सकते हैं.

जिन भवन स्वामियों ने अभी तक अपना संपत्ति कर (हाउस टैक्स) और जलकर जमा नहीं किया है, उनके पास 31 मार्च तक का अंतिम मौका है