महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन के लिए टाइम टेबल जारी, 23 तक आवेदन, 25 को लॉटरी
लॉटरी के माध्यम से नए एडमिशन किए जाएंगे और अभिभावक शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
Published : March 10, 2026 at 11:13 AM IST
बीकानेर : शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रवेश प्रक्रिया का टाइम टेबल जारी कर दिया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में प्रदेश के सभी जिलों में संचालित अंग्रेजी स्कूल में स्वीकृत सीटों के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा. लॉटरी के माध्यम से नए एडमिशन किए जाएंगे और अभिभावक शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
ये रहेगा कार्यक्रम :
- 11 मार्च को आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी होगी
- 14 मार्च से 23 मार्च तक एडमिशन के लिए आवेदन पत्र लिए जाएंगे
- 24 मार्च को प्राप्त आवेदनों की सूची और कक्षा वार रिक्त सीटों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी.
- 25 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी
- 27 मार्च को लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची स्कूल बोर्ड पर चस्पा होगी
- 28 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी
- 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र कार्य शुरू होगा
अभिभावकों में उत्साह : दरअसल, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में प्रवेश को लेकर अभिभावकों में उत्साह रहता है. निजी स्कूलों के मुकाबले अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर लगातार शिक्षा विभाग की ओर से एक मानक के रूप में कार्य शैली के चलते अभिभावक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को पसंद कर रहे हैं. इस बार लॉटरी में प्रवेश के लिए उत्साह दिख रहा है.