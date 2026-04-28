वक्त अक्सर इम्तिहान लेता है- छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसे पर बोले वेदांता के चेयरमैन
वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल ने 25 श्रमिकों की मौत के साथ अपने बेटे की मौत को भी याद किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 28, 2026 at 8:04 AM IST
रायपुर\सक्ती: सक्ती स्थित पावर प्लांट ब्लास्ट पर पहली बार वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपनी भावनाएं एक्स पर पोस्ट की. जिसमें उन्होंने 25 मजदूरों के साथ अपने नौजवान बेटे की मौत का भी जिक्र किया.
अनिल अग्रवाल ने क्या कहा ?
अनिल अग्रवाल ने एक्स पर लिखा- "सुना था वक्त अक्सर इम्तिहान लेता है, पिछले कुछ महीनों से मैं यह अनुभव भी कर रहा हू. साल की शुरुआत में ही, मैंने पहले अपने नौजवान बेटे को खो दिया और फिर, इस महीने, 14 अप्रैल को पावर प्लांट में हुए अफसोसजनक हादसे ने, मुझसे 25 बेशकीमती साथी छीन लिए. मैं ऐसी असामयिक मृत्यु का दर्द भली भांति जानता हूं. दोनों ही हादसे काफी पीड़ा भरे हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता."
सुना था वक्त अक्सर इम्तिहान लेता है, पिछले कुछ महीनों से मैं यह अनुभव भी कर रहा हूँ।— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) April 27, 2026
साल की शुरुआत में ही, मैंने पहले अपने नौजवान बेटे को खो दिया और फिर, इस महीने, 14 April को Singhitarai Power Plant में हुए अफसोसजनक हादसे ने, मुझसे 25 बेशकीमती साथी छीन लिए। मैं ऐसी असामयिक… pic.twitter.com/MiosGRelzK
वेदांता के मालिक ने आगे लिखा- "हमारे इस Athena plant में हमने सर्वोच्च सावधानी बरती, प्लांट की पूरी जिम्मेदारी देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी NTPC-GE की पार्टनरशिप एजीएसएल को सौंपी. कॉन्ट्रेक्टर्स और कर्मचारी भी उनके थे. टेक्नीकल एक्सपर्ट भी उनका था. इसी भरोसे पर निश्चिंत होकर हमने प्लांट का रखरखाव और ऑपरेशन्स आउटसोर्स किया था. फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया. यह वैसा ही है जैसे अक्सर वाहन मालिक, अपना वाहन किसी भरोसेमंद Driver को दे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वाहन चालक और वाहन, नियमों के साथ चलकर सलामत रहेंगे."
अनिल अग्रवाल ने आगे कहा- वेदांता के हर कॉन्ट्रेक्ट में सेफ्टी पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है. एनटीपीसी और जीई की भी यही पॉलिसी रही है. उसके बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो दिल टूट जाता है.
वेदांता परिवार ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि
वेदांता के मालिक ने लिखा- मेरे बेटे अग्निवेश सहित, जो 25 प्रियजन हमने खोए हैं, उन सभी जनों को मैं, वेदांता परिवार और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. प्लांट हादसे के सभी पीड़ितों को मुआवजा मिल चुका है और आगे भी हमसे वेदांता ग्रुप चेयरमैन के रूप में जो भी हो पाएगा, वो हम ज़रूर करेंगे.
पावर प्लांट हादसे में 25 मजदूरों की मौत
14 अप्रैल को सक्ती के सिंघीतराई स्थित वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ पावर प्लांट के अंदर बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में प्लांट में काम कर रहे 35 कर्मचारी चपेट में आए थे. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 10 मजदूरों ने दम तोड़ दिया था. वहीं इलाज के दौरान 15 की मौत हो गई.