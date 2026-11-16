जयराम ठाकुर बोले- कांग्रेस सरकार के जाने का वक्त आ गया, यह उनका आखिरी विधानसभा सत्र होगा
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर दूसरों की उपलब्धियों का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:46 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी माहौल गरमा गया है. धर्मशाला के तपोवन में सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के जाने का वक्त आ गया है और मौजूदा विधानसभा का यह आखिरी सत्र होगा. जयराम ने सरकार के चार साल के कार्यकाल, विकास कार्यों और चार साल का जश्न मनाने की तैयारियों पर भी सवाल उठाए.
विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ने कहा कि प्रदेश सरकार चार साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि उनके अनुसार इन वर्षों में हिमाचल विकास के मामले में पीछे चला गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता को राहत नहीं मिल रही है. जयराम ने कहा कि जश्न के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने के बजाय सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.
भ्रष्टाचार, नशे और विकास कार्यों को लेकर सरकार पर निशाना
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष विधानसभा में पहले दिन से ही सरकार के फैसलों और कामकाज पर सवाल उठाता रहा है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, हिमाचल ऑन सेल, नशे का बढ़ता प्रचलन और विकास कार्यों की बदहाली जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरता रहेगा. उनके मुताबिक, इन मुद्दों पर मौजूदा विधानसभा सत्र से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव तक सरकार से जवाब मांगा जाएगा.
'हिमाचल ऑन सेल' को लेकर लगाए आरोप
जयराम ने सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की संपत्तियों को कम कीमतों पर बेचा जा रहा है और सरकार अपने करीबियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय मुख्यमंत्री हिमाचल ऑन सेल की मुहिम चला रहे हैं. जयराम ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते नशे, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर लोग परेशान हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा इन विषयों को सदन के साथ-साथ सड़क पर भी उठाती रहेगी.
मुख्यमंत्री पर दूसरों के काम का श्रेय लेने का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर दूसरों की उपलब्धियों का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कुछ करने के बजाय दूसरे लोगों के कामों को अपनी उपलब्धि बताने में लगे हैं. जयराम के अनुसार, जिन उपलब्धियों को सरकार अपना बताकर प्रचारित कर रही है, उनके पीछे हिमाचल प्रदेश का लंबा संघर्ष और कई लोगों की मेहनत रही है.
होर्डिंग और प्रचार पर भी साधा निशाना
जयराम ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए करोड़ों रुपये के होर्डिंग लगाकर उपलब्धियों का प्रचार कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक और पहचान से जुड़ी संपत्तियों को बेचने के आरोपों के बीच सरकार खुद को हिमाचल का हितैषी नहीं बता सकती. उन्होंने दावा किया कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच सवाल उठ रहे हैं.
विधानसभा सत्र में सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष
शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही जयराम ने साफ कर दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार, नशे, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा इन विषयों को विधानसभा तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि प्रदेश के लोगों के बीच भी ले जाएगी. अब सत्र के दौरान इन आरोपों पर सरकार का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी.
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