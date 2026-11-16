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जयराम ठाकुर बोले- कांग्रेस सरकार के जाने का वक्त आ गया, यह उनका आखिरी विधानसभा सत्र होगा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी माहौल गरमा गया है. धर्मशाला के तपोवन में सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के जाने का वक्त आ गया है और मौजूदा विधानसभा का यह आखिरी सत्र होगा. जयराम ने सरकार के चार साल के कार्यकाल, विकास कार्यों और चार साल का जश्न मनाने की तैयारियों पर भी सवाल उठाए.

विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ने कहा कि प्रदेश सरकार चार साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि उनके अनुसार इन वर्षों में हिमाचल विकास के मामले में पीछे चला गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता को राहत नहीं मिल रही है. जयराम ने कहा कि जश्न के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने के बजाय सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.